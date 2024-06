Wiceprezes zarządu Sfinks Polska Mateusz Cacek – jako akcjonariusz reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego – zgłosił żądanie dołączenia do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, planowanego na 27 czerwca br., podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego oraz uchwały w sprawie w sprawie emisji, w celu realizacji programu, warrantów subskrypcyjnych, podała spółka.

„Uzasadnienie: Ad. 1) Stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania członków zarządów, oraz osób kluczowych dla rozwoju Sfinks Polska S.A. i spółek z jej grupy kapitałowej oraz zachęcających i motywujących ich do realizacji strategii spółki, działania w interesie spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy. Wniosek o dodanie do porządku uchwały wskazanej w pkt 2) powyżej jest konsekwencją wniosku o umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego” – czytamy we wniosku wiceprezesa.

W programie przewidziano kryterium lojalnościowe (uczestnik musi pozostawać w stosunku służbowym z odpowiednio Sfinks Polska lub spółką zależną na ostatni dzień okresu objętego programem) oraz kryterium rynkowe (cena akcji Sfinks Polska ustalona jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia z notowań na GPW za okres ostatniego kwartału kalendarzowego okresu objętego programem wyniesie minimum 3 zł).

Okres objęty programem to czas od dnia podjęcia uchwały do ostatniego dnia roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata pożyczki na ratowanie udzielonej spółce na podstawie decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z 23 kwietnia 2021 r.

Projekt uchwały przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews