Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje zwolnienie przedsiębiorców z terenów objętych powodzią ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez okres pięciu miesięcy, podał resort.

„Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek za siebie i swoich pracowników. Pomocą zostaną objęci zarówno przedsiębiorcy, którzy zostali bezpośrednio, jak i pośrednio, dotknięci skutkami kataklizmu. Nowy instrument pomocowy, opracowany przez MRiT, został zgłoszony do nowelizowanej specustawy powodziowej” – czytamy w komunikacie.

Propozycja resortu została złożona w formie poprawki do projektu nowelizacji ustawy powodziowej, procedowanej przez Sejm.

Nowy instrument pomocowy zakłada umorzenie płatności składek za okres pięciu miesięcy – tj. sierpień – grudzień 2024 r.

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać:

przedsiębiorcy, którzy już złożyli wnioski o przesunięcie terminu płatności składek ZUS, wówczas otrzymają od ZUS zwrot lub zaliczenie na kolejne miesiące,

pozostali przedsiębiorcy z obszaru stanu klęski żywiołowej.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów o 40% w okresie porównawczym, np.: wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2023 r. do października 2023 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2024 r., będą mogli wykazać spadek przychodów porównując wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r., podał resort.

