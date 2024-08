Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) skierowało projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe do Zespołu ds. programowania prac rządu, by uzyskać wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, podał resort.

„Resort rozwoju i technologii pracuje […] nad rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie podaży gruntów, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. W ostatnich dniach do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu skierowany został wniosek o wpisanie projektu ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” – napisał wiceminister Jacek Tomczak w odpowiedzi na interpelację.,

Projekt zawiera instrumenty służące likwidacji barier dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, podał wiceminister.

Proponowane zmiany mają – w ocenie wiceministra – przyczynić się do usprawnienia procesu przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, w szczególności w zakresie pozyskiwania terenów pod inwestycje. Projekt ma ułatwić również realizację lokalnej polityki mieszkaniowej, w tym w sektorze społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Wiceminister poinformował, że po formalnym skierowaniu projektu ustawy na ścieżkę legislacyjną, projekt będzie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym oraz szerokim konsultacjom publicznym, w tym ze stroną samorządową.

W ubiegłym tygodniu minister finansów Andrzej Domański informował, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zajmie się na swoim najbliższym posiedzeniu „Kredytem #naStart” oraz innymi propozycjami rozwiązań dotyczących rozwoju mieszkalnictwa. Podkreślił wówczas, że w jego ocenie najważniejsze by skupić się na rozwiązaniach zwiększających podaż mieszkań.

Z kolei minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk informował na początku lipca, że przedstawi rozwiązania dotyczące przekazywania gruntów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Skarbu Państwa pod budowę nowych mieszkań.

Źródło: ISBnews