Projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zakładający ustalenie ilości zapasów strategicznych gazu ziemnego na poziomie 12,301 TWh został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

„Projekt wprowadza zmiany w art. 25 ustawy o zapasach. Jedną z nich jest ustalenie ilości zapasów strategicznych gazu ziemnego, która będzie wynosić 12,301 TWh” – czytamy w uzasadnieniu.

Podkreślono, że wysokość zapasów strategicznych gazu ziemnego określona w ustawie spełnia odpowiednie standardy dostaw, gwarantując nieprzerwane dostawy gazu ziemnego do odbiorców chronionych w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz ziemny, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

Określona w ten sposób wysokość zapasów strategicznych gazu ziemnego gwarantuje, że utrzymywane zapasy gazu ziemnego odpowiadać będą ilości gazu niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, podano także.

W przyjętej kalkulacji założono, że wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego będzie równa wielkości obecnie utrzymywanych zapasów obowiązkowych. Założono również, że koszt ubezpieczenia utrzymywanych zapasów równy będzie 4% wartości zapasów gazu ziemnego, określonej na podstawie ceny gazu ziemnego na rynku dnia następnego w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Całość kosztów związanych ze zwiększeniem przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zapasów ropy i produktów ropopochodnych zostanie pokryta ze środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, który gromadzi środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansuje realizację zadań Agencji w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych ropy i paliw.

Plan finansowy Funduszu na lata 2025–2028 zakłada, że jego stan na początek 2025 r. wyniesie 2 967 mln zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań ustawowych w następnych latach. Szacunkowy plan finansowy Funduszu na lata 2025–2028 zakłada, iż dla zapewnienia realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Agencję w zakresie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw wpływy ze składek powinny wynosić w kolejnych latach odpowiednio:

2025 r. – ok. 1 350 mln zł,

2026 r. – ok. 1 390 mln zł,

2027 r. – ok. 1 430 mln zł.

Jak wskazano w OSR proponowane rozwiązania w zakresie podmiotu zobowiązanego do utrzymywania zapasów gazu ziemnego przyczynią się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utrzymywania zapasów gazu ziemnego, w szczególności dla mniejszych podmiotów, co skutkować będzie obniżeniem początkowych kosztów wejścia na polski rynek gazu ziemnego.

Obniżenie kosztu wejścia na polski rynek pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskiego rynku gazu ziemnego, umożliwiając aktywny udział w rynku większej liczby podmiotów. Z kolei wzrost konkurencji na rynku gazu ziemnego powinien pozytywnie wpłynąć na ceny gazu ziemnego w ofertach skierowanych dla odbiorców końcowych oraz na podaż gazu ziemnego na rynku, obniżając ceny gazu ziemnego na giełdzie, podsumowano.

Źródło: ISBnews