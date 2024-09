Urteste posiadało 0,81 mln zł środków pieniężnych oraz obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarantowane przez Skarb Państwa o wartości ponad 18 mln zł na koniec I półrocza 2024 roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansowych Tomasz Kostuch.

„Sytuacja finansowa Urteste jest bardzo stabilna. Na koniec I półrocza 2024 r. spółka posiadała 0,81 mln zł środków pieniężnych oraz obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantowane przez Skarb Państwa o wartości ponad 18 mln zł. Są to bezpieczne instrumenty finansowe, których oprocentowanie jest wyższe od lokat bankowych, a także od aktualnie występującej inflacji. Szacujemy, że mamy zabezpieczone potrzeby finansowe do połowy 2026 r.” – napisał Kostuch w komentarzu do wyników spółki przesłanym ISBnews.

„Cieszy nas również fakt, że w dalszym ciągu skutecznie pozyskujemy dotacje. Projekt NASTRO dotyczący rozwoju testu diagnostycznego na raka piersi znalazł się na liście rankingowej PARP. Rekomendowana wartość dofinansowania tego projektu to 11,5 mln zł. To pozwoli nam na wydzielenie NASTRO z projektu MULTI-CANCER i jego niezależny rozwój” – dodał członek zarządu.

„Uzyskane wpływy z emisji akcji serii E o łącznej wartości 29 633 tys. zł oraz gwarancja zwrotu środków przeznaczonych na badania z dotacji z funduszy UE wspierające projekty B+R w opinii zarządu pozwolą pokryć potrzeby finansowe spółki do połowy 2026 roku. Płynność jest na bezpiecznym poziomie i na dzień publikacji sprawozdania spółka nie identyfikuje znaczących ryzyk, które mogłyby tę sytuację zmieni” – czytamy w raporcie półrocznym.

W opublikowanym wczoraj raporcie finansowym spółka oceniła, że ma zabezpieczone potrzeby finansowe do połowy 2026 r.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

