Minister klimatu i środowiska udzielił OK Operator Kaucyjny SA zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, podał resort. Decyzja ta umożliwi utworzenie systemu dla wprowadzających na rynek opakowań objętych kaucją i jej zwrot użytkownikom końcowym.

„Operator OK Operator Kaucyjny SA tworzy system kaucyjny dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów razem z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych oraz puszek metalowych o pojemności do jednego litra” – czytamy w komunikacie.

To już trzeci operator systemu kaucyjnego. Wcześniej zezwolenia otrzymali: Krajowy System Kaucyjny Zwrotka SA i „PolKa” Operator Systemu Kaucyjnego not for profit SA.

System kaucyjny jest jednym z kroków, który pozwoli nam osiągnąć ważne cele środowiskowe. Umożliwi on użytkownikom końcowym (obywatelom) otrzymać zwrot kaucji – pieniędzy za nabyty napój w opakowaniu (w plastiku lub w puszce), podano także.

Po stworzeniu systemu kaucyjnego, pobierana będzie kaucja od każdego napoju w opakowaniu wprowadzonego na rynek objętego systemem kaucyjnym. Zwrot tej kaucji użytkownikowi końcowemu następował będzie również za pomocą systemu, bez konieczności okazywania paragonu nabycia tego napoju.

Źródło: ISBnews