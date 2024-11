Obecne wyceny w sektorze technologicznym są wyśrubowane, natomiast okazji do budowania stabilnego portfela można szukać wśród płacących relatywnie wysokie dywidendy i nadal atrakcyjnie wycenionych spółek nieruchomościowych z sektora REIT, ocenił w rozmowie z ISBnews zawodowy inwestor Bartek Szyma na XTB Investing Masterclass.

„Aktualne wyceny w sektorze technologicznym są już bardzo wyśrubowane. Najgorętszym sektorem jest w tej chwili sektor półprzewodnikowy. Nvidia wskoczyła na pierwsze miejsce pod względem kapitalizacji giełdowej na świecie. Pytanie, czy te wzrosty mogą być utrzymane przynajmniej bez jakiejś przerwy na to, żeby wyniki finansowe spółek dogoniły wzrosty kapitalizacji. Niemniej Goldman Sachs szacuje, że najbliższa dekada powinna nam wpływać na średniej 3-4-proc. stopie zwrotu inwestycji w S&P500, zdominowanego przez gigantów technologicznych. Z kolei gdybyśmy wzięli indeks z jednakową wagą dla każdej ze spółek, to szacowana perspektywa wzrostu zmierza do 7- 8% średniorocznie. To wskazywałoby, że zdaniem analityków Goldman Sachs reszta spółek spoza TOP20 jest dużo bardziej atrakcyjnie wyceniana i ma szansę rosnąć szybciej niż te najbardziej rozgrzane w tej chwili podmioty technologiczne” – powiedział Szyma w rozmowie z ISBnews podczas XTB Investing Masterclass.

W jego ocenie atrakcyjnym sektorem jest REIT, którego akcje mogą służyć do budowy portfela dywidendowego.

„Gdybym teraz budował portfel dywidendowy, to na pewno przyglądałbym się właśnie temu sektorowi real estate, którego wyceny są okazjonalne, bazując na historycznych danych. Jednocześnie dywidendy w tym sektorze są dosyć wysokie, więc potencjalnie możemy zacząć budowanie takiego portfela od płacących relatywnie wysokie dywidendy i w miarę rozsądnie wycenionych REIT-ów. Choć należy pamiętać, że w obliczu planów Trumpa sektor REIT może mieć pewne wyzwania. Zakładanemu wzrostowi PKB, które Trump powinien zapewnić swoją prezydenturą i ogłoszonymi planami gospodarczymi, towarzyszyć będzie podwyższona inflacja. Samo potencjalne wprowadzenie taryf będzie również proinflacyjnym działaniem. W związku z czym FED będzie miał nieco mniejszą presję na obniżanie stóp procentowych, które zdecydowanie wsparłyby sektor REIT. Mimo to okazje w sektorze nieruchomościowym wydają się wciąż istnieć na tle drogiego rynku amerykańskim jako całości” – zaznaczył inwestor.

Dodał, że szacunki analityków wskazują, że Donald Trump, jako prezydent USA, zapewne będzie bardziej wspierającym prezydentem dla giełdy od byłej kontrkandydatki.

„Widzieliśmy to w jego poprzedniej kadencji, ale też patrząc na programy gospodarcze, szacuje się, że jego prezydentura powinna się przełożyć na dodatni wzrost PKB na poziomie ok. 0,8% w porównaniu z Harris, której plany gospodarcze miałyby szacowane negatywne konsekwencje dla PKB USA. Plus obiecywana przez Trumpa obniżka podatków dla korporacji amerykańskich do 20 i nawet 15%, jeżeli korporacja będzie swoje działania prowadziła na terenie USA. To powinny być czynniki wspierające dla rynku” – wskazał Bartek Szyma podczas XTB Investing Masterclass.

Źródło: ISBnews