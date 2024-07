Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 1-5 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Polska firma doświadcza blisko 1 800 ataków tygodniowo – to wzrost o ponad 60% w ciągu jednego kwartału, oceniają eksperci firmy Check Point Software Technologies zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym. Od początku roku 2024 liczba cyberataków na Polskę wzrosła o 200%.

Telefonia stacjonarna: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 58 853 w II kw. 2024 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W II kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 49 740.

Telefonia mobilna: Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 337 890 w II kw. 2024 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W II kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 350 041.

Robotyzacja: Robotyzacja i automatyzacja pracy będą miały coraz większe znaczenie dla zachowania konkurencyjności polskich firm według 76% przedsiębiorców, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Polska znalazła się na 6. miejscu w Unii Europejskiej (UE) w liczbie robotów w przetwórstwie i na 16. pod względem gęstości w 2022 r.

Gen AI: Przychody sieci handlowych mogą wzrosnąć o 10% dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję (Gen AI), wynika z analiz Bain & Company. Największy potencjał na zwiększenie sprzedaży ma wykorzystanie sztucznej inteligencji przy usprawnieniu procesu wyszukiwania produktów, stworzeniu spersonalizowanego asystenta zakupów czy też skuteczniejszych rekomendacjach zakupowych.

E-commerce: Wartość rynku handlu internetowego usługami wzrosła o 28% r/r i osiągnęła 89 mld zł w 2023 r., zaś w latach 2024-2029 będzie ona rosła średniorocznie (CAGR) o 10%, by osiągnąć 154 mld zł na koniec tego okresu, prognozuje firma badawcza PMR.

E-zdrowie: Rozporządzenie ministra zdrowia zakazujące sprzedaży opioidów przez automaty receptowe zostanie opublikowane do końca lipca, poinformowała minister Izabela Leszczyna.

Praca i IT: Preferowanym przez 49% Polaków modelem wykonywania obowiązków jest połączenie pracy z siedziby firmy z pracą z domu, wynika z badania wykonanego na zlecenie Pracuj.pl. Sama praca stacjonarna cieszy się z kolei znacznie większą popularnością niż praca zdalna. W pełni w siedzibie firmy chce pracować 35% badanych, w pełni spoza firmy – 16%.

Handel detaliczny: Obecnie 43,6% konsumentów robi duże lub rodzinne zakupy według wcześniej przygotowanej listy konkretnych artykułów. Wśród nich 32,7% korzysta w tym celu z kartki papieru, a 67,3% – ze smartfonu, podczas gdy rok temu deklaracje dotyczyły odpowiednio 58,2%, 37,5% i 62,5% ankietowanych, wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista. Aktualnie w ogóle nie robi w ten sposób zakupów 52,7% klientów sklepów, zaś poprzednio twierdziło tak 40,7% badanych. Teraz 3,7% respondentów nie pamięta, czy korzysta z ww. wsparcia. Wcześniej był to wynik 1,1%. Autorzy raportu zaznaczają, że na powyższe kwestie spory wpływ ma spadająca inflacja. Jednak w związku z ponownym wzrostem cen w sklepach, przewidują, że odsetek użytkowników list zakupowych niebawem może znowu lekko się podnieść, ale na pewno nie do takich wartości jak rok temu. Uważają też, że przybędzie osób, które będą tego typu listy robić w smartfonie.

Cyberbezpieczeństwo: W Ministerstwie Cyfryzacji trwają intensywne prace nad projektem ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, która uzupełni krajowy system cyberbezpieczeństwa. Przyjęcie tych przepisów zapewni ramy do wydawania certyfikatów cyberbezpieczeństwa uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej. Ułatwi to polskim produktom konkurencję na europejskim rynku.

E-administracja: Obecnie w Polsce 84% wszystkich usług publicznych skierowanych do obywateli i obywatelek jest dostępnych online. W corocznym badaniu, Capgemini eGovernment Benchmark, które obejmuje 27 państw członkowskich UE, a także kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i siedem krajów kandydujących do UE, polskie usługi publiczne online zostały ocenione na 69 punktów na 100 możliwych, czyli o 7 więcej niż rok temu. Ten wynik plasuje Polskę wśród najszybciej rozwijających się po tym względem państw.

AI: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w reklamach staje się passe – z takiego narzędzia oficjalnie zrezygnowały już m.in. Unilever, L’Oréal, H&M, czy Lego, jak podała „Rzeczpospolita”. Coraz częściej mówi się o zjawisku „only human”, które ma być w kontrze do obecnego boomu na sztuczną inteligencję, podkreślono.

AI i cyberbezpieczeństwo: AI stanowi 59% wszystkich patentów cybernetycznych i należy do najpopularniejszych przedmiotów badań związanych cyberbezpieczeństwem od 2017 roku. Z badania EY Global Cybersecurity Leadership Insights Study 2024 wynika m.in., że firmy stawiające na cyberbezpieczeństwo mają ponad dwukrotnie większy wpływ na szybsze tempo transformacji i innowacji w porównaniu do pozostałych organizacji (56% wobec 25%). Zespoły ds. cyberbezpieczeństwa działające w firmach zaawansowanych w obszarze wirtualnych zabezpieczeń mają w 63% pozytywny wpływ na tworzenie wartości dodanej. Dla porównania, w organizacjach, które nie przywiązują do tego tematu aż tak dużej wagi, ten odsetek wynosi 42%.

Handel detaliczny: Mimo coraz bardziej rozbudowanych możliwości e-commerce Polacy wciąż cenią sobie zakupy stacjonarne, wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie MediaMarkt Polska. Jako największe zalety odwiedzania sklepów stacjonarnych uważa się: możliwość zobaczenia i przetestowania produktu na żywo (44,8% respondentów) oraz porównania różnych urządzeń (36,7%). Potrzebę „bycia na czasie” czy wpływ regularnego obserwowania mediów społecznościowych na swoje preferencje zakupowe deklaruje co piąty badany. Zakupy stacjonarne są nadal wybierane, ponieważ nie trzeba czekać na dostawę, co jest ogromnym atutem zakupów stacjonarnych według 35% badanych.

Reklama: 56% Polek i Polaków przyznaje, że reklamy na miejskich rowerach publicznych są dobrym sposobem na ograniczenie tradycyjnych reklam, które często „zaśmiecają” przestrzeń publiczną – wynika z 6. edycji badania EKObarometr, realizowanego przez instytut badawczy SW Research, we współpracy z Nextbike Polska. Jednocześnie 44% ankietowanych jest zdania, że taka reklama może być o wiele bardziej skuteczna przy promocji ekologicznych produktów i usług.

Prawa autorskie i AI: Korzystanie z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję (AI) generuje podwyższone ryzyko naruszenia praw autorskich, poufności i nieuprawnionego ujawnienia danych, uważają eksperci Baker McKenzie. Zgodnie z projektowanymi obecnie regulacjami to firmy korzystające z rozwiązań AI, a nie ich twórcy czy dostawcy, ponoszą odpowiedzialność za naruszenia praw. W umowach na usługi AI praktyką rynkową staje się zabezpieczenie sytuacji użytkownika poprzez przenoszenie odpowiedzialności za działanie systemów AI z powrotem na dostawcę.

Cyberbezpieczeństwo: 90% firm zatrudniających ponad 100 pracowników korzystało z cyberubezpieczenia w 2023 roku. Z raportu firmy Sophos wynika również, że: całkowite koszty odzyskiwania danych po cyberatakach zazwyczaj przewyższają wartość wykupionej polisy; w 2023 roku firmy ubezpieczeniowe wypłacały średnio 63% wysokości roszczenia; polisę od cyberataku najczęściej mają podmioty z branży energetycznej, naftowej i gazowej, a najrzadziej z sektora rządowego. Raport Sophos wykazał, że firmy rozumieją istotę posiadania cyfrowego ubezpieczenia i zwiększają poziom ochrony danych, aby zapewnić sobie możliwość korzystania z niego. Dzięki temu w 2023 roku 76% podmiotów zakwalifikowało się do ubezpieczenia, a 67% uzyskało lepsze ceny polisy. Z kolei 30% przedsiębiorstw w tej sposób zapewniło sobie korzystniejsze warunki umowy. „Dane pokazują, że to właśnie chęć uzyskania cyberubezpieczenia zmusza firmy do wdrażania podstawowych środków bezpieczeństwa, co ma szerszy, bardziej pozytywny wpływ na biznes. Jednakże, chociaż posiadanie cyfrowej polisy jest korzystne dla firm, stanowi ono tylko jeden z elementów strategii przeciwdziałania skutkom cyberataków. Przedsiębiorstwa nadal muszą pracować nad wzmacnianiem poziomu swojej ochrony. Incydent naruszenia bezpieczeństwa może mieć poważny wpływ na firmę zarówno z operacyjnego, jak i reputacyjnego punktu widzenia, a samo posiadanie cyfrowego ubezpieczenia tego nie zmienia” – skomentował dyrektor ds. technologii w firmie Sophos Chester Wisniewski.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w czerwcu: Grupa Polsat 21,3% (-0,7 pkt proc. r/r), w tym kanał główny 6,8% (-1 pkt proc. r/r); Grupa Discovery 21,3% (-2,7 pkt proc. r/r); Grupa TVP 22,8% (+2,3 pkt proc. r/r); WP TV 0,7% (+0,14 pkt proc. r/r). Wyniki okresu były pod dużym wpływem turnieju Euro 2024.

Innowacje: Raport Accenture „Technology Vision 2024” wskazuje, iż przy obecnym tempie rozwoju technologii, niemal wszyscy dyrektorzy zarządzający (96%) postrzegają celowe wprowadzanie innowacji jako kwestię fundamentalną. Jak wskazuje Microsoft w raporcie „Work Trend Index 2024”, wykorzystanie GenAI w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosło niemal dwukrotnie i obecnie korzysta z niej 75% pracowników umysłowych na świecie. Aby w pełni wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii oraz rozwijać kulturę innowacyjności, organizacje muszą systematycznie rozszerzać kompetencje swoich pracowników. W tym celu Avanade realizuje program „Szkoła Innowacji”, wykorzystujący interaktywne narzędzia ekosystemu Microsoft. W ramach projektu organizacje, takie jak Netia i Polkomtel uczą się jak w praktyce stosować sztuczną inteligencję (AI) i model otwartych innowacji do tworzenia rozwiązań wpływających na rozwój biznesu i zwiększanie konkurencyjności.

Telefonia mobilna: Według Ericsson Mobility Report 5G zmienia strategię firm telekomunikacyjnych, umożliwia coraz większej liczbie dostawców FWA oferowanie planów taryfowych opartych na wysokiej prędkości. Do końca 2029 roku prognozowana liczba subskrypcji 5G wyniesie blisko 5,6 mld. Przewiduje się również, że do końca 2029 r. ruch danych mobilnych będzie rósł o 20% rocznie. Stały dostęp bezprzewodowy nadal zyskuje na popularności jako rozwiązanie 5G dla dostawców usług komunikacyjnych na całym świecie. Zauważalnie wzrosła liczba podmiotów oferujących to rozwiązanie w ciągu ostatniego roku, wynika z najnowszej analizy Ericsson Mobility Report z czerwca 2024 roku. Spośród 310 dostawców usług komunikacyjnych na całym świecie, którzy zostali uwzględnieni w badaniu Ericsson Mobility Report, w kwietniu 2024 241 oferowało stały dostęp bezprzewodowy. W tej grupie ponad połowa operatorów (ok. 53%) udostępniała 5G FWA. Oznacza to wzrost o dwanaście punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku, co przekłada się na wzrost o 29%.

Prawa autorskie: Ustawa implementująca Dyrektywę w sprawie praw autorskich przeszła przez Sejm i została skierowana do Senatu. Swoje uwagi do bieżącego brzmienia dokumentu przekazał Związek Cyfrowa Polska, branżowa organizacja reprezentująca polski sektor cyfrowy i nowych technologii. „Kilka kluczowych aspektów wymaga zmiany, ponieważ stoją wprost w sprzeczności z tekstem bądź założeniami europejskiej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym” – zwracają uwagę eksperci Cyfrowej Polski w piśmie przesłanym do przedstawicieli Senatu. Chodzi między innymi o bardziej sprecyzowane określenie materiałów, które może objąć system tantiem. W obecnym brzmieniu ustawy kryteria uznawania materiału za 'utwór’ są bardzo niskie. A to może prowadzić do sytuacji, w której tantiemy byłyby naliczane nawet za filmy pornograficzne czy tzw. patostreaming. Sytuację może poprawić dokładniejsze przyjrzenie się definicji utworu i zmiana zaledwie kilku słów” – apeluje Cyfrowa Polska.

Krypto: Nieustannie słyszymy w mediach o kolejnych zuchwałych próbach oszustw internetowych. Złodzieje stają się coraz bardziej wyrafinowani, wykorzystując do swoich celów najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym tzw. deepfake. Wykorzystanie tej technologii przez oszustów z branży kryptowalut wzrosło w 2024 roku o 245%, w porównaniu z rokiem poprzednim. W samym I kwartale bieżącego roku skradziono w ten sposób ponad 2 mld USD, wskazuje raport Bitget Research, będącej częścią jednej z wiodących na świecie giełd kryptowalut i firm web3, Bitget.

Prawo komunikacji elektronicznej: Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy stanowią trzon sektora oraz filar polskiej gospodarki cyfrowej, apelują do posłów o stworzenie dobrego i przewidywalnego prawa. Wątpliwości budzą w szczególności kwestie związane ze zmianą umów z abonentami, w tym umów na czas określony i czas nieokreślony w ramach Prawa Komunikacji Elektronicznej. Przedsiębiorcy proponują, aby umożliwić bezpieczne wdrożenie klauzul modyfikacyjnych do wszystkich umów na rynku. Sugerują stworzenie przykładowego katalogu sytuacji, w których może być zmieniania umowa na czas nieokreślony. Ponadto postulują o usunięcie z przesłanek zmiany umów na czas określony niekonstytucyjnego sformułowania, dotyczącego zmian, których „operator nie mógł przewidzieć”. „Ponieważ PKE po raz pierwszy reguluje obowiązek posiadania klauzuli modyfikacyjnej w umowach z konsumentami, chcemy umożliwić bezpieczne wdrożenie tych zapisów do wszystkich umów na rynku. W przeszłości UOKiK kwestionował możliwość wprowadzenia zmian do trwającego kontraktu z abonentem, jeśli nie było to przewidziane w umowie. To prowadziło do paradoksów, bo trzeba było mieć klauzulę, żeby wprowadzić klauzulę. Żadna ze starszych umów klauzul modyfikacyjnych nie zawierała. Alternatywą dla przedsiębiorcy pozostało więc świadczyć usługi dożywotnio na niezmienionych zasadach” – powiedział prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Bogdan Łaga.

Telco: „Polski rynek telekomunikacyjny rósł w ostatnich trzech latach sześć razy wolniej niż inflacja. Kumulatywny wzrost przychodów sektora między 2021 a 2023 rokiem to 5,6% (zgodnie z raportami UKE o stanie rynku), podczas gdy inflacja przekroczyła 30,9%. Bezpośrednio przekłada się to na kurczące się możliwości inwestycyjne przedsiębiorców i docelowo zagraża stabilności rynku i odporności na cyberzagrożenia. To powinien być alarm dla rządzących do wyeliminowania niepewności inwestycyjnej i stworzenia przewidywalnych zasad monetyzacji inwestycji w rozwój bezpiecznych usług cyfrowych.” – powiedziała Patrycja Gołos, prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej.

Logistyka: Postis, który jest dostawcą platformy SaaS do zarządzania dostawami na ostatniej mili, przeprowadził badanie wśród ponad 250 managerów odpowiedzialnych za logistykę w e-commerce. Wnioski płynące z tego ogólnopolskiego badania są jednoznaczne: 93% rodzimych sprzedawców e-commerce uważa etap ostatniej mili procesu dostawy za bardzo ważny (83%) lub ważny (10%) element na drodze do zadowolenia klientów i utrzymania pozycji rynkowej. Ponadto badanie potwierdza, że ostatnia mila jest najdroższym i najbardziej czasochłonnym etapem realizacji zamówień w e-commerce, a jednocześnie staje się kluczowym elementem zapewnienia satysfakcji klientów. Dlatego dla 65% badanych procesy związane z obsługą tzw. last mile to równocześnie inwestycja i koszt operacyjny, ale 20% z nich widzi w dostawach na ostatniej mili inwestycję generującą zauważalne przychody. Co więcej, według badanych tym, co najbardziej wpływa na koszty dostaw ostatniej mili, są ręczne procesy (marnują czas i pieniądze) oraz koszty zwrotów. 60% badanych specjalistów i managerów ds. logistyki zauważa różnicę w wydatkach klientów (wartość zamówień) w zależności od oferowanych form dostawy (standard, ekspres, tego samego dnia). Według 33%, ta różnica jest znacząca, według 27% umiarkowana, ale widoczna. Ankietowani stwierdzili też, że największą wartość dla ich klientów w obszarze dostaw stanowi możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym (73,5% wskazań). Jednocześnie dla 33% klientów końcowych wystarczająco satysfakcjonująca jest opcja dostawy według ich własnego harmonogramu.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

One2tribe: Podpisał z Orange Polska umowę licencji oraz umowę na operatora konkursów na platformie Tribeware, podała spółka.

Answear.com: Zanotował 341 mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w II kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W II kw. sprzedaż online wzrosła o 21% r/r, osiągając 344 mln zł.

Text: Kontynuuje działania, aby doprowadzić do jednoczesnego wzrostu ARPU i liczby klientów przede wszystkim produktu LiveChat i liczy, że pozytywna dynamika pozyskiwania nowych użytkowników pojawi się od jesieni, poinformował IR manager spółki Marcin Droba.

Text: Kontynuuje działania, aby doprowadzić do jednoczesnego wzrostu ARPU i liczby klientów przede wszystkim produktu LiveChat i liczy, że pozytywna dynamika pozyskiwania nowych użytkowników pojawi się od jesieni, poinformował IR manager spółki Marcin Droba.

Grupa Polsat Plus: Piotr Żak został wybrany na prezesa zarządu Telewizji Polsat, a rada nadzorcza podjęła też decyzję o powołaniu zarządu stacji na nową kadencję – w skład zarządu, oprócz Piotra Żaka, w randze członków zarządu weszli: Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka i Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, podała spółka.

One2Tribe: Prowadzi szereg pilotaży, w tym z firmami telekomunikacyjnymi, w obszarze Contact Center, czy sieci stacji benzynowych i liczy na pozyskanie z nich nowych umów, poinformował ISBtech wiceprezes Wojciech Ozimek.

Text: Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy Text ze wszystkich produktów wyniosła 7,07 mln USD na koniec czerwca 2024 r. Oznacza to wzrost o 9,3% w stosunku do stanu sprzed roku i o 6,2% w stosunku do stanu na 31 marca 2024 r., podała spółka.

Ekstraklasa: W sezonie 2023/2024 wypłaciła klubom 280,2 mln zł, a ok. 9,5 mln zł trafiło do PZPN, podała spółka.

Dadelo: Miało 103,89 mln zł przychodów w II kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 47,65% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco, od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 157,07 mln zł, co oznacza wzrost o 58,33% r/r. Głównymi czynnikami wzrostu są rosnąca oferta sklepu internetowego, ciągle rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl oraz otwarte dwa sklepy stacjonarne (sklep w Warszawie i sklep we Wrocławiu), wskazała spółka.

Komputronik: Odnotował 4,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2023/2024 (1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024) wobec 150,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Knauf: Sprzedaż wybranych produktów przez internet staje się coraz istotniejszym kanałem w przypadku firmy. „Jak widać np. z wyników badania Omnichannel za 2023 r. e-commerce w sektorze dom i ogród jest nie do zatrzymania: już 30% respondentów wskazało Allegro jako główny kanał zakupu materiału budowalnych/do majsterkowania. Zarówno nasi dystrybutorzy, jak i my widzimy, że klienci poszukują informacji o produktach online, kupują online, więc uruchamiając sprzedaż online – poprzez sklep na platformie Allegro – wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom” – powiedział manager ds. strategicznych kierunków rozwoju firmy Knauf Paweł Stokłosa.

Woodpecker.co: Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – monthly recurring revenue) w czerwcu br. wyniosła 485,7 tys. USD, co oznacza spadek o 7,84% r/r.

Brandlift: Agencja marketingowo-technologiczna działająca w obszarze influencer marketingu zanotowała 11,5 mln zł przychodu oraz EBITDA na poziomie 1,3 mln zł w 2023 r. Zaznaczyła, że kontynuowała współpracę z 83% klientów, dla których świadczyła usługi w 2022 r. „Miniony rok to był czas ważnych zmian organizacyjnych. Wzrost biznesu r/r nie jest spektakularny, ale wobec faktu, że 2023 r. był dla wielu firm, w tym potencjalnych klientów – odbiorców naszych usług, rokiem wyzwań i zwiększonej ostrożności w podejmowaniu decyzji dot. wydatków na marketing i technologię, jesteśmy zadowoleni z tego co osiągnęliśmy. Rozpoczęliśmy też jako Brandlift nowy etap rozwoju, czego efekty były już widoczne pod koniec zeszłego roku w postaci pozyskania całorocznych budżetów na kompleksowe działania w obszarze mediów społecznościowych. Podjęliśmy ważne decyzje, które będą procentowały w przyszłości. Przede wszystkim mam na myśli inwestycje w technologię i customer service – dwa obszary tworzące DNA naszej firmy” – powiedział prezes Michał Hertel.

UiPath: „Na polskim rynku obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania ze strony sektora publicznego, szczególnie po tym, jak znany stał się sukces Ministerstwa Finansów. Instytucje publiczne z jednej strony chcą świadczyć najwyższej jakości usługi skierowane do obywateli, a z drugiej strony borykają się z podobnymi problemami jak przedsiębiorcy, czyli coraz mniejszym dostępem do puli pracowników. Ta zmiana demograficzna jest już widoczna zarówno w firmach, jak i instytucjach publicznych. Dziś wszyscy szukają sposobów, by robić więcej i zwiększyć wydajność, ale bez rozbudowywania struktur. To jest właśnie to, co umożliwia nasza platforma” – poinformował ISBtech Business Development Executive UiPath w Polsce Aleksander Kania. Dodał, że kolejnym obszarem zainteresowania jest oczywiście temat AI, który jest bardzo ważny dla naszych klientów. „Przy wdrażaniu AI w przedsiębiorstwie zazwyczaj pojawia się szereg zagadnień związanych z integracją, z istniejącymi procesami czy aplikacjami. Gdy sięgamy po narzędzia sztucznej inteligencji, pojawiają się pewne wyzwania do rozwiązania: w jaki sposób zbierać informacje i zapewniać kontekst danemu modelowi, aby podać optymalny prompt lub w jaki sposób zabezpieczyć cały proces. Następnie model wraca z określoną odpowiedzią, sugestią, pisemnym e-mailem lub raportem, opisującym jak wprowadzić go w ramach procesów danej organizacji. Nasza platforma jest idealnym narzędziem do szybkiego i bezpiecznego wdrażania sztucznej inteligencji poprzez zintegrowanie z systemami na żywo, dostarczanie kontekstu, a następnie reagowanie w wyniku operacji AI” – wskazał Kania.

One2tribe: Do rady nadzorczej spółki dołączyli Borys Stokalski i Rafał Gębicki, którzy wesprą zarząd w procesach dotyczących rozwoju technologii AI oraz działań związanych z rynkiem kapitałowym. One2tribe wchodzi w kolejny rynek i wzmacnia swoją ofertę w obszarze AI. „Nasza platforma motywacyjna Tribeware została dostosowana do kolejnego rynku, jakim jest współpraca z marką oraz motywowanie influencerów (osób zewnętrznych, niebędących pracownikami firm). Informowaliśmy o podpisaniu pierwszego, strategicznego kontraktu w tym obszarze. Jego skala wykracza poza rynek polski i poza naszą dotychczasową działalność. W zawiązku z rozwojem zamierzamy iść za ciosem i wykorzystując własne narzędzia AI uruchomić komercyjnie dla naszych klientów możliwość weryfikacji treści materiałów audio, video i live-video. Prace nad rozwiązaniami tego typu zapowiadaliśmy w strategii, ale do tej pory głównie w odniesieniu do analizy pracy. Oznacza to praktycznie, że film wrzucony przez influencera, czy obraz widziany przez pracownika będzie mógł być zweryfikowany (opisany i oznaczony) przez sztuczną inteligencję. Te pozorne techniczne ruchy, mają olbrzymi wpływ na naszą strategię, a nowi członkowie rady nadzorczej, mają nas wspomóc w jej realizacji. Dołączamy do zespołu mentorów w obszarach, które interesują nas najbardziej – innowacji i AI oraz wyjścia na świat” – powiedział wiceprezes One2tribe Wojciech Ozimek.

Sarota: Uruchomił Sarota Digital, oferujący usługi m.in. web design i web development, e-mail i social media marketing czy produkcja wideo. „Nasze plany na najbliższą przyszłość to poszerzenie portfolio o usługi w zakresie automatyzacji procesów biznesowych” – powiedział wiceprezes agencji i szef działu Digital Jakub Misiura.

Polski Światłowód Otwarty: W czerwcu w zasięgu sieci optycznej znalazło się 3 447 nowych gospodarstw domowych z 15 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1242), Łodzi (631) i Krakowie (628). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 19 527 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 23 tys. gospodarstw domowych. Obecnie w zasięgu PŚO znajduje się ponad 3,8 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku planuje powiększyć go o 2 mln nowych gospodarstw domowych, by docelowo objąć nim ponad 6 mln.

Red Hat: Powołał Lubomira Stojka na stanowisko country managera w Polsce. Będzie odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii sprzedaży, a także wzmacnianie pozycji firmy w kraju. „Cieszę się, że zaczynam pełnić nową funkcję w tak interesującym dla Red Hat czasie. Nasze platformy wykorzystujące AI są dostosowane do potrzeb firm i pomagają im w budowaniu oraz rozwijaniu aplikacji obsługujących sztuczną inteligencję. Pozwala to działać wydajniej, zwiększać zaangażowanie użytkowników i dostarczać lepsze produkty oraz usługi. Red Hat OpenShift to hybrydowa platforma chmurowa ceniona przez klientów nie tylko jako rozwiązanie do opracowywania i wdrażania aplikacji opartych na kontenerach i AI, ale także jako nowoczesna platforma do wirtualizacji. Z niecierpliwością czekam na współpracę z naszymi klientami i partnerami, aby zapewnić im najwyższy poziom usług, który pozwoli spełnić ich potrzeby biznesowe” – powiedział Stojek.

Hisense: Według najnowszych danych Omdia w I kw. 2024 r. globalne dostawy telewizorów Hisense osiągnęły 6,32 mln egzemplarzy, co stanowi 13,6% udziału w globalnym wolumenie sprzedaży. To pozwoliło Hisense utrzymać 2. miejsce na światowym rynku telewizorów, osiągając przychody z dostaw na poziomie 12,1%.

Esri Polska: Stanowisko dyrektora w Pionie Wdrożeń i Usług GIS objął Krzysztof Cybulski. W ramach pełnionych obowiązków pokieruje ponad sześćdziesięcioosobowym zespołem.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

cyber_Folks: W wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Profitroom z 15 kwietnia br. zbył na rzecz MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w której MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) posiada ok. 85% udziałów, oraz na rzecz Funduszu łącznie 5 044 683 akcji spółki, stanowiących ok. 33,34% kapitału zakładowego, podał cyber_Folks. Łączna cena sprzedaży akcji spółki wyniosła 97,53 mln zł.

JR Holding: Podpisał list intencyjny, w ramach którego rozważa przystąpienie do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy CampusAI i Maciejem Zientarą i zaangażowanie w niej do 50%, na analogicznych zasadach, oraz objęcie nowo emitowanych akcji CampusAI, podała spółka.

mPay: Po podpisaniu w kwietniu br. listu intencyjnego z ukraińskim MTB Bankiem dotyczącego objęcia 9,99% udziałów w spółce i współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, nie uzyskał zgody ukraińskiego NBU do czasu obowiązywania listu, podała spółka. Strony podjęły więc decyzję o bezterminowym zawieszeniu rozmów. Natomiast ukraiński Universal Bank kontynuuje prace z mPay nad wdrożeniem projektu na realizację szybkich przekazów do Ukrainy.

cyber_Folks: Po sesji 8 lipca br. w skład indeksu mWIG40 wejdzie cyber_Folks w miejsce PKP Cargo, podał GPW Benchmark.

Brand 24: W wyniku wezwania na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego 28 maja 2024 r. przez Prowly.com, zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 312 974 akcji nabywanych po cenie 47 zł za sztukę, podał Santander Bank Polska -Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący. Wzywający nabędzie prawa z akcji w dniu ich rozliczenia, tj. 9 lipca 2024 r.

Action: W związku z programem skupu akcji własnych, przewidującym nabycie 1 mln akcji, otrzymał 487 ofert na łączną liczbę 14 311 961 walorów, podała spółka. W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji Action dokona redukcji wynoszącej 93,01% i kupi 1 mln akcji własnych za łączną cenę 35 mln zł.

RedStone: Polski startup RedStone pozyskał ok. 60 mln zł w rundzie finansowania, której przewodził fundusz Arrington Capital, podała spółka. Firma przeznaczy kapitał od inwestorów m.in. na powiększenie zespołu pracującego w Warszawie i zdalnie.

Moniti: Aplikacja Moniti pozyskała 1,8 mln zł finansowania w rundzie late seed, w tym 1,2 mln zł, w zamian za 24 udziały, dostarczył fundusz Smartlink Partners z ekosystemu JR Holding (JRH), który był lead inwestorem w tej rundzie.

Asseco: Payten Holding – spółka w 99% zależna od Asseco South Eastern Europe – zawarła umowę ramową, w ramach której nabędzie 55% udziałów w spółce Paygate India Private Limited w Indiach (Paygate India) za łącznie 29,07 mln euro oraz 51% udziałów w Paygate Limited w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Paygate Dubaj) za łącznie 19,38 mln euro, podała spółka. Jednocześnie zawarte zostały umowy opcji put i call dotyczące pozostałych udziałów w kapitale zakładowym spółek.

Text: Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej za rok obrotowy 2023/2024 w wysokości 40,94 mln zł, co daje 1,59 zł na akcję, podała spółka. Dzień dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki zaplanowano 23 lipca 2024 r., zaś dzień wypłaty zaliczki na 30 lipca 2024 r.

Komputronik: Patrzy z optymizmem na sprzedaż w 2024 r., poinformował prezes Wojciech Buczkowski.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,58 mln na 30 czerwca 2024 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 22 tys.

Agora: Akcjonariusze powołali dotychczasowego prezesa Bartosza Hojkę oraz dotychczasowych członków zarządu: Tomasza Jagiełło, Annę Kryńską-Godlewską, Wojciecha Bartkowiaka, Agnieszkę Siuzdak-Zygę i Macieja Strzeleckiego na nową, pięcioletnią kadencję. Bartosz Hojka pełni funkcję prezesa zarządu Agory od 12 marca 2014 r.

R-GOL: Multibrandowy dystrybutor sprzętu piłkarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, wspierany przez Innova Capital, sfinalizował transakcję nabycia większościowego pakietu udziałów sportbm – polskiego producenta oprogramowania do zarządzania klubami i akademiami sportowymi. Przejęcie to otwiera przed R-GOL nowe możliwości ekspansji na szybko rozwijającym się rynku technologii sportowych oraz szanse urozmaicenia modelu biznesowego m.in. o regularne przychody z subskrypcji.

cyber_Folks: Powziął wiadomość o rejestracji połączenia spółki z dwoma jej jednoosobowymi spółkami tj. zenbox sp. z o.o. i otree sp. z o.o. Tym samym nastąpiło przeniesienie na cyber_Folks całego majątku spółek przejmowanych, bez podwyższania kapitału zakładowego i zmiany statutu cyber_Folks.

Spyrosoft: Nabył 57,5% akcji Codibly za kwotę 3,8 mln zł.

Comarch: Maria Filipiak zwiększa udział w głosach do 12,27% (8,18% kapitału zakładowego). Janusz Jeremiasz Filipiak zwiększa udział do 12,27% głosów (8,18% kapitału zakładowego). Anna Pruska i Michał Pruski zwiększają udział do 12,28% głosów (8,2% kapitału zakładowego) w wyniku podziału spadku.

Yesha: Stworzona w Polsce marka „Yesha – jesz fresh&”, działająca na pograniczu e-grocery i food delivery, ruszyła z dostawami w całym kraju. Rozwijana jest dzięki wsparciu inwestora VH Invest AG. „Do tej pory przeznaczyliśmy na rozwój tego projektu około 1 mln zł, a w planie inwestycyjnym mamy jeszcze trzykrotność tej kwoty. Do końca tego roku chcemy osiągnąć sprzedaż 3 tys. posiłków miesięcznie, do grudnia 2025: 5 tysięcy zestawów miesięcznie. To powinien być dla nas moment prowadzący do uzyskania rentowności do końca 2026 roku, przy szacowanych rocznych przychodach na poziomie 3-4 mln zł” – powiedział prezes Yesha i twórca marki „Yesha – jesz fresh” Kamil Broda.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Proacta: Uruchomiła autorską platformę „Dbam o siebie Smart LAB”, a rozwiązanie – sklasyfikowane jako wyrób medyczny – ma na celu wsparcie pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych i zarządzaniu zdrowiem, podała spółka. Usługa w pierwszej kolejności dedykowana jest klientom indywidualnym, a w kolejnych etapach planowana jest współpraca z placówkami prywatnej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

PZU: Wraz ze swoim strategicznym partnerem – Huge Thing, operatorem programu Smart UP – Startup Booster Poland, do którego nabór właśnie ruszył – zaprosiło do współpracy startupy z całego świata, podała spółka.

Asseco: Asseco, Samsung i Xtension wprowadzili certyfikowany podpis biometryczny – biocertiX, podało Asseco.

InPost: Grupa rozszerzyła grupę portów lotniczych oferujących usługę wysyłki przedmiotów zakwestionowanych podczas kontroli bezpieczeństwa o Modlin, Radom i Zieloną Górę, podała spółka.

Digital Network: Screen Network, spółka zależna Digital Network, przedłużyła umowę brokerską z Polsat Media na okres kolejnych 3 lat, podał Digital Network.

Unimot: Uruchomił aplikację mobilną Avia Go na stacjach własnych sieci Avia, podała spółka. Nowe rozwiązanie pełni funkcję programu lojalnościowego dla stałych klientów sieci.

XTPL: Podpisał z Vector Technologies niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL, podała spółka. Na mocy podpisanej umowy dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Grecji. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do nowych klientów akademickich i przemysłowych, znalezieniu szerszych zastosowań dla technologii i produktów XTPL oraz będzie skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru fotowoltaiki cienkowarstwowej, memrystorów i czujników.

Hawe Telekom: Uruchomi wkrótce nową trasę światłowodową oraz punkt styku łączący Polskę i Ukrainę. Będzie to trzecie połączenie Hawe Telekom z ukraińskimi operatorami, podała spółka. Wpłynie ono na bezpieczeństwo teleinformatyczne w regionie i niezawodność połączeń oraz zwiększy możliwości kreowania niezależnych, rozdzielnych geograficznie usług. Planowany odbiór inwestycji nastąpi do końca października br.

PKO BP: W PKO Banku Polskim obecnie ponad 80% decyzji kredytowych podejmowanych jest przy wsparciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, podał bank.

Spyrosoft: Został akcjonariuszem większościowym w Codibly, specjalizującym się w dostarczaniu oprogramowania dla branży odnawialnych źródeł energii i elektromobilności, podała spółka. Łączna kwota transakcji obejmuje zakup większościowego pakietu akcji (57,5%) za 3,8 mln zł oraz dodatkowe wynagrodzenie uzależnione m.in. od wyników finansowych spółki w najbliższych 3 latach.

Kino Polska TV: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,49 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 36,82 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,63 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 sierpnia oraz termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia br.

PKO BP: Klienci banku używający aplikacji mobilnej IKO mogą płacić za parkowanie na ekranie samochodu z funkcją Android Auto. Użytkownik opłaci postój samochodu w strefie płatnego parkowania. Wystarczy, że połączy swój smartfon (z systemem Android) z systemem Infotainment w samochodzie.

Biedronka: Podejmuje misję upowszechniania nawyków codziennego czytania. Pomimo ogólnego spadku sprzedaży prasy w Polsce, w sieci Biedronka ta kategoria odnotowuje dwucyfrowe wzrosty – w samym czerwcu 2024 Biedronka sprzedała o ponad 20% więcej gazet i czasopism niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Comarch: Został partnerem technologicznym Bridge Alliance, sojuszu wiodących operatorów telekomunikacyjnych z Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Dzięki temu partnerstwu firma zyska nowe możliwości współpracy i wdrażania innowacji. Comarch wesprze stowarzyszenie swoim trzydziestoletnim doświadczeniem w opracowywaniu rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej.

Bank Millennium: Od 1 lipca pierwsi klienci mogą wymienić waluty w aplikacji mobilnej Banku Millennium. Usługa kantoru umożliwia natychmiastowy zakup lub sprzedaż walut w ramach posiadanych rachunków. W kantorze można wymienić waluty: euro (EUR), dolary (USD), funty brytyjskie (GBP) i franki szwajcarskie (CHF). Bank udostępnia usługę stopniowo – klienci będą informowani w kanałach banku, kiedy otrzymają do niej dostęp.

Kino Polska TV: Zawarł umowę pozyskiwania reklam ze swoim brokerem reklamowym – Polsat Media. Umowa określa warunki współpracy w zakresie pozyskiwania przez Polsat Media reklam do następujących programów spółki oraz jej grupy kapitałowej: Zoom TV, Kino Polska, Kino TV, Kino Polska Muzyka, Gametoon oraz Stopklatka w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r., a także DIZI (w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r.).

Asbis: Otworzył dwa nowe salony iSpace z produktami Apple. Pierwszy z nich znajduje się w Kiszyniowe – stolicy Mołdawi, drugi w Erywaniu – stolicy Armenii.

Goodspeed: Spółka usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych w Polsce, otwiera wakacyjną linię dostaw cateringów dietetycznych na Helu. W ramach oferty całorocznej Goodspeed rozszerzył w ostatnim czasie siatkę dostaw o region Warmii i Mazur. Nowa linia obejmuje dostawy do miejscowości na Półwyspie Helskim, takie jak: Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata oraz Hel.

Mizzox: Spółka technologiczna z Krakowa zajmująca się sprzedażą autorskiego i innowacyjnego narzędzia do kompleksowego oraz zautomatyzowanego zarządzania firmą, nawiązała współpracę z platformą e-commerce TakeDrop.

T-Mobile: Po uruchomieniu oferty, dzięki której użytkownicy pakietu GO! L w T-Mobile na kartę mogą zyskać nawet 7200 GB przez rok (12 x 600 GB z ofertą za 45 zł co 30 dni) operator dodał pierwszy miesiąc za darmo. Ponadto T-Mobile Polska wprowadza usługę Cyber Know, której celem jest podnoszenie świadomości pracowników i zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa w instytucjach oraz w biznesie.

Atende: Zawarł umowę z klientem z sektora publicznego na dostawę produktów Vmware o wartości 28,3 mln zł brutto.

Netia: Wprowadziła do swojej oferty rozwiązań ICT dla segmentu B2B (NetiaNext) kolejne rozwiązanie chmurowe w obszarze cyberbezpieczeństwa – Netia Managed WAF. Rozwiązanie to służy do ochrony aplikacji internetowych i zintegrowanych z nimi interfejsów API m.in. przed wyciekiem danych i niepożądanym ruchem generowanym np. przez boty.

Lenovo: Ogłosiło premierę Lenovo Tab Plus – tabletu stworzonego z myślą o wszechstronnej rozrywce. Po oficjalnej premierze 20 czerwca urządzenie od dzisiaj dostępne jest w sprzedaży na rynku polskim.

Signify: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z zespołem Mercedes-AMG Petronas F1 Team, która ma pomóc zespołowi zrealizować wizję stania się jednym z najbardziej zrównoważonych zawodowych zespołów sportowych na świecie.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa: Rakieta suborbitalna ILR-33 Bursztyn 2K sięgnęła kosmosu. To pierwsza na świecie rakieta, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98, została przetestowana w docelowej konfiguracji i osiągnęła zakładany pułap. Tym samym data 3 lipca 2024 roku przejdzie do historii polskich dokonań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych.

Check Point: Stworzył narzędzie DeepBrand Clustering zaprojektowane do zapobiegania zarówno globalnym, jak i lokalnym atakom podszywania się pod marki. Wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), przetwarzanie obrazów i heurystyki.

Pyszne.pl: Nawiązało partnerstwo z siecią Cukiernia Sowa. Usługa jest dostępna w Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, Pile i Gdańsku, a wkrótce zostaną nią objęte także kolejne miasta, m.in. Warszawa. Współpraca stanowi kolejny krok Pyszne.pl w kierunku sektora convenience.

Honor: Marka wprowadziła do sprzedaży nową serię smartfonów Honor 200, do której należą trzy smartfony – Honor 200 Lite, Honor 200 oraz dostępna po raz pierwszy w Polsce wersja Honor 200 Pro. Urządzenia wyróżniają się swoimi możliwościami fotograficznymi oraz trybem portretowym, który powstał we współpracy z legendarnym, francuskim studiem fotograficznym Harcourt.

Autopay: Rozszerza możliwości swojej bramki płatniczej, aby móc oferować jeszcze lepsze warunki dla zagranicznych partnerów. Spółka m.in. umożliwi im w ramach jednej integracji oferowanie zagranicznych metod płatności w swoich sklepach na wiele rynków Unii Europejskiej. Planom ekspansji zagranicznej polskiej spółki sprzyjają zmieniające się przepisy w ramach UE.

Źródło: ISBnews