Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada rozszerzenie uprawnień preskrypcyjnych na dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz osób, które ukończyły 65. rok życia to koszt 415 mln zł rocznie oraz 4,56 mld zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

„Szacowana dodatkowa kwota środków finansowych koniecznych do przeznaczenia na refundację leków dla pacjentów po ukończeniu 65 r. ż. – 217 457 220 zł.[…] Szacowana dodatkowa kwota środków finansowych koniecznych do przeznaczenia na refundację leków dla pacjentów pediatrycznych – 53 490 850 zł. Suma z powyższego to 270 948 071 zł” – czytamy w OSR.

Jako podstawę do wyliczeń potraktowano zbiór pozycji recept zrealizowanych dla osób (65+ oraz 18-) na leki ujęte w załącznikach odpowiednio D1 oraz D2 z odpłatnością inną niż bezpłatna.

Ustalono dzięki temu wysokość odpłatności wnoszonych za te leki przez osoby potencjalnie uprawnione do otrzymania leków bezpłatnie.

W szacunkach uwzględniono także wizyty prywatne.

„W estymacji należy również wziąć pod uwagę fakt preskrypcji lekarzy podczas wizyt komercyjnych dla pacjentów w omawianych grupach wiekowych, którego wartość szacuje się na ponad 724 mln zł rocznie i należy zakładać, że skutkiem wprowadzenia zmian będzie przesunięcie części tej kwoty do budżetu płatnika. Trudno przyjąć realne założenie, jaka część z ww. kwoty może stanowić dodatkowy koszt NFZ, ale można przyjąć ostrożnościowo, że będzie to przynajmniej 20% ww. kwoty. Powyższe oznacza, że skutki wprowadzonej regulacji należałoby szacować łącznie na 414 948 071 zł/rok” – czytamy także.

Według OSR, nie jest możliwe precyzyjne określenie, ani nawet przybliżone oszacowanie dynamiki prawdopodobnego wzrostu zainteresowania programem w kolejnych latach dla wszystkich lat w przewidzianym horyzoncie czasowym przewidziano analogiczne kwoty wydatków NFZ.

Sumarycznie daje to kwotę 4 564 450 000 zł – w perspektywie 10 lat, podano.

Zgodnie z projektem, uprawnienie do wystawiania recept na bezpłatne niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne uzyskaliby lekarze oraz pielęgniarki jako „osoby uprawnione”, a więc niezależnie od rodzaju udzielanego świadczenia, oraz niezależnie od faktu posiadania, albo nieposiadania, jakiejkolwiek umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Jednocześnie proponowane jest uproszczenie polegające na umożliwieniu wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze albo pielęgniarki, działających w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, podczas gdy analogicznej możliwości nie było w przypadku ww. osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

Źródło: ISBnews