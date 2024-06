Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 350,5 mld zł na koniec maja 2024 r. (+2,4% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

„Już 15 miesiąc z rzędu trwa dobra passa w branży TFI. Maj był jednak wyjątkowo udany. Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły bowiem o niemal 8,1 mld zł (+2,4% m/m) i na koniec miesiąca przekroczyły okrągłą granicę 350 mld zł, bijąc tym samym nowy rekord wszech czasów. Tylko 6 razy w historii polskiego rynku miesięczny wzrost wartości aktywów krajowych funduszy był wyższy w ujęciu nominalnym. Podobnie jak w poprzednich miesiącach jest to efekt zarówno napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania, a także rezultat wpłaty środków (2,4 mld zł) do jednego z funduszy dedykowanych (FIZAN) spod egidy Ipopema TFI” – czytamy w raporcie.

„Po kwietniowej korekcie, w maju na zagraniczne giełdy powróciły hossa, zarobić można było też na obligacjach i metalach szlachetnych. W efekcie niemal 90% analizowanych przez nas funduszy inwestycyjnych wypracowało zyski. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w maju stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 2,5 mld zł wobec ok. 0,2 mld zł w kwietniu. Nieco wyższe były też napływy. W ubiegłym miesiącu fundusze inwestycyjne pozyskały łącznie 3,4 mld zł nowego kapitału (w porównaniu do 3,3 mld zł w kwietniu), z czego niemal 3 mld zł trafiło do funduszy detalicznych. Kolejny miesiąc z rzędu fundusze niedetaliczne odnotowały nieznaczną przewagę wypłat – o 0,11 mld zł” – czytamy również.

W maju rentowność amerykańskich obligacji skarbowych 10-letnich spadła do 4,50%, a polskich praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,7%. Wzrosły natomiast rentowności niemieckich papierów do 2,66%. To znalazło odbicie w stopach zwrotu funduszy dłużnych. W ujęciu średnim najlepiej poradziły sobie krajowe fundusze globalnych papierów dłużnych. Wciąż dobra passa towarzyszy też funduszom, budującym portfele na rynku polskich obligacji zmiennokuponowych, zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych. Dobre wyniki przyciągają inwestorów. W maju saldo wpłat i wypłat w tym segmencie było wprawdzie nieco mniejsze niż w poprzednich miesiącach, ale wciąż wysokie, bo wyniosło 2,3 mld zł (wobec 2,5 mld zł w kwietniu). Niezmiennie najwięcej nowych środków (1,9 mld zł) trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych, czyli tych o niższym ryzyku stopy procentowej, wymieniono w materiale.

W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów funduszy dłużnych sięgnął w maju niemal 2,9 mld zł (+2,3% m/m), do ponad 129 mld zł. W przypadku funduszy dłużnych polskich aktywa przekroczyły okrągłe 120 mld zł. Aktywa funduszy dłużnych zagranicznych wynosiły w tym czasie niemal 9 mld zł., podano także.

W maju amerykański indeks S&P500 wzrósł o 5%, a technologiczny Nasdaq zyskał ponad 7%. Niemiecki DAX zwyżkował z kolei o 3,3%, a francuski CAC40 o 1%. W tym czasie WIG wzrósł o 2%, WIG20 o 0,4%, a indeksy średnich i małych spółek o – odpowiednio – 4,3% oraz 1,8%, wymieniono także.

Zachowanie indeksów giełdowych znalazło odbicie w stopach zwrotu funduszy akcyjnych. Większość rozwiązań z tego segmentu znalazła się w maju nad kreską. Dopisali też sami klienci, którzy do funduszy akcji wpłacili łącznie niemal 200 mln zł netto, co było najlepszym wynikiem od października 2023 r. W rezultacie obu czynników (napływów i dodatnich wyników zarządzania) w maju aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o 1,2 mln zł (+3,2% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 38,9 mld zł, podano także.

Wzrost aktywów zanotowały też fundusze mieszane. W maju spora część przedstawicieli tego segmentu wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Z drugiej strony w ubiegłym miesiącu napłynęło do ich portfeli ponad 170 mln zł netto. W efekcie wartość aktywów funduszy mieszanych powiększyła się w maju o niemal 0,6 mld zł, podano w materiale.

„W tym czasie o niemal 2,2 mld zł wzrosły aktywa funduszy niepublicznych, co jest efektem napływu środków do wspomnianego wyżej funduszu dedykowanego spod egidy Ipopema TFI. Maj sprzyjał też funduszom absolutnej stopy zwrotu, których aktywa powiększyły się o 230 mln zł (+3,4% m/m) i na koniec ubiegłego miesiąca sięgnęły 6,9 mld zł. O ponad 100 mln zł spuchły również portfele funduszy wierzytelności (do poziomu 4,7 mld zł), a o 33 mln zł wzrosły aktywa funduszy surowcowych (do poziomu 4,7 mld zł)” – napisano również.

Wzrost aktywów o niemal 0,9 mld zł (+3,9 %) odnotowały również fundusze zdefiniowanej daty PPK, które są systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Na koniec miesiąca wyniosły 23,1 mld zł. Ich udział w rynku wzrósł z kolei do 6,6%.

Jedynym segmentem funduszy, który w maju zanotował spadek wartości aktywów, są fundusze nieruchomości, których portfele skurczyły się o 0,6 mln zł.

Źródło: ISBnews