Kolejne miasta podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz przekaże piętnastu miastom z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 łącznie 501 mln zł na efektywną gospodarkę wodną. Teraz dofinansowanie otrzyma sześć miast: Olsztyn, Radom, Bydgoszcz, Białystok, Warszawa i Gliwice. Wcześniej zawarto umowy na dofinansowanie 9 projektów dotacjami o łącznej wartości blisko 200 mln zł.

Podpisane umowy zakładają m.in. dofinansowanie kwotą 25 mln zł przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie ponad 6 ha w Olsztynie.

„Celem projektu jest lokalna poprawa retencji, a w perspektywie ograniczenie skutków upałów, susz czy nagłych powodzi miejskich. Zadanie zakłada budowę czterech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 13 000 m3 Zmodernizowane przestrzeń wokół zbiornika retencyjnego w Parku Zacisze zachęci mieszkańców do odpoczynku w przestrzeni miejskiej. Realizację projektu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap” o łącznej wartości blisko 33 mln zł zaplanowano do końca 2027 r.” – czytamy w komunikacie.

Projekt „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą jako działanie adaptacyjne do zmian klimatu na obszarze Miasta Radom” zyska ponad 10 mln zł dofinansowania z funduszu FEnIKS. Budowa zespołu ośmiu stawów retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprawi zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi w mieście. Ich łączna pojemność wyniesie 18 300 m3. Przestrzeń wokół projektowanych zbiorników zostanie zagospodarowana jako tereny rekreacyjne. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2025 r. Całkowity koszt projektu to ponad 16 mln zł.

Blisko 166 mln zł dotacji na budowę obiektów małej retencji o pojemności ponad 15 000 m3 oraz 6 km nowej kanalizacji deszczowej otrzyma Bydgoszcz. Dzięki temu sieć odprowadzająca wodę zostanie odciążona i ograniczone zostaną miejscowe zalania podczas ekstremalnych zjawisk. System kanalizacji uzupełni budowa nowych zbiorników retencyjnych, przepompowni i instalacji oczyszczających wody opadowe oraz umożliwiających ich zagospodarowanie m.in. do podlewania miejskiej zieleni. Realizację przedsięwzięcia o wartości ponad 264 mln zł zaplanowało do końca 2027 r.

Realizacja projektu w Białymstoku ma zwiększyć odporność miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe i zapewnić bardziej efektywne odwodnienie na obszarze ponad 1 ha. Koszt projektu to blisko 10 mln zł, a dofinansowanie blisko 8 mln zł. Prace zakończą się wiosną 2026 r.

NFOŚiGW przeznaczy ponad 23,5 mln zł dotacji na poprawę warunków hydrologicznych parkingu P+R Połczyńska w Warszawie. Będzie to możliwe dzięki rozszczelnieniu powierzchni, rozbudowie kanalizacji deszczowej i budowie trzech retencyjnych zbiorników wód opadowych. Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów i mniejszych roślin na terenie parkingu oraz utworzenie zielonych dachów. Ukończenie inwestycji o wartości niemal 41 mln zł zaplanowano do końca 2027 r.

NFOŚiGW poinformował również, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa dofinansowania na ponad 68,5 mln zł dla projektu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice. W ramach projektu wybudowane zostaną zbiorniki retencyjne o pojemności 11 000 m3 i blisko 10 km nowej kanalizacji deszczowej. Ukończenie inwestycji o wartości 109 mln zł planowane jest do końca 2027 r.

