Wartość pierwotnych ofert publicznych (initial public offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I poł. 2024 r. wyniosła 11,4 mld euro (łącznie 36 debiutów), co oznacza wzrost o 356% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (2,5 mld euro, łącznie 25 debiutów). W Warszawie odnotowano cztery debiuty na NewConnect, których wartość wyniosła 12,9 mln zł (ok. 2,9 mln euro), co oznacza spadek o 13% r/r, kiedy przeprowadzono sześć ofert o łącznej wartości 14,7 mln zł (około 3,2 mln euro), wynika z raportu firmy PwC.

Według raportu pt. „IPO Watch EMEA”, w I poł. 2024 r. na GPW w Warszawie odnotowano dalszy wzrost głównych indeksów. Po połowie roku nadal brakowało IPO na rynku głównym.

„Najważniejsze indeksy rosną od jesieni 2022 roku osiągając kolejne szczyty, a pomimo tego, od tego czasu na rynku głównym GPW miał miejsce jedynie jeden debiut, czyli spółki Murapol w 2023 roku. Stąd trudno mówić o jakimkolwiek ożywieniu na rynku IPO, natomiast obserwujemy wzrost zainteresowania debiutem i coraz więcej rozpoczynanych prac przygotowawczych wśród spółek z Polski i regionu CEE. Doniesienia medialne wskazują na możliwy debiut kilku spółek (np. Żabka, Diagnostyka, chorwacka spółka Studenac, czy TTMS) – przeprowadzenie IPO przez każdą z tych firm byłoby istotnym wydarzeniem dla GPW. Warto zauważyć, że wspomnieni kandydaci to w większości spółki portfelowe funduszy private equity, a sukces ich debiutów mógłby spowodować zachętę do upłynniania większej ilości aktywów funduszy, szczególnie biorąc pod uwagę, że wszystkie hossy mają kiedyś swój koniec” – powiedział senior manager PwC Polska z zespołu ds. rynków kapitałowych Kamil Wardzyński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z raportem na europejskim rynku IPO w II kwartale 2024 r. odnotowano kontynuację wzrostów zapoczątkowanych w I kwartale br. (wzrost wartości IPO o 37% do 6,6 mld euro w porównaniu do wyników I kwartału 2024 r.). Z perspektywy pierwszego półrocza 2024 r., łączna wartość ofert pierwotnych w Europie wyniosła łącznie 11,4 mld euro (wzrost o 356% względem analogicznego okresu w poprzednim roku), co stanowiło najlepszy rezultat za pierwsze półrocze od czasu rekordowego 2021 roku. Od stycznia do czerwca br. zadebiutowało na europejskich giełdach 36 spółek (w tym trzy „mega oferty” o wartości powyżej 1 mld euro, z czego dwie miały miejsce w II kwartale), w porównaniu z 25 debiutami w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano.

W 2024 roku w Europie odnotowano znaczną aktywność funduszy private equity, które plasowały oferty swoich spółek portfelowych – ponad połowa z 10 największych IPO w Europie w tym półroczu to inwestycje funduszy private equity, które odegrały kluczową rolę w ożywieniu rynku. Pomimo niepewności związanych z wyborami europejskimi i amerykańskimi, perspektywy europejskiego rynku IPO na II połowę roku, jak i na rok 2025 wydają się być optymistyczne, a spółki już teraz przygotowują się do transakcji, aby móc skorzystać z potencjalnie korzystnych „okienek IPO”, wskazano w raporcie.

II kwartał 2024 r. na europejskim rynku IPO przyniósł kilka znaczących ofert. IPO spółki Puig Brands, działającej w sektorze odzieży i perfum, była największą ofertą na świecie, z której spółka pozyskała 2,6 mld euro (debiut na hiszpańskiej BME). Tuż za nią uplasowała się oferta CVC Capital, grupy z obszaru funduszy private equity i doradztwa inwestycyjnego, która pozyskała 2,2 mld euro debiutując na Euronext Amsterdam. Na trzecim miejscu uplasowała się spółka Exosens, producent elementów optoelektronicznych, która debiutowała na Euronext Paris z ofertą o wartości 350 mln euro, podano także.

„Choć nie widać tego jeszcze w Warszawie, europejski rynek IPO odradza się po ponad dwuletnim zastoju, w dużym stopniu za sprawą funduszy private equity, których spółki portfelowe dominowały wśród największych debiutów w 2024 r. Brak przy tym wyraźnych preferencji inwestorów co do sektorów działalności debiutantów, co pozwala patrzeć z optymizmem na możliwość realizacji ciekawych i zdywersyfikowanych sektorowo transakcji. Perspektywy na drugą połowę roku oraz 2025 rok są pozytywne – mimo tradycyjnej niepewności związanej z kalendarzem wyborczym (w szczególności w USA), sukces dotychczasowych debiutów oraz wzrosty kapitalizacji debiutantów w okresie po IPO budują pozytywne nastroje i motywują kolejne spółki (oraz ich właścicieli, w tym fundusz private equity) do intensywnych przygotowań i poszukiwania optymalnych warunków do przeprowadzenia transakcji w kolejnych kwartałach” – dodał partner PwC Polska, zespół ds. rynków kapitałowych, Bartosz Margol.

Począwszy od I kw. 2024 r. raport IPO Watch Europe został zastąpiony przez IPO Watch EMEA, który w ramach analizy rynku IPO, poza Europą, obejmuje także regiony Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Raport IPO Watch EMEA obejmuje debiuty na głównych giełdach w regionie EMEA (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii, Szwajcarii, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) i jest publikowany kwartalnie. Przeniesienia pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Raport IPO Watch EMEA obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD, dane nie obejmują debiutujących na giełdach funduszy zamkniętych, firm zajmujących się rozwojem biznesu (tzw. Business Development Companies) oraz transakcji na rynkach nieregulowanych. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku głównym GPW w Warszawie oraz rynku nieregulowanym NewConnect, niezależnie od ich wartości.

Źródło: ISBnews