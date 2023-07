Stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Główna stopa pozostaje bez zmian na poziomie 6,75% od października zeszłego roku. Oznacza to, że stopy procentowe w Polsce pozostają na wysokim poziomie przez bardzo długi czas, co powinno prowadzić do dalszego wywierania presji na spadek inflacji.

Inflacja CPI w Polsce spadła do poziomu 11,5% r/r za czerwiec i obserwujemy dosyć silne przesłanki wskazujące na spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu już w sierpniu. Bloomberg wskazuje z kolei, że we wrześniu inflacja może spaść nawet poniżej 9%. Dzisiaj jesteśmy po ostatniej decyzji przed wakacyjną przerwą. RPP spotka się w sierpniu na jeden dzień, ale będzie to spotkanie niedecyzyjne. Kolejne decyzje i konferencje prasowe rozpoczną się we wrześniu i to wtedy można oczekiwać najważniejszych sygnałów przed październikiem, który wyrasta na pierwszy potencjalny termin możliwej obniżki stóp procentowych. Oczywiście inflację za październik poznamy po decyzji, ale właśnie w tym pierwszym miesiącu IV kwartału można oczekiwać najniższej inflacji CPI w tym roku. Później istnieje szansa na odbicie wskaźnika cen konsumpcyjnych, gdyż w zeszłym roku baza za listopad i grudzień nie była już taka wysoka, m.in. poprzez wyraźnie niższe ceny paliw.

W ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć kilku członków RPP, którzy wskazywali na możliwe zmiany w wielkości stóp procentowych w tym roku. Profesor Masłowska wskazała, że spadek inflacji poniżej 10% może dać szanse na obniżki stóp na koniec tego roku. Z kolei dr. hab. Ireneusz Dąbrowski mówił o tym, że stopy pozostaną bez zmian do września, co sugeruje, że pierwsza potencjalna zmiana może nastąpić w październiku. Warto też przytoczyć słowa prof. Glapińskiego, który mówił podczas poprzedniej konferencji prasowej, że spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego oraz pewność RPP, że inflacja zmierza w dobrym kierunku będą stanowić podstawę do ewentualnej pierwszej obniżki. Z drugiej strony Kotecki i prof. Tyrowicz w dalszym ciągu chcieliby podwyżki, choć Kotecki mówił, że spadek inflacji może zmienić jego nastawienie na utrzymanie stóp bez zmian do końca tego roku.

Chociaż inflacja spada, to warto zwrócić uwagę, że pozostaje na ekstremalnie wysokim poziomie, a realne stopy procentowe w Polsce są wciąż „wyraźnie ujemne”. Członkowie RPP nie sygnalizują jeszcze mocno obniżki, ale warto zauważyć, że ruchy stóp procentowych mogą pojawić się wcześniej w takich krajach jak Czechy, Węgry, Chile czy Brazylia. Obniżenie stóp procentowych w tych krajach może być ważnym sygnałem również dla RPP, gdyż cykle zacieśniania w tych krajach były dosyć podobne do Polski.

Złoty nie reaguje zbyt na decyzję RPP i wciągu dnia pozostaje relatywnie słaby. USDPLN znajduje się w okolicach 4,12, natomiast EURPLN rośnie w okolice 4,49.

Źródło: XTB / Michał Stajniak