Pure Biologics zawarł z akcjonariuszem Filipem Jeleniem oraz inwestorem eCapital umowę inwestycyjną regulującą dokapitalizowanie spółki przez inwestora oraz sprzedaż części akcji inwestorowi przez akcjonariusza z jednoczesnym zobowiązaniem akcjonariusza do reinwestycji w spółkę środków uzyskanych ze sprzedaży akcji, poprzez objęcie akcji spółki nowej emisji, podała spółka. Akcjonariusz zobowiązał się do reinwestycji kwoty w wysokości 1 895 400 zł.

Ponadto umowa inwestycyjna przewiduje dokapitalizowanie spółki przez inwestora w kwocie 5,5 mln zł, co może nastąpić w formie: pożyczki konwertowalnej rozłożonej na pięć transz lub wniesienia wkładu na poczet nowych akcji wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz wykonanie praw z tych warrantów poprzez objęcie akcji nowej emisji i opłacenie wkładów na te akcje.

„Dzięki podpisanej umowie inwestycyjnej do Pure Biologics wpłynie ok. 1,9 mln zł. Jednocześnie spółka zagwarantowała sobie do 5,5 mln zł dodatkowego dokapitalizowania w przypadku realizacji określonych kamieni milowych związanych z realizacją fazy 0 w projektach PB003G i PB004” – wyjaśnia spółka w komentarzu dla ISBnews.

„Dzięki przeprowadzonej w minionych miesiącach restrukturyzacji kosztowej spółka potrzebuje do bieżącego funkcjonowania nieporównywalnie mniej gotówki niż wcześniej. Ok. 2 mln zł pozwala na funkcjonowanie przez kilka miesięcy, w trakcie których powinniśmy widzieć efekty badań fazy 0. Liczymy, że dzięki temu spółka uzyska dodatkowe finansowanie” – powiedział założyciel i prezes Filip Jeleń, cytowany w materiale.

Poinformował także ISBnews, że spółka nieustannie prowadzi rozmowy partneringowe i nie wyklucza podpisania tego typu umowy w nadchodzących miesiącach.

„Nie ulega wątpliwości, że w przypadku dobrych wyników w fazie 0 wartość naszych projektów powinna być wyższa” – podkreślił.

W celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przez inwestora w ramach opłacenia akcji z kapitału docelowego zarząd spółki podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Każda z uchwał przewiduje zaoferowanie inwestorowi akcji z kapitału docelowego w zamian za wkład pieniężny równy kwocie danej transzy pożyczki, a cena emisyjna jednej akcji z kapitału docelowego wynosi 9 zł.

Jednocześnie umowa inwestycyjna przewiduje emisję 611 110 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do objęcia których uprawniony będzie inwestor. Forma dokapitalizowania spółki zależy od wyboru inwestora, podano w raporcie bieżącym.

W przypadku projektu PB004 w grudniu 2023 r. spółka uzyskała od amerykańskiego regulatora (FDA, Food and Drug Administration) zgodę na rozpoczęcie badania fazy 0. Obecnie trwa rekrutacja pacjentów. Wobec projektu PB003G w czerwcu 2024 r. złożony został do FDA wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania. Badanie fazy 0 będzie polegało na wstrzyknięciu mikrodawek kandydatów na leki bezpośrednio do guzów, co pozwoli zidentyfikować wczesne oznaki ich aktywności przeciwnowotworowej.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews