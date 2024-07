Rząd planuje przyjęcie w IV kw. projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, dotyczącego wskazania poziomów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, wprowadzenia obowiązku składania ministrowi finansów oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz wzmocnienia jego roli w tym procesie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Proponowane zmiany są odpowiedzią na problemy związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w Polsce” – wskazano w wykazie.

Projektowane zmiany polegają m.in. na:

– wskazaniu poziomów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych bazujących na tzw. modelu trzech linii, który określa role, odpowiedzialność i zasady współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach systemu kontroli zarządczej;

– wprowadzeniu obowiązku składania ministrowi finansów oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego;

– wzmocnieniu roli ministra finansów w zakresie koordynacji kontroli zarządczej, poprzez rozszerzenie jego zadań o gromadzenie i analizę danych dotyczących stanu kontroli zarządczej;

-rozszerzeniu możliwości uzyskiwania kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym poprzez wprowadzenie dodatkowej ścieżki w postaci egzaminu państwowego na audytora wewnętrznego;

-zaproponowaniu nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym:

a) podwyższenie wysokości kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, tzw. kwoty progowej do 65 000 tys. zł (aktualizacja obecnego progu 40 000 tys. zł o skumulowany wskaźnik inflacji za okres 2010−2023) oraz kwoty odnoszącej się do możliwości prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawców do 162 000 tys. zł (aktualizacja obecnego progu 100 000 tys. zł o skumulowany wskaźnik inflacji za okres 2010−2023),

b) rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego po przekroczeniu tzw. kwoty progowej o państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych oraz fundusz celowy posiadający osobowość prawną − Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

c) wprowadzenie ochrony warunków pracy i płacy audytorów wewnętrznych (zgoda ministra finansów w jednostkach (pod)sektora rządowego i ze względu na zasadę niezależności jednostek samorządu terytorialnego od (pod)sektora rządowego),

d) rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania ministrowi finansów informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego o jednostki samorządu terytorialnego.

Aby zapewnić spójność przepisów ustawy o finansach publicznych z innymi obowiązującymi już przepisami oraz w celu wyeliminowania istniejących od 2010 r. kolizji norm prawnych, które w negatywny sposób wpływają na stosowanie zasad odnoszących się do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, projekt obejmować będzie zmiany przepisów innych aktów prawnych: ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

