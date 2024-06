Eksport towarów z Polski wzrósł o 5,5% r/r do 27 979 mln euro w kwietniu 2024 r., zaś import wzrósł o 5,7% r/r do 27 777 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 202 mln euro wobec 486 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

„Wyraźne zmniejszenie skali spadków obrotów towarowych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z poprzednimi miesiącami wynikało przede wszystkim z większej liczby dni roboczych. W kwietniu 2024 r. wartość eksportu towarów wyniosła 120,4 mld zł, co oznacza spadek o 2,2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2023 r. zmniejszyła się o 2% i ukształtowała się na poziomie 119,5 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

„W kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wartość eksportu zmniejszyła się m.in. w eksporcie dóbr inwestycyjnych, towarów zaopatrzeniowych oraz środków transportu. Pogarszają się wyniki sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej, gdzie spadek eksportu był silniejszy niż eksportu ogółem. Przyczyniło się do tego dalsze zmniejszenie eksportu akumulatorów elektrycznych, a także spadek eksportu samochodów osobowych. W kwietniu br. niewielki wzrost nastąpił w eksporcie dóbr konsumpcyjnych, do czego przyczynił się zwłaszcza wzrost sprzedaży odbiorników telewizyjnych” – czytamy dalej.

NBP zwrócił uwagę, że kolejny miesiąc zmniejszał się import towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz paliw. Jednak skala spadku wartości importowanych paliw okazała się znacznie mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Przyczyniło się do tego stopniowe wyhamowanie spadkowej tendencji cen surowców energetycznych na światowych rynkach oraz stabilizacja wielkości dostaw. Jednocześnie niewielki wzrost odnotowano w imporcie produktów rolnych i towarów konsumpcyjnych. Wyraźny trend wzrostowy utrzymał się w imporcie środków transportu, wśród których ponownie najsilniej zwiększyła się wartość przywozu aut osobowych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. spadły o 1,4 mld zł (tj. o 3,7%), podał NBP.

Źródło: ISBnews