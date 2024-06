Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje uruchomić w grantach równowartość 290 mln euro w ramach inwestycji na poprawę efektywności energetycznej szkół oraz równowartość 300 mln euro na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w pożyczkach dla przedsiębiorstw, zapowiedział wiceminister w tym resorcie Jan Szyszko. Przypomniał też, że istnieje mechanizm instrumentu zielonej transformacji miast który jest wart blisko 9 mld euro w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

„Planujemy uruchomić w ramach inwestycji na poprawę efektywności energetycznej szkół kolejne 290 mln euro grantów. […] Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, to są pożyczki 300 mln euro” – powiedział Szyszko na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

Przypomniał, że na poprawę efektywności energetycznej wypłacono dotychczas 4,2 mld zł w ramach programu „Czyste Powietrze” na termomodernizację, 48 mln w ramach programu Termo Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

„Jeżeli chodzi o energię, inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe, to podpisaliśmy umowy na 183 mln zł” – podkreślił wiceminister.

Przypomniał, że rewizja KPO, obecnie negocjowana przez polski rząd z Komisją Europejską, zakłada zwiększenie budżetu na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych o 140 mln euro.

Szyszko podkreślił także, że w ramach KPO istnieje mechanizm instrumentu zielonej transformacji miast który jest wart blisko 9 mld euro. Jest to instrument części pożyczkowej.

„Warunkiem przy realizacji tych inwestycji jest nieczynienie szkód środowisku, a odbiorcami wsparcia tegoż instrumentu mogą być samorządy, mogą być TBS-y, SIM-y, spółdzielnie” – powiedział.

Wartość projektów może sięgać od 2 do 500 mln zł, a okres spłaty tych pożyczek do 20 lat.

„To są bardzo korzystne pożyczki których nigdy na rynku żadna jednostka samorządu terytorialnego ani inny odbiorca by nie miał prawa dostać Bo wysokość oprocentowania tych pożyczek dla projektów generujących po ich ukończeniu przychody lub oszczędności kosztów to jest to jest […] 1%. A jeżeli mówimy o inwestycjach, które nie mają na celu generować przychodów, to oprocentowanie wynosi 0%, a nawet jest możliwość umorzenia 5% kapitału Czyli tak naprawdę część z tej pożyczki staje się grantem” – podkreślił wiceminister.

Zwrócił też uwagę, że inwestycje mogą być realizowane w dogodnych terminach.

„Ostateczne możliwy termin zawarcia umowy pożyczki to 31 sierpnia 2026 roku, wypłaty środków z pożyczki 31 grudnia 2027 roku, a zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2030 roku” – powiedział Szyszko.

Źródło: ISBnews