Średnia kwota, jaką Polacy przeznaczą na wyjazd w tym roku, wynosi 3 713 zł, wynika z badania „Barometr Providenta”. To o 513 zł więcej niż w roku ubiegłym i niemal o 1000 zł więcej niż w 2022 r.

„Polacy mierzą swoje siły na zamiary i do sfinansowania letnich podróży podchodzą bardzo odpowiedzialnie. Niemal połowa z nich skorzysta w tym celu z oszczędności, a 39% wystarczą środki z bieżących dochodów. Tylko niespełna 2% osób zrobi użytek z karty kredytowej lub zdecyduje się na pożyczkę. Natomiast aż 14,5% najmłodszych ankietowanych będzie wypoczywać na koszt swoich bliskich” – powiedziała rzeczniczka Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Jak wynika z badania, 38,2% respondentów na urlop odkłada 6 miesięcy lub mniej, a 35,45% potrzebuje 7-12 miesięcy, aby zgromadzić wystarczające fundusze. Co dziesiąta osoba oszczędza dłużej niż rok. Dodatkowo, mężczyźni potrzebują nieznacznie mniej czasu na zebranie odpowiedniego budżetu niż kobiety.

Na wakacje dłuższe niż 14 dni może sobie pozwolić 7,5% respondentów. 28,6% Polaków planuje urlop trwający od 8 do 14 dni. Z kolei 27,5% osób ograniczy się do jednego tygodnia. W 2023 r. było to odpowiednio: 23% i 28% z nich. Jednocześnie 17% wciąż nie podjęło decyzji w kwestii urlopu, a 19,3% całkowicie zrezygnuje z wyjazdu.

Ponad połowa Polaków (51,9%) na miejsce dotrze samochodem, który jest najpopularniejszym środkiem transportu osób od 35 lat wzwyż. Niecałe 43% na wakacje uda się komunikacją zbiorową, np. samolotem, pociągiem czy autobusem. Z tej opcji najliczniej skorzystają najmłodsi, w szczególności 18-24 latkowie (52,9%). Kobiety częściej wybiorą samochód (54,8% vs. 48,6% mężczyzn), a mężczyźni komunikację zbiorową (45,1% vs. 40,8% kobiet).

Najchętniej zatrzymamy się w hotelach (29,2%), pensjonatach (20,6%), a także u znajomych lub rodziny (18,7%). Co szósta osoba zarezerwuje domek letniskowy, a tylko 4,3% przenocuje na polu namiotowym.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1 000 dorosłych Polaków, w maju 2024 r.

Źródło: ISBnews