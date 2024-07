Vigo Photonics odnotowało 22,72 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 24,46% r/r, podała spółka. Osiągnięty w II kwartale 2024 poziom przychodów jest najwyższym kwartalnym poziomem w historii spółki.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w II kwartale 2024 wyniosła łącznie 20,4 mln zł (+19% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 2,4 mln zł (+100% r/r). W II kwartale 2024 roku największy wzrost sprzedaży zanotował ponownie segment wojskowy (7,9 mln zł, +124% r/r), co jest odzwierciedleniem tendencji widocznych od kilku kwartałów. Sprzedaż segmentu rosła dzięki zamówieniom od stałych klientów z Polski oraz Europy, w tym Safran Aerospace, PGZ oraz innych europejskich kontrahentów, podano.

„II kwartał br. przyniósł wyraźny wzrost sprzedaży Vigo zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku, osiągając rekordowy kwartalny poziom w historii spółki. Jest to efektem kilku czynników: stale rosnącej sprzedaży w segmencie wojskowym, odbiciu sprzedaży w segmencie przemysłowym oraz dynamicznie rosnącym przychodom w segmencie materiałów półprzewodnikowych. Stale rosnąca sprzedaż w segmencie

wojskowym jest efektem znanych już tendencji – podnoszenia przez państwa wydatków na obronność. Vigo dostarcza rozwiązania detektorowe zarówno dla klientów z Polski jak i Europy, w tym roku oczekujemy także pierwszych kontraktów w tym segmencie w USA, gdzie finalizujemy obecnie pozyskiwanie niezbędnych certyfikacji” – powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews