Skala korekty na rynku hurtowym, zwłaszcza w przypadku benzyn, pozostawia miejsce na dalsze spadki cen przy dystrybutorach w kolejnym tygodniu, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

W ślad za obniżkami cen ropy i paliw gotowych na rynku ARA notujemy dalsze obniżki cen paliw na rynku krajowym. W mijającym tygodniu ceny benzyny i oleju spadły średnio o 5 groszy na litrze, natomiast autogazu o 1 grosz na litrze. Średnie ceny paliw na stacjach na dzień 6 września wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 6,21 zł/l, bezołowiowej 98 7,00 zł/l, oleju napędowego 6,21 zł/l i autogazu 2,83 zł/l. Tym samym ceny benzyny i oleju napędowego nie dość, że są najniższe od początku roku, to spadły do poziomu najniższego od października ub. roku.

Skala korekty na rynku hurtowym, zwłaszcza w przypadku benzyn, pozostawia miejsce na dalsze spadki cen przy dystrybutorach w kolejnym tygodniu, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku hurtowym.

W drugim tygodniu września spodziewamy się spadku cen paliw średnio od 5 do 10 groszy na litrze, i symbolicznych korekt cen autogazu, które mogą nie wpłynąć na średni poziom cen autogazu na stacjach. Będzie jednocześnie przybywało stacji, gdzie ceny benzyny 95 i diesla będą się zbliżały w okolice 6 lub poniżej 6 zł/l.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 6-09-2024 w Orlenie: Eurosuper 95 – 4434 PLN/1000l (spadek o 204 PLN/1000l w porównaniu do cen z 30-08-2024), Superplus 98 –4916 PLN/1000l (spadek o 246 PLN/1000l), olej napędowy 4643 PLN/1000 l (spadek o 85 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 3572 PLN/1000 l (spadek o 132 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 6-09-2024 w Aramco: Eurosuper 95 4433 PLN/1000l (spadek o 204 PLN/1000l w porównaniu do cen z 30-08-2024), Superplus 98 – 4915 PLN/1000l (spadek o 246 PLN/1000l), olej napędowy 4642 PLN/1000 l (spadek o 132 PLN/1000l), olej napędowy do celów 3571 PLN/1000 l (spadek o 98 PLN/1000l).

Spadki cen listopadowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 72 USD/bbl. Ropa Brent jest najtańsza od grudnia 2023 roku. Rosyjska ropa Urals FOB Rotterdam potaniała do 65 USD/bbl. Ceny benzyn na europejskim rynku ARA spadły do 700 USD/t i są najniższe od grudnia 2021 roku. Diesel na rynku ARA kosztuje obecnie około 670 USD/t i jest najtańszy od maja 2023 roku.

Na rynku rosną obawy o spadek tempa wzrostu światowego popytu na ropę w kolejnych kwartałach. Wsparciem dla cen okazała się zmiana decyzji OPEC+. Osiem krajów OPEC+(Arabia Saudyjska, Rosja, ZEA, Kuwejt, Algieria, Irak, Oman, Kazachstan) partycypujących w dobrowolnych cięciach produkcji wielkości 2,2 mln bbl/d podjęło w czwartek 5 września decyzję o powolnym zwiększaniu podaży ropy naftowej, ale dopiero od grudnia, a nie jak ustalono wcześniej (w trakcie czerwcowego spotkania) od października. Zgodnie z ostatnią decyzją OPEC+ w grudniu produkcja ma wzrosnąć 189 tys. bbl/d a w styczniu 207 tys. bbl/d.W lipcu OPEC+ produkował 41,7 mln bbl/d. Harmonogram zwiększania podaży ropy naftowej przez OPEC+ może ulec dalszym zmianom, w zależności od rynkowych fundamentów i poziomu cen ropy naftowej

