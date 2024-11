Odsetek uczestników Programu Payback deklarujących chęć skorzystania z wyprzedaży w Black Friday i Cyber Monday spadł o 2 pkt proc. r/r do 37%, wynika z badania Payback. Jednocześnie ponad 54% ankietowanych nie podęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

„W tym roku Black Friday wypada 29 listopada a Cyber Monday 2 grudnia. Jak pokazują wyniki badania Payback Opinion Poll, są znane znakomitej większości Polaków. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ponad 88% badanych przyznało, że wie czym jest Black Friday oraz Cyber Monday. Co ciekawe, w ciągu roku o ponad 2 punkty procentowe zmniejszyła się jednak liczba ankietowanych, którzy stwierdzili, że planuje w tym czasie zrobić zakupy. W tym roku będzie to 37%, choć zdecydowana większość, bo ponad 54% nie podęła jeszcze decyzji w tej sprawie” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Od dwóch lat wśród najchętniej kupowanych produktów podczas Black Friday i Cyber Monday dominują trzy kategorie produktów. Ponad 40% badanych Polaków planuje kupić odzież i buty, elektronikę – ponad 35% badanych, zaś kosmetyki i perfumy – prawie 26% osób biorących udział w badaniu Payback, wskazano w materiale.

„W badaniu Payback Polska respondenci zadeklarowali również tegoroczny budżet na zakupy z okazji Black Friday i Cyber Monday. Wzrosła liczba Polaków deklarujących niższe wydatki w tym czasie. Prawie 26% zamierza wydać między 301 a 500 zł (w ub. r. na taki przedział wskazało 23% ankietowanych). Spadła przy tym liczba konsumentów deklarujących zakupy za ponad 800 zł. W tym roku to 17%, podczas gdy rok temu była to grupa 22% badanych Polaków. Co ciekawe, 23% ankietowanych deklarujących zakupy podczas tegorocznego Black Friday i Cyber Monday w ogóle nie wie, ile wyda na ten cel” – czytamy dalej.

Badanie zostało przeprowadzone na 562 uczestnikach Programu Payback metodą ankiety online. Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.

Źródło: ISBnews