Inflacja konsumencka w średnim okresie wróci do celu, a oczekiwania inflacyjne wyraźnie poprawiają się w przypadku przedsiębiorców i gospodarstw domowych, poinformowała wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley.

„Widzimy bardzo pozytywne efekty tych narzędzi komunikacyjnych [NBP] dlatego, że nasze oczekiwania inflacyjne bardzo poprawiają się. Widzimy z miesiąca na miesiąc nie tylko to, że profesjonalni analitycy widzą to, iż inflacja będzie spadała i ich oczekiwania inflacyjne są bardzo dobrze zakorzenione – czyli widzą, że w długiej perspektywie, średnim okresie inflacja wróci do celu. Ale również widzimy, że to następuje również w przypadku przedsiębiorców, ale również chodzi o gospodarstwa domowe – wyraźnie widać, że oczekiwania inflacyjne znakomicie się poprawiają” – powiedziała Kightley w podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych nt. „Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2022” oraz „Sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2022 roku”.

Jak podał pod koniec maja br. Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

GUS informował też, że odsetek konsumentów oczekujących wolniejszego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w najbliższych 12 miesiącach wyniósł 34,6% w maju br. wobec 33,63% w kwietniu br. Wzrostu cen w podobnym w tempie oczekuje w bm. 37,07% konsumentów wobec 40,41% w kwietniu. Szybszego wzrostu cen niż w poprzednich 12 miesiącach oczekuje w bm. 5,15% konsumentów wobec 6,53% w kwietniu. Według 15,25% konsumentów, ceny pozostaną w kolejnych 12 miesiącach mniej więcej na takim samym poziomie wobec 13,15% miesiąc wcześniej.

Źródło: ISBnews