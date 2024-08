XTB rozszerzy swoją ofertę o obligacje pod koniec września oraz o indywidualne konto emerytalne (IKE) – na przełomie III/ IV kw. br., zapowiedziała spółka.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, XTB intensywnie pracuje nad wzbogaceniem swojej oferty produktowej, co pozwoli na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów. Pod koniec września, inwestorzy pasywni zyskają możliwość inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne, których emitentami są kraje takie jak Polska, USA czy Niemcy oraz renomowane, globalne przedsiębiorstwa o relatywnie stabilnym ratingu (od AAA do BBB-). Zakup obligacji będzie możliwy już od małych kwot, dzięki zastosowaniu mechanizmu inwestowania ułamkowego” – czytamy w komunikacie.

„Przełom III i IV kwartału 2024 roku to planowany debiut produktu długo wyczekiwanego przez polskich inwestorów – konta IKE. W związku z rosnącym zainteresowaniem inwestowaniem długoterminowym, oferta produktów emerytalnych będzie rozwijana także na innych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie XTB uzyskała już licencję ISA Manager” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews