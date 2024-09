Europejski Bank Centralny (EBC) podtrzymał prognozy inflacji HICP dla strefy euro – na poziomie 2,5% w 2024 r., 2,2% w 2025 r. i 1,9% w 2026 r., podał bank.

„Eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,5% w 2024, 2,2% w 2025 i 1,9% w 2026, czyli tyle samo co w projekcjach z czerwca. Oczekuje się, że w końcówce tego roku inflacja ponownie wzrośnie, po części dlatego, że w jej rocznej stopie przestaną być ujmowane wcześniejsze ostre spadki cen energii. Następnie, w drugiej połowie przyszłego roku, inflacja powinna spaść do docelowego poziomu. Jeśli chodzi o inflację bazową, projekcje na 2024 i 2025 zostały nieco zrewidowane w górę, w związku z wyższą od spodziewanej inflacją cen usług. Jednocześnie eksperci nadal oczekują szybkiego spadku inflacji bazowej: z 2,9% w tym roku do 2,3% w 2025 i 2,0% w 2026” – czytamy w komunikacie.

Inflacja wewnętrzna pozostaje wysoka w warunkach wciąż przyspieszonego wzrostu płac. Niemniej presja związana z kosztami pracy słabnie, natomiast zyski częściowo amortyzują oddziaływanie wyższych płac na inflację. Warunki finansowania pozostają zaostrzone, a aktywność gospodarcza – stłumiona, co wynika z niskich wydatków konsumpcyjnych i inwestycji, podano także.

Źródło: ISBnews