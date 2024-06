Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 3-7 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama online: Wartość rynku reklamowego online może osiągnąć 8,6-8,8 mld zł w 2024 r. a następnie przekroczyć granicę 10 mld zł w 2025 r., wynika z raportu IAB Polska. W 2023 r. rynek reklamy cyfrowej w Polsce wzrósł o 13% r/r do prawie 7,8 mld zł.

IT w Kazachstanie: Astana Hub przyciągnąć 100 europejskich firm z sektora IT, w większości z Polski, w tym roku, podała organizacja.

DAC7: Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7), nakładającą na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform.

Cyberbezpieczeństwo: Polski rząd planuje przekazanie ponad 3 mld zł na system ochrony cybernetycznej w ciągu najbliższych 2-3 lat, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

E-administracja: Projekt przesunięcia wejścia w życie zmian JPK_VAT z deklaracją, dostosowujących plik do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur został skierowany do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zakłada odroczenie terminu na wykazywanie numeru KSeF w ewidencji sprzedaży i zakupu – dobrowolnie od 1 lutego 2026 r., a obowiązkowo – od 1 sierpnia 2026 r.

Ranking firm technologicznych: Po raz 25. innowacyjne firmy mogą przystąpić do Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, renomowanego rankingu dla najszybciej rozsię przedsiębiorstw z branży technologicznej w Europie Środkowej. To okazja do zaprezentowania swojej wiodącej pozycji w sektorze. Zgłoszenia zbierane są do 31 sierpnia, a uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się 14 listopada br. Po raz trzeci z rzędu firma Google Cloud pełni rolę regionalnego partnera technologicznego rankingu.

Podróże zagraniczne: Prawie 40% Polaków pojedzie w tym roku na zagraniczne wakacje i 80% z nich za granicą zamierza płacić cyfrowo: kartą lub smartfonem/smartwatchem, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. r/r, wynika z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024. Polacy w większości będą odpoczywać w Europie, a na swój najdłuższy zagraniczny wyjazd wydadzą średnio najwięcej na osobę spośród wszystkich badanych narodowości Europy Środkowo-Wschodniej. Dla coraz większej liczby naszych rodaków rosnące koszty życia nie są przeszkodą w podjęciu decyzji o zagranicznym urlopie. W miarę jak technologia przekształca nasz świat, zmieniają się także potrzeby i zachowania konsumentów. Bezpieczne, intuicyjne i wygodne metody płatnicze muszą dotrzymywać kroku tym zmianom. Jak wynika z naszego badania, każdego dnia korzystamy ze smartfonów czy smartwatchy, by bezproblemowo dokonywać płatności, nawet poza granicami kraju, przekraczając fizyczne ograniczenia. Portfele cyfrowe, tak popularne wśród młodych podróżników z Europy Środkowo-Wschodniej (w wieku 18-25 lat), opierają się na systemach i technologiach Visa. Dzięki nim zastępujemy dane karty unikalnym ciągiem cyfr. To rozwiązanie, zwane tokenizacją, zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń. W ten sposób ich płatności są chronione bez względu na to, gdzie spędzają wakacje – powiedział Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce. Z badania wynika, że Polacy najchętniej kartą lub smartfonem będą płacić w restauracjach, sklepach spożywczych i na lokalnych targach. Płacąc fizyczną lub stokenizowaną kartą Visa, mogą mieć pewność, że są chronieni przed oszustwem, utratą lub kradzieżą karty bez względu na to, gdzie się znajdują. Visa zapewnia im więc spokój ducha i możliwość odzyskania pieniędzy, gdy coś pójdzie nie tak, dodał Kurowski.

AI: Przedsiębiorstwa deklarujące wyższy poziom wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji szybciej implementują nowe rozwiązania (73% w porównaniu do 40% firm deklarujących średni poziom wiedzy), wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte wśród niemal 2 tys. liderów biznesowych i technologicznych. Chętniej niż pozostałe organizacje decydują się na adopcję AI w wielu działach i procesach, częściej inwestują w infrastrukturę i szerzej udostępniają narzędzia pracownikom. Z badania wynika też, że 5% globalnych firm zadeklarowało wysoki poziom kompetencji w tym obszarze, podczas gdy blisko połowa określiła go jako średni.

Cyberbezpieczeństwo: Polska – z kraju o stosunkowo niskim wskaźniku zagrożenia – stała się jednym z najczęściej atakowanych krajów w Europie – ostrzegają eksperci firmy Check Point Software Technologies. Liczba cyberataków wzrosła o 100% od stycznia 2024 r. Co tydzień polskie organizacje są atakowane średnio 1700 razy, podczas gdy na Węgrzech 1390 razy, w Niemczech 1011 razy, a na Łotwie 660 razy. W samych Czechach instytucje muszą odeprzeć niemal 2000 ataków tygodniowo – wynika z najnowszych danych firmy Check Point Software Technologies (koniec maja 2024 r.). Najnowsze dane z raportu o stanie cyberbezpieczeństwa Polski nie pozostawiają wątpliwości – w naszym kraju od stycznia 2024 roku liczba ataków wzrosła o 100%. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrost wyniósł 250% (600 ataków w listopadzie 2023).

Rynek usług kurierskich: W 2024 roku może wzrosnąć do 1,2 mld odprawionych przesyłek, a w 2025 roku do 1,34 mld, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Prognoza UKE zakłada, że w 2026 roku rynek ten osiągnie 1,5 mld przesyłek, a w 2027 roku 1,65 mld; – Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3% wartości rynku pocztowego oraz 51,7% całego wolumenu usług pocztowych.

IT: „Największy popyt na wynajem powierzchni we Wrocławiu w dalszym ciągu obserwujemy ze strony sektora IT. W I kw. 2024 roku najemcy tego sektora odpowiadali za 38% wynajętej powierzchni. Jest to efekt prowadzonych od lat działań na rzecz rozwoju obszaru informatycznego. Według raportu 'The next generation of tech ecosystems” Wrocław otrzymał 1. miejsce w Polsce jako wchodząca gwiazda hubów, 2. miejsce i Europie i 8. na świecie” – powiedział dyrektor regionalny reprezentujący najemców w Knight Frank Maciej Moralewicz.

E-commerce: Jak wynika z najnowszego raportu „Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online” przygotowanego przez Allegro i agencję badawczą Minds & Roses, w ciągu ostatniego roku widać stabilizację nastrojów konsumenckich w kraju. Wydarzenia społeczno-ekonomiczne w Polsce i za granicą nie mają takiego wpływu na decyzje zakupowe, jak rok wcześniej (38% vs 47%). Poprawę nastrojów widać też w danych GUS, z których wynika, że poziom pozytywnego, konsumenckiego nastawienia w br. wzrósł o 23 pkt proc., osiągając wynik notowany jesienią 2021 roku. Kupujący coraz chętniej korzystają z zakupów online, a przejście od tradycyjnego modelu do e-commerce przynosi ze sobą nowe nawyki i preferencje zakupowe, które mają szansę zrewolucjonizować rynek handlu detalicznego w Polsce. W 2024 mamy 9-proc. wzrost nastrojów konsumenckich w porównaniu do 2023 roku; 38% konsumentów korzystających z Internetu nadal dostrzega wpływ wydarzeń społeczno-ekonomicznych, takich jak zmiany podatkowe, inflacja i wojna w Ukrainie, na swoje decyzje zakupowe; 66% badanych podczas zakupów stacjonarnych sprawdza ceny online; 46% Polaków woli kupować produkty znanych marek na platformach handlowych; 11% wzrost kupujących w kategorii żywność na Allegro; 41% kupujących rozpoczyna zakupy na platformach handlowych; 36% poszukujących i kupujących w Internecie to Smart Shopperzy. Najczęściej online kupujemy: artykuły dla zwierząt (60%), środki czystości (50%), rzeczy z obszaru kultura i rozrywka (48%), artykuły dziecięce (46%). 33% kupujących online zaczyna etap inspiracji i wyszukiwanie produktów w Internecie od Allegro.

AI: Nieco ponad 60% Polaków uważa, że potrafią zdefiniować, czym są algorytmy sztucznej inteligencji. Jednocześnie 36% uczestników ankiety stwierdziło, że nie czuje się wystarczająco poinformowana o obecnym poziomie rozwoju sztucznej inteligencji, a 43% miało problem z określeniem czy ich poziom wiedzy jest dla nich wystarczający, wynika z badania Payback Opinion Poll. Ponad połowa (52%) Polaków jeszcze nigdy nie korzystała z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji takich jak Chat GPT. 12% uczestników ankiety nie wie, czy kiedykolwiek miało okazję używać tego typu rozwiązań. Najpopularniejszym narzędziem wykorzystującym sztuczną inteligencję okazał się Chat GPT, z którego korzystało 27% Polaków. Dużą popularnością cieszyły się również narzędzia umożliwiające generowanie grafik (12%). Mniej popularne okazały się narzędzia służące do generowania dźwięku (4%). Blisko 53% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja ma wpływ na codzienne życie. Przeciwną opinię posiada 22%. W ramach badania respondenci zostali zapytani również o to, czy są zadowoleni z rozwoju sztucznej inteligencji oraz, czy są zaniepokojeni postępami w tej dziedzinie. W przypadku pierwszego z nich blisko połowa Polaków nie ma zdania. Wśród pozostałych respondentów wygrała grupa osób zadowolonych z rozwoju AI (27%), jednak przewaga nad osobami niezadowolonym (23%) była nieznaczna. Wyraźniejszy wyniki przyniosło pytanie o zaniepokojenie rozwojem AI, które odczuwa 43% Polaków, wobec 24% odpowiedzi przeciwnych. Pozostałe 33% respondentów wybrało opcję trudno powiedzieć. „Analizując wyniki badania, można wskazać, że dużym wyzwaniem dla firm oferujących AI będzie edukacja konsumentów. Wiele osób nie jest pewna, czy posiada wystarczającą wiedzę na temat rozwoju tej technologii, a odpowiedzi 'nie wiem’ i 'trudno powiedzieć’ regularnie uzyskiwały wysoki poziom wskazań. Jednocześnie widoczne są mocne obawy dot. zarówno etyki, jak i możliwych negatywnych konsekwencji wynikających z implementacji sztucznej inteligencji. Chcąc kontynuować rozwój i wdrażanie AI, należy przygotować odpowiednie działania komunikacyjne zawierające odpowiedzi na wszystkie znaki zapytania oraz obawy konsumentów” – skomentował menadżer ds. wdrożeń oraz rozwoju struktur IT w Payback Artur Wyszyński.

Centra danych: Region Warszawy to obecnie największy rynek centrów danych w Polsce. W stolicy znajduje się ponad 50 obiektów serwerowych, jak również kluczowy punkt wymiany ruchu internetowego w kraju. W 2023 r. Kowalski z rodziną wygenerował średnio 236 GB danych przez stałe łącza internetowe, z kolei udział na jedną kartę SIM oscylował na poziomie 132 GB danych rocznie. Najczęściej w sieci poszukujemy treści wideo, korzystamy z portali społecznościowych oraz przeglądamy strony www i gramy. Jak ukształtowany jest rynek centrów danych w Polsce i co jest jego największym wyzwaniem na kolejne lata? Jak kluczowy pozostaje dalszy rozwój i modernizacja polskiej energetyki, a także, w którym kierunku spodziewana jest jego transformacja i ile GW mocy może przynieść? Największa polska firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych AXI Immo odsłania drugą edycję raportu „Centra danych w Polsce”. „Aplikacje AI tj. artificial intelligence, znajdują się na czele, jeśli chodzi o ilość generowanych danych. Choć odbiorca końcowy otrzymuje kilka linijek tekstu na zapytanie na platformie ChatGPT lub kilkanaście sugestii filmów do obejrzenia na platformie Netflix, udzielenie takich informacji wymaga przetworzenia ogromnej ilości danych w odległym serwerze. Idąc dalej musimy uzmysłowić sobie, że pełne przejście wyszukiwarki Google do AI oznaczałoby dziesięciokrotny wzrost jej zapotrzebowania na energię, do poziomu jaki konsumuje małej wielkości kraj taki jak Irlandia” – ocenił partner zarządzający, AXI Immo Services Janusz Gutowski.

Cyberbezpieczeństwo: Agencja badawcza IDC przewiduje, że firmy i organizacje europejskie zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo o 12,3 proc. w stosunku do ub.r. Prognozowane inwestycje w rozwiązania cybersecurity na Starym Kontynencie osiągną 84 mld USD. Jednymi z powodów są Igrzyska Olimpijskie, podczas których spodziewana jest zwiększona aktywność cyberprzestępców, trwająca trzeci rok pełnoskalowa wojna w Ukrainie, a także unijne regulacje.

TV: Wyniki oglądalności w maju: Grupa Polsat 22,6% (+0,2 pkt proc. r/r), w tym kanał główny 7,0% (-1 pkt proc. r/r); Grupa Discovery 23,4% (+0,2 pkt proc.); Grupa TVP 16,15% (-3,5 pkt proc.); WP TV 0,68% (+0,09 pkt proc.).

Cyberbezpieczeństwo: W kwietniu 2024 r. eksperci WithSecure odnotowali 40% więcej ataków ransomware niż w tym samym miesiącu w roku 2022. Znacznie wzrosła liczba cyberataków sponsorowanych przez Chiny i Rosję. W 38% przypadków wykorzystywały one luki typu zero-day. Według obserwacji ekspertów: koszty całkowite ataków ransomware mogą być znacznie wyższe niż kwota żądanego okupu; nowe grupy przestępcze, takie jak Quilong czy Space Bears, zaczęły publikować dane ofiar na swoich stronach; w pierwszym kwartale 2024 roku zostało spełnionych 28% żądań okupu.

Chmura: Powstała pierwsza sieć internetowa pomiędzy centrami danych w Polsce. Celem projektu zainicjowanego przez związek Polska Chmura jest wzmocnienie pozycji polskich data center na rynku poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji i suwerenności danych.

Cyberbezpieczeństwo: Firmy nie są w stanie odzyskać 43% danych naruszonych podczas cyberataku – wskazuje Veeam Ransomware Trends Report 2024. Oprogramowanie ransomware stanowi największą przyczynę przestojów i awarii IT w przedsiębiorstwach. Wyniki badania wskazują również, że: w ciągu ostatniego roku większość firm (81%) zapłaciła okup, ale co trzecia i tak nie odzyskała danych; 63% przedsiębiorstw naraża się na ryzyko ponownego ataku podczas procesu odzyskiwania danych; trzech na czterech administratorów backupu (75%) uważa, że zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i kopii zapasowych wymagają gruntownych zmian, żeby działać lepiej.

Gospodarka kosmiczna: W 2023 r. globalna wartość wydatków na sektor kosmiczny sięgnęła 117 mld USD. Centralnym elementem gospodarki kosmicznej są satelity, których w 2023 r. wysłano o 1170% więcej niż 10 lat wcześniej. Wiodącym krajem w tym sektorze pozostają Stany Zjednoczone, z których w latach 2000-2023 pochodziło 66% satelitów wysłanych w kosmos. Polska również przyczynia się do rozwoju gospodarki kosmicznej, wpłacając do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2023 r. 69 mln euro, co stanowi równowartość 0,014% polskiego PKB. Na początku 2024 r. 507 polskich podmiotów było uprawnionych do wzięcia udziału w przetargach na uczestnictwo w projektach ESA, podaje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Gospodarka kosmiczna”, który powstał we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną.

Logistyka: Automaty paczkowe są konceptem, który w Polsce cieszy się wyjątkowo dużą popularnością – korzysta z nich 99% uczestników ankiety przeprowadzonej przez Colliers pod koniec 2023 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło kilka istotnych zmian na tym rynku – jego zasoby wzrosły ponad dwukrotnie pod względem liczby maszyn i jednocześnie uległ on znacznej segmentacji. Według prognoz sektor nadal będzie się dynamicznie rozwijać, osiągając na koniec 2024 roku zasoby liczące 45 tys. maszyn, podał SwipBox.

IT: Według analityków Jooble, na początku II kw. 2024 nastąpił 20-proc. spadek liczby ofert pracy w polskim sektorze IT w porównaniu z I kw. br. Największe spadki dotyczą obszaru programowania, gdzie liczba wakatów wróciła do poziomów z trzeciego kwartału 2023 roku. Jednakże niektóre dziedziny sektora IT, takie jak uczenie maszynowe i gamedev, nadal wykazują tendencję wzrostową. Podobnie jak cyberbezpieczeństwo. W 2022 roku na Just Join IT – największym branżowym portalu pracy w Polsce – pojawiało się w tej kategorii średnio 420 ogłoszeń o pracę miesięcznie. W 2023 było ich 680 na miesiąc, a w kwietniu 2024 r. w serwisie były dostępne 642 ogłoszenia.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa AB: Widzi czynniki popytowe na kolejne okresy szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, na fali środków unijnych, zapotrzebowania na moce obliczeniowe, a także zakupów sprzęt AGD, poinformował wiceprezes Grzegorz Ochędzan.

Wasko: Rada nadzorcza powołała na nową kadencję zarząd w składzie: Wojciech Walda – prezes, Michał Mental i Włodzimierz Sosnowski – wiceprezesi oraz Katarzyna Maksymowicz, Tomasz Macalik, Michał Matusak – członkowie zarządu.

Grupa AB: Odnotowała 106,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 – marzec 2024) wobec 99,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Białe plamy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło start konkursu na dofinansowanie budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu w tzw. białych plamach. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli do dyspozycji ponad 2 mld zł, które pozostały w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom, do sierpnia 2026 roku, dostęp do szybkiego internetu może zyskać co najmniej 400 tys. gospodarstw domowych.

E-Shopping Group: Szacuje, że w maju br. zrealizowała 3089 zamówień i osiągnęła blisko 389 tys. zł przychodów brutto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 13% w stosunku do wysokości przychodów za kwiecień. W porównaniu do średniomiesięcznych wyników z trzech poprzednich miesięcy uzyskała wzrost przychodów brutto ze sprzedaży o niemal 22%.

Woodpecker.co: Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) w maju br. wyniosła 498,3 tys. USD, co oznacza spadek o 9,90% r/r.

Agora: Członek zarządu Tomasz Grabowski zdecydował o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład zarządu następnej kadencji, podała spółka. Przyczyną podjęcia decyzji są względy osobiste.

Empik: W I półroczu 2024 roku Grupa Empik dokonała zmian w strukturze zarządczej. Funkcję chief operating officera i wiceprezesa Grupy objął Karol Ignatowicz. Do zarządu dołączyli dotychczasowi członkowie executive team: Natalia Korzeniecka-Walak, Wojciech Kudaś oraz Łukasz Sitko. Zmiany objęły także radę nadzorczą, do której powołani zostali: Damian Zapłata i Jacek Owczarek. Nowa struktura wzmacnia strategiczne obszary działalności spółki i pozwala jeszcze efektywniej zarządzać jej wielokanałowym rozwojem.

Home.pl: Magdalena Chudzikiewicz, dotychczasowa członkini zarządu i chief commercial officer spółki, została pełniącą obowiązki general manager i przejmuje zarządzanie operacyjne od Macieja Kornackiego, który odchodzi z firmy. Obecnie zarząd spółki tworzą: Magdalena Chudzikiewicz (GM) i Marcin Szul (CFO).

GPW: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Panasiuka na stanowisko członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar informatyczny i technologiczny. Uzupełnienie składu zarządu GPW ma istotne znaczenie w kontekście trwających prac nad uruchomieniem systemu WATS, jednego z najważniejszych przedsięwzięć technologicznych ostatnich ośmiu lat realizowanych przez warszawską giełdę.

Grupa Symfonia: Producent i dostawca rozwiązań wspierających cyfryzację i procesy biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw, uruchomiła w Polsce program Symfonia Lab. Jego celem jest budowa i udoskonalanie rozwiązań dla firm, z aktywnym udziałem użytkowników na każdym etapie procesu. Strategiczna decyzja o zwiększeniu zaangażowania klientów w obszar produkcyjny wynika z wewnętrznych badań UX/CX. Uruchomienie programu Symfonia Lab jest kolejnym krokiem w realizacji polityki skoncentrowanej na kliencie.

Mediaplus: Maciej Miszczuk awansował na stanowisko business director.

Palo Alto: Z każdym rokiem rośnie skala cyberataków narażających przedsiębiorstwa na straty finansowe, a w najgorszym razie doprowadzających firmy do bankructwa. Problem jest poważny, a zgodnie z raportem Palo Alto Networks aż 70% organizacji przemysłowych doświadczyło cyberataku w ciągu ostatniego roku, a dla 25% z nich incydent poskutkował wstrzymaniem działalności.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Kino Polska: Akcjonariusz – Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – złożył na walne zgromadzenie akcjonariuszy projekt uchwały zwiększający kwotę dywidendy do 1,26 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy 0,63 zł na akcję. Akcjonariusz proponuje, by dniem dywidendy był 23 sierpnia, a wypłata nastąpiła w dwóch ratach po 0,63 zł – 30 sierpnia i 29 listopada.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) „poważnie rozważa” wznowienie postępowania prospektowego, poinformował ISBtech prezes Sebastian Sokołowski. Spółka analizuje przejęcia na rynkach międzynarodowych.

Smart Factor: Cyclomedia z siedzibą w Holandii – światowy lider branży geoinformacyjnej – ogłosił przejęcie spółki Smart Factor – wiodącego polskiego dostawcy usług smart city w obszarze inwentaryzacji pasa drogowego i przestrzeni miejskiej w Polsce, podała spółka.

Comp: Zdecydował, że transfer do akcjonariuszy wzrośnie w tym roku do łącznej kwoty co najmniej 37,58 mln zł, w stosunku do łącznej kwoty co najmniej 33,65 mln zł deklarowanej na ten rok w lutym br., co oznacza wzrost o 23,2% w stosunku do kwoty wypłaconej w ubiegłym roku, podała spółka.

MCI Capital: Liczy, że liczba debiutów na warszawskiej giełdzie zwiększy się w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, wzrośnie też aktywność na rynku private equity, poinformował ISBnews.TV partner zarządzający MCI Paweł Borys.

Wasko: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,74 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 4,75 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,03 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 9 lipca br.

Gamivo: Ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży 80 tys. akcji spółki, które stanowią ok. 4,29% kapitału zakładowego, podała spółka. Proponowana cena skupu akcji w ramach zaproszenia wynosi 100 zł.

PKP Telkol: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) i Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) podejmą działania, aby spółka PKP Telkol, odpowiedzialna za utrzymanie kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych, w przyszłości wzmocniła potencjał zarządcy infrastruktury, podały spółki, które podpisały w tej sprawie list intencyjny. Nowa struktura przyczyni się do lepszej niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych i większego bezpieczeństwa na kolei, podkreślono.

Boeing: Oficjalnie uruchomił nowy kompleks inżynieryjny w Polsce, znacząco rozszerzając zakres działań w kraju, podał Boeing. Inżynierowie w Gdańsku, Rzeszowie i Warszawie skoncentrują się na inżynierii strukturalnej i produkcyjnej, a także inżynierii oprogramowania i systemów, wspierając programy komercyjne, obronne i usługowe firmy. Inwestycja zakłada stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy w Polsce, gdzie Boeing już dziś zatrudnia ponad 1 100 osób, które tworzą jeden z najszybciej rosnących zespołów firmy w Europie.

Woodpecker.co: Małgorzata Sikora (dotychczasowa członek zarządu) została mianowana nowym prezesem zarządu Woodpecker.co, podała spółka. 21 lutego br. Mateusz Tarczyński, założyciel firmy, złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu. Tarczyński kierował spółką od początku istnienia firmy, czyli od 2015 roku. Nominacja Małgorzaty Sikory do nowej funkcji została podjęta z uwzględnieniem jej doświadczenia i wiedzy w zakresie głównych produktów spółki oraz rynku SaaS, podkreślono.

Ekstraklasa: Przygotowuje nowoczesne centrum mediowe, umożliwiające m.in. realizację meczów w technologii remote production i obsługę centralnego VAR, poinformował ISBtech prezes Marcin Animucki.

Ekstraklasa: Szacuje, że do jej akcjonariuszy – klubów i PZPN – ma trafić z ligi przeszło 270 mln zł za sezon 2023/2024, poinformował ISBtech prezes Marcin Animucki. Przychody całej ligi w obecnym sezonie mogą przebić 1 mld zł. Mistrz Polski szacunkowo otrzyma ok. 30 mln zł.

KKR, EQT: Firmy inwestycyjne są na krótkiej liście w transakcji sprzedaży polskiego biznesu Cellnex, poinformowała gazeta „Expansion”, powołując się na anonimowe źródła.

Cisco: Cisco Investments uruchamia globalny fundusz inwestycyjny AI o wartości 1 mld USD, aby rozwijać innowacje w branży i gotowość klientów oraz wspierać strategię Cisco w zakresie przyszłego łączenia i ochrony organizacji w świecie sztucznej inteligencji.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Mastercard, Empik i PayEye: Uruchomią 12 czerwca pilotaż płatności biometrycznych opartych o fuzję biometrii tęczówki oka i twarzy, podały firmy. Jest to pierwszy w Europie pilotaż płatności biometrycznych w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

Google: Aplikacja mobilna Gemini niedługo będzie dostępna w języku polskim, podał Google.

PayU: Dostarczył spółce PGNiG Obrót Detaliczny kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi płatności elektronicznych w ramach serwisu samoobsługowego eBOK oraz aplikacji mobilnej mBOK, podały spółki we wspólnym komunikacie.

Brand24: Jest zadowolony z testów AI Asystenta i rozpoczyna integrację z SEMrush, poinformował prezes Michał Sadowski.

Poczta Polska: Udostępniła przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir od czerwca br., podała Poczta.

Click to Pay: Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała o wdrożeniach usługi Click to Pay; pilotaż usługi po stronie akceptacji uruchomił Autopay.

Warner Bros: Platforma streamingowa Max zadebiutuje w Polsce 11 czerwca, proponując trzy pakiety bazowe subskrypcji, z których każdy będzie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet „Kanały TV i Sport”, podał Warner Bros. Discovery. Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji i cenę usługi, podkreślono.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,56 mln na 31 maja 2024 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 24 tys.

InPost: Grupa zwiększyła sieć PUDO i urządzeń Paczkomat we Włoszech o 40% r/r w I kwartale 2024 r. i ma obecnie blisko 5000 punktów odbioru i nadania przesyłek (PUDO) oraz 2000 urządzeń Paczkomat, podała spółka. We Włoszech wolumeny przesyłek wzrosły o 41% r/r, co oznacza wzrost przychodów o 39% r/r w I kw. 2024 roku.

Wasko: COIG – spółka zależna Wasko – zawarł umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) o wartości 130,35 mln zł netto, tj. 160,33 mln zł brutto, na wsparcie serwisowe aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego SZYK2 oraz Hurtowni Danych, podało Wasko.

mBank: Wprowadził pierwszą fazę projektu mOkazje zakupy. 50 tysięcy klientów mBanku może kupować na platformie Morele bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku. Oferty wyświetlane są po wejściu do zakładki „usługi”. Do końca roku bank da taką możliwość także pozostałym użytkownikom jego aplikacji.

Orange Polska: Kampania marketingowa przeprowadzona przez Tide Software i Orange Polska pokazuje, że RCS budzi zainteresowanie zarówno firm, jak również ich klientów. „W 2023 roku globalni operatorzy telekomunikacyjni wygenerowali 1,3 mld USD przychodu z wiadomości wysyłanych za pośrednictwem technologii RCS, którą aktualnie obsługuje ok. połowa smartfonów na całym świecie. W nadchodzących latach RCS będzie budził jeszcze większe zainteresowanie ze względu na potencjał szczególnie w komunikacji biznesowej oraz rosnącą liczbę urządzeń, które wspierają tę technologię” – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao: Karta Kredytowa z Żubrem (RRSO 18,79%) to flagowy produkt Banku Pekao, dostępny w modelu abonamentowym, w trzech pakietach: Standard, Złotym i Platynowym. W każdym z nich posiadanie karty niesie ze sobą szereg różnych korzyści, m.in.: możliwość spłat w 10 ratach 0%, zbieranie mil Miles & More za transakcje kartą czy ubezpieczenia podróżne oraz zakupów internetowych. Obecnie o kartę można zawnioskować online za pośrednictwem strony internetowej banku.

Ailleron: Podpisał umowę ramową z Credit Agricole Bank Polska o współpracy w zakresie świadczenia usług konsultacyjnych. Przedmiotem umowy jest m.in. testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, ze szczególnym uwzględnieniem generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Umowa będzie rozliczana w formule „time & materials”. Jest to kolejna umowa w obszarze Financial Technology Services, dotychczas z rozwiązań Spółki skorzystali m.in. Santander Leasing czy ING Bank Śląski.

Hollywood Hair: Firma będąca liderem na polskim rynku przedłużania włosów, wprowadziła na rynek innowacyjną i jedyną tego typu aplikację, jeśli chodzi o salony urody i przedłużania włosów. Dzięki niej można m.in. wirtualnie przedłużyć włosy i zobaczyć efekt z każdej strony w aplikacji. Narzędzie opracowano przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (AL) oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR).

SkyShowtime: Serwis ogłosił rozpoczęcie prac nad najnowszą lokalną produkcją oryginalną realizowaną na zamówienie serwisu – serialem „Langer”. „Langer” to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli tytułowego Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. To drugi projekt w Polsce ogłoszony przez platformę w ostatnich miesiącach. Wcześniej zapowiedziano realizację serialu SkyShowtime „Original Śleboda”, do którego zdjęcia ruszyły w kwietniu tego roku.

KIR: Udostępnił nowy produkt: kwalifikowaną pieczęć elektroniczną w wersji mobilnej. E-pieczęć umożliwia jednoczesne stemplowanie wielu dokumentów, potwierdza autentyczność ich pochodzenia i zapewnia skuteczną ochronę przed modyfikacją.

OVHcloud: NASK nagrodził najlepsze firmy działające na rynku polskich domen. OVHcloud zdobyła 1. miejsce w procentowym udziale obsługi nazw domeny .pl za zeszły rok oraz trzy dyplomy w kategoriach: procentowy udział w rejestracjach nazw domeny .pl; procentowy udział w obsłudze nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC oraz wolumen rejestracji – wzrost r/r.

Google: Dwa startupy z Polski znalazły się wśród 24 firm biorących udział w programie Google for Startups Growth Academy: AI for Health. Zarówno HearMe, jak i Mindgram oferują pracodawcom możliwość przekazania pracownikom każdego szczebla dostępu do platformy jako benefit, który wspiera ich wellbeing. W ramach platform pracownicy otrzymują możliwość konsultacji i spotkań z psychologami i terapeutami, a także dostęp do wiedzy medycznej, szkoleń i warsztatów związanych zarówno z dobrostanem psychicznym, jak i poprawą kompetencji miękkich.

VeloBank: Nowa funkcja BLIK bez kodu pozwoli jednym kliknięciem potwierdzić płatność w sklepie lub przeglądarce internetowej, bez konieczności każdorazowego wpisywania kodu BLIK.

Grupa Polsat Plus: Plus rozszerza dostępność internetu stacjonarnego o infrastrukturę udostępnioną przez Grupę Vectra. Dzięki temu mieszkańcy blisko 1,5 mln domów i mieszkań w 350 miejscowościach zyskali dostęp do oferty Plusa.

QNA Technology: Zrealizuje kolejną dostawę niebieskich kropek kwantowych o łącznej wartości 30 tys. USD netto na rzecz jednego ze strategicznych klientów siedzibą w Japonii, będącego chemicznym przedsiębiorstwem przemysłowym, które kieruje swoje produkty m.in. dla branży wyświetlaczy. Jest to piąte i największe wartościowo zamówienie złożone przez tego kontrahenta w ramach procesu walidacji technologii opracowywanej przez QNA Technology. Zamówienie obejmuje niebieskie kropki kwantowe w postaci koloidalnego roztworu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania piątego zamówienia. Współpraca rozwija się w założonym tempie, klient jest bardzo zadowolony z parametrów naszych kropek kwantowych i liczymy na rozwój tej współpracy w oparciu o Pilotażową Linie Syntezy w następnych okresach.

WithSecure: Wprowadza Elements Exposure Management, które pozwala na proaktywne reagowanie na cyberzagrożenia. Rozwiązanie zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw ma pomóc w szybkim przewidywaniu i zapobieganiu potencjalnym naruszeniom systemów. Ponadto Elements Exposure Management zapewnia m.in.:360-stopniową widoczność cyberzagrożeń całej firmowej infrastruktury; bazujące na AI rekomendacje naprawy słabych punktów.

Nikon: Produkcja obiektywów Nikkor do aparatów z wymiennymi obiektywami osiągnęła kamień milowy: w kwietniu 2024 r. wyprodukowano 120-milionowy obiektyw. Nikon jest jednym z niewielu producentów na świecie, który swój proces produkcyjny rozpoczyna od opracowania szkła optycznego. W ofercie znajdują się obiektywy Nikkor F do lustrzanek jednoobiektywowych i obiektywy Nikkor Z do aparatów bezlusterkowych.

Progress: Przedstawił najnowsze wydania bibliotek oraz narzędzi .NET i JavaScript UI Progress Telerik oraz Progress Kendo UI. Ich nowe wersje uwzględniają: Nowy komponent AI Prompt, który umożliwia tworzenie zapytań do mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w interfejsach aplikacji. Możliwość tworzenia kodu na podstawie koncepcji funkcjonalnej (design-to-code). Wprowadzona do oferty Progress nowa wersja bibliotek usprawnia przekazywanie projektu aplikacji programistom dzięki rozszerzonym zestawom Figma UI, ulepszonym motywom kolorystycznym systemu oraz wzbogaconej dokumentacji systemu projektowania. Pierwszy na rynku komponent arkusza kalkulacyjnego Blazor.

Realme: Marka smartfonów ogłosiła, że seria flagowych modeli GT 6 zadebiutuje globalnie 20 czerwca podczas oficjalnej premiery w Mediolanie. realme wprowadza także pierwszy na rynku tryb wideo AI Night Vision, który umożliwia wyraźne nagrywanie w nocy, podała spółka.

HPE: Aruba Networking Enterprise Private 5G to nowe rozwiązanie pozwalające przyspieszyć i uprościć wdrażanie oraz zarządzanie prywatnymi sieciami 5G, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego pokrycia sygnałem na dużych obszarach oraz umożliwiające wprowadzanie nowych zastosowań prywatnych sieci komórkowych.

Fortinet: Zaprezentował bazującego na GenAI asystenta bezpieczeństwa dla środowisk IoT. Jako pierwsze takie rozwiązanie w branży FortiAI zapewnia wsparcie dla zespołów operacji bezpieczeństwa (SecOps) i operacji sieciowych (NetOps). Nowe funkcje GenAI dla operacji sieciowych obejmują: przyspieszenie operacji sieciowych na etapie planowania i wdrażania; lepsza widzialność infrastruktury IoT na etapie jej użytkowania; rozwiązywanie problemów z podatnościami bezpieczeństwa.

FC Barcelona, Fortinet: Podpisały umowę sponsorską, na mocy której Fortinet stał się oficjalnym partnerem Espai Barça w zakresie cyberbezpieczeństwa do 30 czerwca 2028 roku. Espai Barça to projekt, który ma na celu unowocześnienie i rozbudowę obiektów FC Barcelony, w tym stadionu Spotify Camp Nou, i przekształcenie ich w międzynarodowe centrum innowacji. Dzięki umowie z Fortinet klub uzyska bezpieczne środowisko cyfrowe, wykorzystując platformę Fortinet Security Fabric. Rozwiązania te zostaną zintegrowane ze zrealizowanymi przez FC Barcelona inwestycjami w IT.

SAP: Podczas dorocznej konferencji SAP Sapphire, zaprezentował kolejne innowacje i ogłosił partnerstwa w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Firma wprowadza kolejne rozwiązania z zakresu Business AI do swojego portfolio narzędzi chmurowych dla przedsiębiorstw, wspierających kluczowe procesy biznesowe. Rozwija także współpracę z partnerami, którzy intensywnie pracują nad nowymi możliwościami wykorzystywania sztucznej inteligencji.

PFR: Wyniki Testu Dojrzałości Cyfrowej przeprowadzonego przez zespół PFR pokazują, że polskie firmy wciąż mają wiele do zrobienia w obszarze cyfryzacji. Zaledwie 12% firm bada potrzeby swoich klientów, 19% ma strategię lub plan cyfryzacji, a 33% wykorzystuje narzędzia cyfrowe do automatyzacji prostych czynności. Aby wspomóc przedsiębiorstwa w tym procesie, powstał program Cyfrowa Wyprawka dla Firm. Program ten oferuje firmom wiedzę, nowe narzędzia oraz możliwości rozwoju w jednym miejscu.

Yarrl: Podpisał umowę na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego. Wartość umowy wynosi 9 mln zł brutto.

SIXT Polska: Dostawca usług mobilnych rozszerza flotę oferowanych samochodów o auta premium z napędem elektrycznym. Do końca bieżącego roku firma wprowadzi do oferty 65 takich pojazdów marki Mercedes-Benz, co zwiększy ich liczbę do 70 sztuk. Nowe pojazdy niemieckiego producenta będą do dyspozycji klientów zarówno w wynajmie krótko-, jak i długoterminowym.

Snowflake: Firma oferująca Chmurę Danych AI, ogłosiła na Snowflake Summit 2024 nową współpracę z NVIDIA. W jej efekcie klienci i partnerzy zyskają możliwość tworzenia w Snowflake niestandardowych aplikacji AI opartych na danych, obsługiwanych przez NVIDIA AI. „Połączenie pełnego stosu akcelerowanych obliczeń i oprogramowania NVIDIA z najnowocześniejszymi możliwościami sztucznej inteligencji Snowflake w Cortex AI zmienia zasady gry. Wspólnie odblokowujemy nową erę sztucznej inteligencji, w której klienci z każdej branży i na każdym poziomie umiejętności mogą tworzyć niestandardowe aplikacje AI, bazując na danych przedsiębiorstwa z łatwością, wydajnością i zaufaniem” – mówi Sridhar Ramaswamy, CEO Snowflake.

Vertiv: Wprowadziła do portfolio pod wspólną marką Vertiv 360AI: produkty zasilająco-chłodzące; usługi przeznaczone dla centrów danych o dużej gęstości infrastruktury; prefabrykowane rozwiązania modułowe. Rozwiązania te umożliwiają klientom wdrażanie mechanizmów sztucznej inteligencji bez zakłócania pracy istniejących środowisk oraz bez zajmowania dodatkowej przestrzeni.

Huawei: Wprowadza na rynek nowe laptopy – Huawei MateBook 14 2024 oraz Huawei MateBook X Pro 2024. Odmieniona edycja popularnego laptopa Huawei MateBook 14 to nowa jakość, większa wydajność, jeszcze lepszy wygląd.

Huawei CBG Polska: Wprowadza na rynek bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 6i.

HP: Nowa generacja najpotężniejszych i najbezpieczniejszych na świecie ultra-mobilnych komputerów AI od HP oferuje rekordowe 26 godzin pracy na baterii. Nowa generacja ultra-mobilnych komputerów AI oszczędza czas podczas wykonywania pracy. Oferuje większą wydajność dzięki długiej żywotności baterii. Nowe komputery zapewniają błyskawiczną responsywność dzięki dedykowanemu NPU zdolnemu do wykonywania 45 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Sztuczna inteligencja w nowych komputerach HP wspomaga procesy twórcze, pracę, naukę i zdolność koncentracji. Firma wprowadza najbezpieczniejszy na świecie komputer AI nowej generacji2, chroniący przed zagrożeniami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

Scanway: Znajdzie się w gronie podmiotów, które wezmą udział w inauguracyjnym locie najnowszej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6. Prace nad rakietą rozpoczęły się w 2014 roku, a konstrukcja jest bezpośrednim następcą rakiety Ariane 5, która w okresie 1996-2023 wykonała łącznie 117 lotów, z czego 112 zakończyło się sukcesem. Data startu rakiety została ustalona przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) na 9 lipca br., a wystrzelenie rakiety odbędzie się w europejskim porcie kosmicznym w Gujanie Francuskiej. Na pokładzie rakiety znajdzie się łącznie 18 ładunków. Ariane 6 to kluczowy projekt dla zachowania niezależności i elastyczności europejskich możliwości kosmicznych w zakresie wynoszenia ładunków na orbitę Ziemi. Scanway w ramach projektu YPSat dostarczy dwukamerowy zestaw optyczny, którego zadaniem będzie monitorowanie procesu rozkładania głównej owiewki rakiety podczas startu oraz rejestrowanie przebiegu wyrzucania ładunków użytecznych na niskiej orbicie Ziemi. Scanway dostarczy w ten sposób kluczowych danych do analizy przebiegu inauguracyjnego lotu najnowszej europejskiej rakiety nośnej.

Snowflake: Ogłosił na dorocznej konferencji użytkowników Snowflake Summit 2024 innowacje i ulepszenia Snowflake Cortex AI, które odblokowują kolejną falę korporacyjnej sztucznej inteligencji dla klientów dzięki łatwym, wydajnym i zaufanym sposobom tworzenia aplikacji opartych na AI. Zmiany umożliwiają organizacjom tworzenie chatbotów w ciągu kilku minut, dzięki czemu mogą one komunikować się bezpośrednio z danymi przedsiębiorstwa i szybciej uzyskiwać potrzebne odpowiedzi.

Sonos: Pierwsze nauszne słuchawki Sonos Ace są dostępne w sprzedaży. Użytkownicy mogą liczyć na: możliwość przełączenia dźwięku z soundbara połączonego z telewizorem na słuchawki i wsparcie dla technologii Dolby Atmos; łączenie przez Bluetooth® i bezstratny dźwięk przestrzenny; tryb aktywnego tłumienia hałasu (ANC); ultraszybkie, 3-minutowe ładowanie przez dołączony kabel USB-C; do 30 godzin nieprzerwanej pracy urządzenia.

Hollywood Hair: Wprowadza na rynek aplikację, dzięki niej można m.in. wirtualnie przedłużyć włosy i zobaczyć efekt z każdej strony w aplikacji. Narzędzie opracowano przy zastosowaniu (AI) oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości. Marka stawia na technologie, przygotowując się do globalnej ekspansji. W lipcu br. uruchomi ona swój pierwszy salon w Londynie.

Veeam: Zaprezentował ofertę pamięci masowej dostępnej w modelu usługowym (Storage as a Service, STaaS). Veeam Data Cloud Vault umożliwia firmom przechowywanie danych, zarządzanie nimi i uzyskiwanie do nich dostępu bez konieczności wdrażania chmurowej lub fizycznej infrastruktury pamięci masowej.

Adyen: Platforma technologii finansowych ogłosiła partnerstwo z Prada Group. Jego celem jest unowocześnienie rozwiązań płatniczych w sklepach i wprowadzenie w życie strategii omnichannel. Dzięki wykorzystaniu jednej platformy technologii finansowych Adyen we wszystkich kanałach sprzedaży detalicznej, Prada Group może kreować i dostarczać swoim klientom wyjątkowe i spójne doświadczenia, wyróżniające się na konkurencyjnym rynku dóbr luksusowych.

Oppo: Ogłosiło swoje zaangażowanie w udostępnianie telefonów AI każdemu użytkownikowi. Firma zaznaczyła jednocześnie, że stawia na pełną transformację technologiczną i restrukturyzację ekosystemu telefonów AI w przyszłości. Ponadto wskazało korzyści dla użytkowników związane z rozwojem sztucznej inteligencji, nad którymi będzie pracować wraz ze swoimi partnerami: Google, MediaTek i IDC.

Honor: Marka ogłosiła, że jej autorski system MagicOS 8.0 jest dostępny dla smartfonów Honor Magic V2. Od teraz użytkownicy zarówno Honor Magic V2 jak i Porsche Design Honor Magic V2 RSR mogą pobrać i zainstalować aktualizację. MagicOS 8.0, którego podstawą jest Android 14, wprowadza interfejs oparty na intencjach użytkownika, korzystający ze sztucznej inteligencji. Nowa aktualizacja udostępnia również szeroki zakres ulepszeń w obszarze interfejsu użytkownika, wydajności, prywatności i zarządzania baterią.

Cisco: Podczas tegorocznej konferencji Cisco Live 2024, Cisco zaprezentuje innowacje oparte na sztucznej inteligencji, które budują cyfrową odporność klientów, łącząc moc sieci, wiodących w branży rozwiązań bezpieczeństwa, obserwowalności i danych, upraszczając wdrożenia oraz zapewniając wgląd w całą infrastrukturę cyfrową.

Canon: Wprowadza RF 35 mm F1.4L VCM, pierwszy w swoim rodzaju stałoogniskowy obiektyw hybrydowy przeznaczony zarówno do robienia zdjęć, jak i nagrywania wideo, a także nową lampę Speedlite EL-10 do wykonywania wysokiej jakości ujęć portretowych dzięki lepszej kontroli nad oświetleniem. Canon poszerza swoją ofertę o kamerę EOS C400 z mocowaniem RF i obiektywem CN7x17 KAS T, która może przenieść wielkoskalowe produkcje na wyższy poziom. Wszechstronną kamerę EOS C400 zaprojektowano z myślą o zmieniających się potrzebach rynku. Stanowi ona kompleksowe rozwiązanie, dostosowane do potrzeb szerokiej gamy różnych produkcji – od kina niezależnego i filmów dokumentalnych przez transmisje na żywo oraz wirtualne po elektroniczne materiały reporterskie.

