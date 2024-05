Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 6-10 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 17,2% r/r w kwietniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 15%, a średnią wartość koszyka o 1,9% r/r do 202,6 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

E-banking: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 310,2 mld zł w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 95% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 194,29 mln transakcji o łącznej wartości 802,21 mld zł w kwietniu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 8% i wartości o 17% r/r, podała Izba.

Rynek telekomunikacyjny: Wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 42,9 mld zł w 2023 roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wcześniej Urząd podał w „Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2022 r.”, że przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej spadły o 0,4% r/r i wyniosły 40,63 mld zł w 2022 r.

E-banking: Całkowita rezygnacja z gotówki wydaje się prawdopodobna, ale jest także wiele argumentów za utrzymaniem jej w obiegu. Wiele zależy od rozwijających się trendów w handlu i usługach, ale także chęci społeczeństwa do zdania się wyłącznie na aplikacje i platformy cyfrowe kosztem pieniądza w ręku, stwierdzili uczestnicy panelu „Finanse przyszłości” podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Praca i AI: Ponad 60% pracowników w Polsce używa generatywnej sztucznej inteligencji na co dzień, wynika z raportu Microsoft Work Trend Index. Koncern ogłosił ponadto oficjalnie dostępność języka polskiego w wirtualnym asystencie Copilot dla M365.

Rynek telewizorów: Zakłada, że rynek telewizorów w Polsce w ujęciu ilościowym będzie utrzymywał się na poziomie 1,5 mln sztuk rocznie, poinformował marketing manager TCL Poland Rafał Zadara. TCL jest obecnie marką numer 2 w segmencie TV w Polsce.

Prawo komunikacji elektronicznej: Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Inwestycje w cyfryzację: Ministerstwo Finansów będzie tworzyło warunki do zwiększania inwestycji w cyfryzację i technologie, w wartości niematerialne i prawne, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

Reklama online: Rynek reklamy online wzrósł o 12,6% r/r do 7,77 mld zł w 2023 r., wynika z badania IAB AdEx realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC. Dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo) pozyskująca 44% udziału. Jej dynamika wyniosła 8%, a motorem napędowym tego formatu było w dużym stopniu wideo online. SEM, pozyskujący prawie jedną trzecią tortu reklamowego online, odnotował indeks wzrostu na poziomie 14%. Wysoki indeks odnotowały ponownie ogłoszenia (+23%). Jedynie e-mail zanotował nieznaczny spadek (-1%). Wzrosty odnotowano także we wszystkich kluczowych kanałach sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz w mediach społecznościowych.

Metaversum: Związek Cyfrowa Polska zwrócił się do rządu o opracowanie „narodowej strategii metawersum”, która ma pomóc wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą rozwój technologii VR/AR, podała „Rzeczpospolita”.

Open source: Wkład open source do gospodarki Unii Europejskiej wynosi od 280 do 400 mld złotych rocznie, co stanowi około 0,5% PKB, wynika z szacunków OpenForum Europe i Fraunhofer ISI. Wartość ta jest zbliżona do wkładu generowanego łącznie przez transport lądowy i wodny. Na globalny sens ekonomiczny rozwiązań opartych o otwarty kod źródłowy wskazywał także Dariusz Świąder, prezes Linux Polska podczas konferencji Open Source Day 2024. Zaznaczał, że rynek open source w najbliższych 10 latach będzie rósł średnio o niemal 20% w skali roku.

Cyberbezpieczeństwo: Postęp technologiczny generuje coraz więcej zagrożeń w chmurze Aż 91% użytkowników korporacyjnych wyraża zaniepokojenie m.in. atakami typu zero-day, wynika z raportu 2024 Cloud Security opublikowanego przez Check Point Software Technologies. Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze wzrosła z 24% w 2023 r. do 61% w 2024 r. Check Point ujawnia niepokojący trend: podczas gdy większość organizacji wciąż priorytetowo traktuje wykrywanie i monitorowanie zagrożeń, koncentrując się na znanych lukach w zabezpieczeniach i wzorcach złośliwego zachowania, 21% kładzie nacisk na zapobieganie. Firmy mają trudności z dotrzymaniem kroku szybkiemu postępowi technologicznemu, w tym szybkości DevOps i wdrażaniu nowych kodów i aplikacji w chmurze. Chociaż ataki w chmurze są coraz częstsze, 4% organizacji jest przekonanych, że łatwo i szybko potrafi ograniczyć ryzyko. Przeważająca grupa – 96% – wyraziła obawy co do swojej zdolności radzenia sobie z takim ryzykiem. Ponadto 91% respondentów jest zaniepokojonych wzrostem liczby bardziej wyrafinowanych zagrożeń cybernetycznych, w tym nieznanych zagrożeń i ataków dnia zerowego, których nie można wykryć za pomocą konwencjonalnych narzędzi bezpieczeństwa.

Elektronika: Używanie komputera służbowego do prywatnych celów powinno być karane – tak uważa 1/3 Polek i Polaków, jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs na temat sprzętu komputerowego w pracy. Tyle samo osób jest zdania, że zakazane powinno być korzystanie z prywatnego komputera do pracy. Według danych: 92% badanych uważa, że każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi komputer, gdy jest mu on potrzebny do pracy; w pokoleniu Z ze służbowego sprzętu korzysta 44% osób, wśród pracowników i pracowniczek w wieku od 25 do 34 lat jest to 63%; 31% osób pracujących na prywatnym komputerze zostało do tego zmuszonych, ponieważ pracodawca nie udostępnił im sprzętu. Podczas pracy i na wykorzystywanym do niej sprzęcie: 55% badanych ogląda filmy na YouTube, przegląda Instagrama lub Tik Toka; 29% ogląda seriale lub filmy; 27% gra w gry; 13% ogląda filmy pornograficzne.

Telekomunikacja: Mali i średni operatorzy planują rozwijać swoje sieci głównie z własnych środków. Zaledwie co piąty ankietowany operator starał się o dofinansowanie do budowy światłowodów z funduszy unijnych. Rozwój 5G w ich opinii nie spowoduje odpływu klientów z sieci stacjonarnych, za to sztuczna inteligencja może wspomóc rozwój biznesu. To wnioski z najnowszej edycji raportu dotyczącego rynku operatorskiego „What’s Up Wholesale?”, wydawanego przez Orange Polska.

Cyberbezpieczeństwo: Polska znalazła się w czołówce państw Europy Centralnej, które stanowią cel ataków cybernetycznych w 2024 roku. Co tydzień polskie organizacje atakowane są średnio 1430 razy, podczas gdy instytucje na Węgrzech 1390 razy, w Niemczech 1011 razy, na Łotwie 660 razy. W Czechach samych instytucje muszą odpierać blisko 2000 ataków tygodniowo, wynika z raportu firmy Check Point Software dotyczącym stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Bolt: Skupia się na osiągnięciu zyskowności i nowych rozwiązaniach w obszarze płatności, poinformował founder Markus Villig. Spółka podtrzymuje, że jest na drodze do debiutu giełdowego.

ML System: Rada nadzorcza powołała trzyosobowy zarząd spółki na nową kadencję, podała spółka. Dawid Cycoń kontynuuje pracę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego odpowiedzialnego za zarządzanie strategiczne grupą kapitałową, w tym pionami sprzedaży i rozwoju.

Pointpack: Podpisał ramową umowę dostawy komponentów do produkcji automatów paczkowych do odbioru przesyłek (APM) w postaci elementów stalowych obudowy, podała spółka. Umowa została zawarta z polskim producentem maszyn i urządzeń.

Asbis: Buduje fundamenty pod średnioroczny 10-proc. wzrost sprzedaży w przyszłości, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

Asbis: Jest „dość pewny” wzrostu przychodów w całym bieżącym roku, szczególnie dzięki spodziewanej dynamice II półrocza, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzysta 1,5 mln użytkowników, podał InPost. Blisko 85% użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla partnerów e-commerce.

Software Mansion: Odnotowało 6,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Bez uwzględnienia kosztu wyceny programu motywacyjnego zysk netto wyniósł odpowiednio: 7,18 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Asbis: Odnotował 14,07 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 17,45 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Odnotowało 302,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 302,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech: Exolaunch ogłosił partnerstwo z Creotech Instruments przy wysłaniu w kosmos w połowie 2024 r. największego polskiego satelity EagleEye, podał Exolaunch.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK – uruchomił testowo usługę transakcji w tym systemie na Słowacji i oczekuje uruchomienia tych płatności w pierwszym banku w najbliższym czasie; z kolei w Rumunii cały czas na zgodę regulatora, poinformowała wiceprezeska PSP Monika Król.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem o 39% r/r łącznie do 518 mln operacji o wartości 73,9 mld zł (o 48% więcej r/r) w I kw. 2024 roku, podał PSP, operator systemu BLIK. Na koniec marca br. z rozwiązania aktywnie korzystało 16,3 mln użytkowników, czyli 2,8 mln więcej r/r. Średnia kwota płatności BLIK-iem w analizowanym okresie to 143 zł, a w systemie zarejestrowanych jest 29,5 mln aplikacji mobilnych.

Asbis: Prognozuje, że w 2024 roku osiągnie: przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD, podała spółka.

Atende: Odnotowało 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

ATM Grupa: Spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów i zysku netto w stosunku do 2023 r., m.in. dzięki zwiększeniu liczby produkcji premium z 3 do 5, a nawet 7, poinformowali członkowie zarządu.

Orange Polska: Wprowadza Orange Business Metaverse, w którym będzie prezentować klientom biznesowym usługi: Smart City i sieci kampusowe 5G, ale również chce budować tego typu rozwiązania dla innych firm, korporacji i Przemysłu 4.0, poinformowała wiceprezeska Orange Polska ds. Rynku Biznesowego Bożena Leśniewska.

Action: „Bardzo ambitnie” patrzy na kolejne lata, zapowiada wdrożenie nowego systemu ERP oraz automatyzacje za pomocą AI, planuje oszczędności np. w kosztach pracy, redukcje zatrudnienia, a także kolejne przejęcia, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki.

DataWalk: Ma w lejku handlowym instytucje znacznie większe niż niedawno pozyskany Barclays i liczy, że dopnie kolejne „bardzo ciekawe” kontrakty jeszcze w II kwartale, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Spółka jest w stanie „przetrwać” bez emisji akcji, ale ma ambicje budowy firmy na min. 100 mln USD rocznych przychodów, co wymaga zewnętrznego finansowania.

DataWalk: Miał 21,73 mln zł straty EBITDA w I kw. 2024 r. wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Strata EBITDA skorygowana o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła 6,02 mln zł wobec 12,21 mln zł straty rok wcześniej.

Digital Network: Skonsolidowane przychody wyniosły 12,3 mln zł w I kwartale br. i były wyższe o 25% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Z tego 98% (tj. 12,1 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home).

Proacta: W 2023 r. spółka osiągnęła przychody netto na poziomie 0,65 mln zł i ograniczyła stratę netto do 0,93 mln zł. W bieżącym roku zamierza skoncentrować się na swojej działalności operacyjnej dotyczącej realizacji znaczących umów podwykonawczych na realizację projektów IT oraz intensywnego rozwoju segmentu bioinformatycznego.

E-Shopping Group: Szacuje, że w kwietniu br. osiągnęła niemal 344 tys. zł przychodów brutto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 10% m/m. Spółka zanotowała także 3237 zamówień, tj. o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. E-Shopping Group celuje w podwojenie przychodów za 2024 r. względem 2023 r.

7N: Międzynarodowa firma zajmująca się konsultingiem IT. odnotowała organiczny wzrost globalnego przychodu o 7% do 203 mln euro w 2023 roku. Wzrost jest wynikiem licznych zapytań ofertowych od klientów z Polski i Danii. Na tych rynkach wzrost łącznie wyniósł 12%, co stanowi kontynuację dobrych wyników z 2022 roku. Grupa 7N spodziewa się, że przychody za 2024 rok będą oscylować w granicach od 203 mln euro do 215 mln euro, a wzrost ukształtuje się na poziomie od 0 do 5,5%. „12% wzrost przychodu w Danii i Polsce łącznie oznacza, że wyniki na kluczowych rynkach strategicznych są podobne do tych z 2022 roku. Dla nas to jasny sygnał, że zgodnie z oczekiwaniami, strategia globalnego rozwoju współpracy z klientami przynosi dobre rezultaty – jesteśmy także gotowi do kompleksowej realizacji projektów IT (od inicjalizacji do ukończenia) i dostarczamy rozwiązania w modelu Managed Services. Pozostajemy jednak ostrożni w prognozach finansowych na 2024, pomimo pierwszych sygnałów przyspieszenia rynku. Obserwujemy, że klienci nadal chętnie poszukują możliwości, jakie stwarza outsourcing. Dotyczy to zwłaszcza Polski” – powiedział CEO Sebastian Podleśny.

LUG: Grupa osiągnęła najwyższe w historii przychody 273,59 mln zł w 2023 roku. Grupa zamknęła rok zyskiem netto w kwocie 7,54 mln zł i EBITDA 23,17 mln zł. „Stabilne wyniki finansowe są efektem kilku czynników, począwszy od realizacji naszej strategii i działań, które wdrożyliśmy na przestrzeni całego roku, w tym m.in.: dyscypliny marżowej i systematycznej optymalizacji w procesach zakupowych. Kolejne czynniki to zmiana podejścia do selekcji projektów w portfelu oraz umiejętność sprawnego reagowania na potrzeby rynku. Sprawdził się również model dywersyfikacji geograficznej. Po raz pierwszy odnotowaliśmy wyższe przychody ze sprzedaży w Polsce niż za granicą” – skomentował prezes Ryszard Wtorkowski.

XTB: Planuje wejście do Indonezji na przełomie 2024/25.

Zalando: Aktualna prognoza zakłada wzrost GMV oraz przychodów w przedziale 0% do 5% w porównaniu z 2023 rokiem. Spółka zakłada również poprawę rentowności EBIT z 3,2% do 3,6-4,3% w 2024.

Woodpecker.co: Szacunkowe miesięczne przychody powtarzalne w kwietniu wyniosły 523,5 tys. USD, co oznacza spadek o 5,6% r/r

OVHcloud: OVHcloud Startup Program z Startup Wrocław organizują 19-20 czerwca kolejną edycję Evolutions: Meetup & Showcase.

rankomat.pl: Do zespołu zarządzającego porównywarki ubezpieczeń i produktów finansowych dołączył Łukasz Wyrzykowski. Objął stanowisko chief marketing officer (CMO).

Polski Światłowód Otwarty: W kwietniu br. w zasięgu sieci optycznej operatora znalazło się 12 811 nowych gospodarstw domowych z 29 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2681), Warszawie (1749) i Bielsku-Białej (1185). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 48 601 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 61 tys. gospodarstw domowych.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Chocolissimo: Fundusz Spire Capital Partners (SCP) nabył większościowy pakiet udziałów w Chocolissimo -platformie e-commerce na rynku słodyczy czekoladowych premium, podał fundusz. Ambicją Spire Capital Partners jest uczynienie z niej regionalnego lidera w obszarze e-commerce słodyczy premium.

BrainScan: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji BrainScan na NewConnect na środę, 15 maja, podała GPW.

Signius: Rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje serii F w transzy zwykłej – potrwają one do 23 maja br., podała spółka. Cena emisyjna za akcję wynosi 8,4 zł, co implikuje wycenę przed emisją na poziomie 14 mln zł. W planach firmy jest pozyskanie kapitału w wysokości do 2 mln zł m.in. na dalszy rozwój spółki i skalowanie biznesu w Polsce i za granicą.

Digitree Group: Miał 723 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2024 r. (+98 tys. zł r/r) i 676 tys. zł zysku EBITDA (+190 tys. zł, tj. wzrost o 39,1% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży wyniosły 20,36 mln zł (spadek o 1,3% r/r).

Asseco SEE: Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco South Eastern Europe zdecydowało, by zysk za 2023 r. w wysokości 81,56 mln zł podzielić w sposób następujący: 6,52 mln zł przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego, 75,03 mln zł przeznaczyło do podziału między akcjonariuszy. Ponadto ZWZ dodatkowo przeznaczyło na wypłatę dywidendy 10,59 mln zł stanowiących część środków kapitału rezerwowego; łącznie do podziału trafiło 85,63 mln zł (tj. 1,65 zł dywidendy na akcję), podała spółka. ZWZ określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 13 czerwca 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2024 r.

Binance Labs: Fundusz venture capital i inkubator platformy Binance zainwestował w MilkyWay – protokół płynnego stakowania dla modułowego ekosystemu blockchain Celestia, a także w Movement Labs – pierwszą zintegrowana sieć blockchain, która łączy bezpieczeństwo języka Move z równoległym przetwarzaniem transakcji w celu stworzenia najbezpieczniejszej i najszybszej warstwy 2 (L2) na Ethereum.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTPL: Zawarł z CDS Electronique niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych spółki na terenie Francji.

Google: Wprowadził swoje smartfony Pixel serii 8 do sprzedaży w Polsce, podał koncern. Są dostępne w polskiej wersji sklepu Google Store oraz u operatora Play i sieci Media Expert.

Bank Millennium: Udostępnił usługę BLIK Płacę Później. Tym samym kończy pilotaż płatności odroczonych i otwiera możliwość skorzystania z produktu dla pierwszych klientów. Do końca maja nowe rozwiązanie udostępnione będzie wszystkim klientom, podał bank.

DataWalk: Podpisało nową umowę dotyczącą współpracy z Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), który wykupił 5-letni pakiet wsparcia, podała spółka. Umowa dotyczy wykorzystania platformy spółki.

Empik: W warszawskim pawilonie Cepelii u zbiegu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej powstanie flagowy salon Empik, podała spółka. Otwarcie planowane jest na przełom roku. Ponadto spółka planuje w tym roku otwarcie łącznie 30 lokalizacji.

Asbis: Grupa podpisała umowę dystrybucyjną i została na rynku greckim partnerem firmy Pure Storage, dostarczającej technologię i usługi przechowywania danych, podała spółka. Asbis, który w 2022 r. utworzył spółkę Asbis Hellas odpowiedzialną za rozwój działalności spółki w Grecji, dystrybuuje produkty Pure Storage w 27 krajach m.in.: w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Chorwacji, w Słowenii, na Cyprze, w Kazachstanie, w Uzbekistanie i w Ukrainie.

Shoper: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z PayPro – właścicielem marki Przelewy24. W usłudze Shoper Płatności pojawi się integracja z kolejnym dostawcą – Przelewy24. Shoper Płatności to usługa dedykowanych i w pełni zintegrowanych płatności dla sklepu internetowego Shoper. Dzięki niej mogą szybko uruchomić płatności online i otrzymują wsparcie zespołu Shoper na każdym etapie korzystania z usługi. Dodatkowo, integracja umożliwia wygodniejsze zarządzanie zamówieniami, obsługę zwrotów oraz dostęp do narzędzi poprawiających konwersję w sklepie.

Carrefour: Poszerza dostępność usługi szybkich przekazów pieniężnych MoneyGram, umożliwiając klientom łatwe i bezpieczne transakcje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Usługa dostępna jest w ponad 40 sklepach sieci Carrefour, a do końca czerwca planowane jest uruchomienie usługi we wszystkich hipermarketach Carrefour w Polsce.

XTPL: Otrzymało informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of forming an electrically conductive feature traversing a microscopic step and related apparatus”. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 23 marca 2021r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat.

PZU: Wprowadziło Platformę Cargo – nowe narzędzie online do zawierania umów ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo. Od teraz klienci korporacyjni i reprezentujący ich brokerzy mogą w szybki sposób obliczyć składkę i wystawić polisę ubezpieczenia. Platforma jest pierwszym elementem portalu self-service mojaFirma PZU. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Erli/InPost: Platforma zakupowa Erli uruchomiła dla swoich klientów nową, wygodną usługę, dzięki której zwroty zakupów są szybsze i wygodniejsze, a także tańsze. Rozwiązanie Erli Zwrot Paczkomat 24/7 dostarczane jest przez InPost, który jest partnerem platformy Erli od początku jej działalności. Z usługi Erli Zwrot Paczkomat 24/7 korzystać mogą wszyscy użytkownicy Erli, zarówno z poziomu strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej, którzy przy zamówieniu wybrali opcję dostawy przez Paczkomat InPost.

XTPL: Potwierdził zamówienie złożone przez Włoski Instytut Technologiczny (Istituto Italiano di Tecnologia – IIT( na dostawę urządzenia Delta Printing System (DPS).

Bank Millennium: We współpracy z operatorem płatności – PayTel, umożliwia obsługę płatności online dla e-commerce przy wykorzystaniu nowej bramki płatniczej – Millennium Pay. Umożliwia ona przyjmowanie w sklepach internetowych płatności w formie elektronicznej.

LPP: Kontynuuje prace nad technologią recyklingu odzieży. W związku z sukcesem pierwszego etapu projektu badawczego realizowanego wspólnie ze start-upem Use Waste, którego efektem była produkcja poliestrowej nici, zdecydowano o rozszerzeniu współpracy i rozpoczęciu prac nad recyklingiem mieszanek materiałowych. Celem badań jest opracowanie technologii, która pozwoli na rozdzielenie włókien z najczęściej stosowanych w branży tekstylnej materiałów na frakcje i wyodrębnienie z nich surowca, który zgodnie z ideą textile-to-textile stanie się zasobem, nie odpadem.

Asbis: Wzmacnia operacje w Grecji rozbudowując swoje portfolio produktów w tym kraju, tym razem z zakresu usług dla biznesu. Spółka podpisała umowę dystrybucyjną i została na rynku greckim partnerem firmy Pure Storage, pioniera IT dostarczającego najbardziej zaawansowaną technologię i usługi przechowywania danych na świecie.

Samsung: 8,8 mln użytkowników pobrało aktualizację One UI 6.1 umożliwiającą korzystanie z funkcji Galaxy AI na jeszcze większej liczbie urządzeń Galaxy. W lutym 2024 Samsung ogłosił, że funkcje Galaxy AI, dostępne początkowo we flagowej serii smartfonów GalaxyS24, zostaną udostępnione większej liczbie urządzeń z rodziny Galaxy.

T-Mobile Polska: 5G Bardziej obejmuje zasięgiem ponad 1/4 wszystkich mieszkańców Polski, a dzięki kolejnym stacjom bazowym wkrótce wynik ten będzie jeszcze lepszy. Dlatego operator przedłuża do końca września możliwość korzystania z sieci 5G Bardziej wszystkim klientom T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Heyah MIX oraz MIX, bez względu na posiadaną ofertę.

Huawei: Z okazji okresu komunijnego, firma we współpracy z partnerami biznesowymi przygotował szereg promocyjnych ofert na najbardziej popularne urządzenia, które mogą stać się idealnym prezentem. Promocyjne oferty na wybrane popularne smartwatche, bezprzewodowe słuchawki, laptopy i tablety marki są dostępne w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz u operatorów sieci Plus, Orange i T-Mobile. Promocja potrwa od 6 do 26 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.

Grupa eSky: Lider w segmencie platform podróży integruje ofertę Polskich Linii Lotniczych LOT ze swoją platformą podróży za pomocą NDC 21.3 „Direct Connect”.

Huawei: Firma ogłosiła debiut nowych smartwatchy, urządzeń do rozrywki oraz pracy biurowej i kreatywnej. Na rynku pojawiły się: Watch FIT 3, Watch 4 Pro Space Edition, zmodernizowany Huawei MateBook X Pro 2024, MatePad 11.5″ S – tablet Huawei z najnowszej generacji wyświetlaczem PaperMatte, słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i. Z kolei smartfon Pura 70 Ultra, jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów dla pasjonatów fotografii, osiągnął najwyższy w historii rankingu DXOMARK wynik 163 punktów, podał koncern.

Apple: Przedstawił czip M4 i nowe produkty wyposażone w nową generację procesora: iPad Pro z najbardziej zaawansowanym wyświetlaczem na świecie z Apple Pencil Pro. Ponadto wprowadza nowe modele iPad Air turbodopalane czipem M2 – przeprojektowany model 11 cali i zupełnie nowy model 13 cali.

Sonos: Użytkownicy głośników i soundbarów marki mogą korzystać z nowej aplikacji. Słuchacze mogą teraz zarządzać ulubionymi playlistami, stacjami radiowymi, czy albumami z ponad 100 serwisów streamingowych z poziomu jednej spersonalizowanej strony głównej.

Veeam: Ogłosił wprowadzenie nowej wersji Veeam Kasten V7.0 dla Kubernetes. Wyposażona w ponad 30 nowych funkcji i udoskonaleń, jako pierwsza w branży oferuje zgodność ze standardem FIPS. Nowe rozwiązanie zapewnia ulepszoną ochronę przed ransomware, a także umożliwia integrację z Microsoft Sentinel i wielkoskalowymi platformami Kubernetes, jak Red Hat OpenShift.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił ogólną dostępność Amazon Q – asystenta AI przeznaczonego dla deweloperów IT i firm chcących sprawniej wykorzystywać dane w prowadzonych przez siebie procesach. Ten najbardziej zaawansowany asystent AI oznacza przyspieszenie i ułatwienie pracy dla wszystkich użytkowników: od specjalistów IT, do pracowników biurowych.

OpenAI: Przygotowuje się do uruchomienia wyszukiwarki o nazwie ChatGPT.

Cycle: Firma oferująca usługi dla rowerów elektrycznych wynajęła ok. 2,7 tys. m2 powierzchni montażowo-magazynowej w 7R Park Poznań West. „Przyczyni się to do zwiększenia efektywności obsługi naszych klientów, a w efekcie pomoże nam zrealizować naszą misję – czyli przekształcić transport miejski na bardziej zrównoważony” – powiedział head of finance Thomas Mackes.

Binance: Zespół ds. zgodności finansowej i dochodzeń we współpracy z holenderską służbą skarbową FIOD udaremnił oszustwo na platformie hazardowej ZKasino i pomógł w odzyskaniu znacznej części spośród 33 milionów dolarów w aktywach cyfrowych skradzionych inwestorom. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, ale śledztwo jest rozwojowe i dalsze zatrzymania są możliwe.

OceanClub: Globalny prezes ds. sprzedaży, marketingu i rozwiązań do przechowywania danych w Huawei Michael Qiu wraz z grupą europejskich partnerów uruchomili społeczność technologiczną skupiającą się na technologii przechowywania danych zainaugurowała działalność. Celem inicjatywy jest promowanie zastosowań przemysłowych i innowacji technologicznych w zakresie przechowywania danych, a także wspieranie wymiany wiedzy technicznej i współpracy między specjalistami w tej dziedzinie.

TCL: Wprowadza na polski rynek smartfony z serii 50, w tym TCL 50 SE, TCL 505, TCL 50 5G i TCL 501. Linia ta została zaprezentowana na targach MWC 2024. Każdy model został zaprojektowany w ten sposób, by zagwarantować bardzo dobrą łączność, a także jakość wyświetlacza. Dodatkowo TCL 50 5G i TCL 50 SE są urządzeniami Android Enterprise Recommended (AER).

zondacrypto: Została partnerem Top Marques Monaco, który odbędzie się w dniach 5-9 czerwca w Forum Grimaldi w Monte Carlo. „Jesteśmy topową marką, dlatego stajemy ramię w ramię z globalnymi potęgami przemysłu samochodowego jako Partner Tytularny Top Marques Monaco. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy jako giełda w pełni regulowana i wiarygodny partner biznesowy. Chcemy pomóc przygotować regulacje dla branży kryptowalut w Księstwie Monako, korzystając z naszej wiedzy i międzynarodowego doświadczenia jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział CEO Przemysław Kral.

