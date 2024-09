Dokapitalizowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wyniesie 4,6 mld zł w 2025 r., 11 mld zł w 2026 r., a łącznie do 2030 r. – 60,2 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

„W projekcie przewiduje się, że spółka PEJ uzyska wsparcie publiczne na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji oraz bieżącą działalność. Wsparcie publiczne będzie przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PEJ poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego, jednakże dopuszcza się również podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego – skarbowych papierów wartościowych” – czytamy w OSR.

Dokapitalizowanie PEJ ma wynosić odpowiednio – 4,6 mld zł w 2025 r., 11 mld zł w 2026 r., 14 mld zł – w 2027 r., 13 mld zł – w 2028 r., 11 mld zł w 2029 r. oraz 6,6 mld zł w 2030 r.

„Zgodnie z założeniami dotyczącymi modelu finansowania inwestycji w zakresie EJ1, Skarb Państwa jest bezpośrednio zaangażowany w jej realizację, zarówno w roli bezpośredniego inwestora jak i gwaranta wierzytelności innych kredytodawców, a projekt ma zostać sfinansowany w 30% z kapitału własnego i w 70% z kapitału obcego” – czytamy także.

Założono, że finansowanie zewnętrzne będzie zaciągane po wniesieniu w całości wkładu własnego właściciela, zgodnie z zasadą „equity first”. Co za tym idzie, projekt ustawy przewiduje zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości 60,2 mld zł w ramach dokapitalizowania spółki PEJ przez Skarb Państwa w latach 2025-2030. Pozostała kwota zostanie pozyskana z instytucji finansowych, przede wszystkim zagranicznych instytucji wspierających eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych, w szczególności amerykańskiej agencji kredytów eksportowych Export-Import Bank of the United States, podano.

Jak wskazano w OSR na całościową wartość nakładów inwestycyjnych składają się koszty planowanego kontraktu Engineering Procurement Construction (EPC), koszty własne spółki i koszty realizowanej przez nią infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej oraz rezerwa. Koszty te zostały oszacowane na podstawie poniższych źródeł:

– w zakresie kontraktu Engineering Procurement Construction (EPC) – analiza FEED Study zrealizowana przez konsorcjum Westinghouse/Bechtel w ramach polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej, a następnie zaktualizowana w ramach realizowanego obecnie kontraktu Engineering Services Contract (ESC) zawartego między spółką PEJ a konsorcjum we wrześniu 2023 r.;

– koszty własne spółki oraz infrastruktura towarzysząca – wartości zostały oszacowane przez spółę PEJ, przy udziale doradców z branży jądrowej, w szczególności firmy JACOBS, na podstawie standardów rynkowych sektora jądrowego;

– rezerwa – założono poziom około 10% wartości kontraktu EPC, w celu odzwierciedlenia niepewności wynikających z szacowania nakładów inwestycji na obecnym etapie.

Oprócz zapewnienia przez Skarb Państwa finansowania części kapitałowej inwestycji planowane jest również udzielenie jej gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa dla zapewnienia uzyskania finansowania dłużnego niezbędnego do pokrycia kosztów realizacji inwestycji oraz objęcie fazy eksploatacji projektu kontraktem różnicowym (CfD), uwzględniającym uwarunkowania polskiego rynku energii elektrycznej.

Udzielenie wsparcia z budżetu państwa dla PEJ będzie możliwe dopiero, gdy Komisja Europejska uzna – jak chce strona polska – że przewidywane parametry kontraktu różnicowego dla inwestycji w zakresie EJ1 ustalone będą na warunkach, które pozwalają uzyskać wewnętrzną stopę zwrotu z wniesionego przez państwo wkładu pieniężnego na poziomie uznanym za rynkowy i w związku z tym dokapitalizowanie to nie będzie stanowić pomocy publicznej lub uzna, ze będzie stanowić pomoc publiczną zgodną z rynkiem wewnętrznym.

Od 2023 r. trwa postępowanie prenotyfikacyjne w tej sprawie. Wydanie decyzji spodziewane jest w 2025 r.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Źródło: ISBnews