Rząd planuje przyjęcie w I kwartale przyszłego roku projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który zakłada, że likwidacja zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny będzie prowadzona przez przedsiębiorców, a nie jak do tej pory przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„W projekcie założono, że likwidacja poszczególnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny energetyczny będzie prowadzona przez przedsiębiorców górniczych, do których należą te zakłady, a nie jak do tej pory przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, do której w celu przeprowadzenia likwidacji były przekazywane zakłady górnicze lub ich oznaczone części, np. KWK Makoszowy w Zabrzu, czy KWK Centrum w Bytomiu” – podano w wykazie.

W zakresie finansowania robót likwidacyjnych projekt zakłada, że likwidacja prowadzona będzie ze środków funduszu likwidacji zakładu górniczego i innych środków własnych przedsiębiorcy, a po ich wyczerpaniu z dotacji budżetowej oraz innych źródeł finansowania.

Fundusz likwidacji zakładu górniczego to fundusz tworzony przez poszczególnych przedsiębiorców górniczych na zasadach określonych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.

Ze środków zgromadzonych na tym funduszu mogą być finansowane wyłącznie roboty likwidacyjne w ruchu zakładu górniczego. Do innych źródeł finansowania zalicza się w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa.

W części dotyczącej świadczeń dla pracowników likwidowanych zakładów górniczych projekt przewiduje udzielanie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i odprawy pieniężnych. Warunkiem uzyskania tych uprawnień jest zatrudnienie w likwidowanym zakładzie górniczym albo w likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego prowadzącej samodzielnie ruch w dniu wydania przez właściwy organ nadzoru górniczego decyzji o zatwierdzeniu planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego albo likwidowanej części podziemnego zakładu górniczego.

W tym zakresie proponowane przepisy są zgodne z umową społeczną, podano także.

Świadczenia na rzecz pracowników będą wypłacane przez poszczególne przedsiębiorstwa górnicze objęte nowym systemem wsparcia z dotacji budżetowej przyznawanej na ten cel.

Ponadto, zaproponowano dodanie regulacji, których celem ma być wyeliminowanie sytuacji, w których środki przekazywane w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych wydatkowane są głównie na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, a nie na redukcję zdolności produkcyjnych.

Część proponowanych zmian do ustawy stanowi również efekt uwzględnienia niektórych propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców górniczych. W szczególności dotyczy to przekazywania nieruchomości należących do przedsiębiorstw górniczych na cele publiczne, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej.

Pozostałe zamiany mają charakter porządkujący (usunięcie zbędnych przepisów, w szczególności o charakterze historycznym).

Pomoc publiczna, która będzie przyznawana przedsiębiorcom górniczym na podstawie zmienionych przepisów ustawy, jest objęta złożonym zaktualizowanym wnioskiem notyfikacyjnym. Przepisy przewidujące udzielenie pomocy publicznej, będą mogły wejść w życie po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską stwierdzającej, iż pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589.

