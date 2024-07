Pierwsze dwie dwunapędowe zespoły trakcyjne zostaną przekazane do PKP Intercity po 30 miesiącach od popisania umowy z producentem – firmą Newag, podał przewoźnik. PKP Intercity podpisało dzisiaj umowę ze spółką Newag na zakup 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych.

„W ciągu dwóch i pół roku we flocie PKP Intercity pojawią się pierwsze w historii dwunapędowe zespoły trakcyjne. Zamówione przez przewoźnika pojazdy pozwolą zwiększyć ofertę na liniach niezelektryfikowanych, z czego skorzystają m.in. mieszkańcy Zamojszczyzny, Podlasia, czy Podkarpacia” – czytamy w komunikacie.

Newag zawarł dziś z PKP Intercity umowę na dostawę na rzecz zamawiającego 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 10 lat oraz świadczeniami dodatkowymi. Dostawy ZT będą realizowane w latach 2027-2029. Szacowana wartość umowy wynosi 2,74 mld zł netto.

„To historyczna transakcja spółki PKP Intercity. Wielka chwila szczególnie dla tych, którzy będą jeździć tymi składami. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie przede wszystkim na komfortowe przejazdy naszymi pociągami z mniejszych miast na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Podpisana dzisiaj ze spółką Newag S.A umowa to kolejny krok w kierunku inwestycji taborowych, które mają przygotować spółkę PKP Intercity do okresu liberalizacji przewozów. Dotychczasowa współpraca przewoźnika i nowosądeckiego producenta była bardzo udana, co pozwala sądzić, że również projekt dwunapędowych zespołów trakcyjnych okaże się kolejnym sukcesem” – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie.

„Nowa strategia rozwoju PKP Intercity koncentruje się m.in. na rozbudowie naszego parku taborowego o jak największą liczbę pojazdów zespolonych. To rzeczywista szansa na powiększenie oferty dla pasażerów w całej Polsce. Lokalne społeczności otrzymają tym samym nie tylko nową jakość podróży, ale przede wszystkim możliwość rozwoju” – podkreślił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Pojazdy będą jeździły w relacjach krajowych w kategorii InterCity. Każdy skład będzie oferować 178 miejsc siedzących (154 w drugiej klasie i 20 w pierwszej). Ich konstrukcja i design są odpowiedzią na potrzeby różnych grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami, czy rowerzystów. Składy wyposażone będą m.in. w klimatyzację, ergonomiczne fotele oraz gniazdka elektryczne przy siedzeniach. Bezpieczeństwo podróżowania zapewni Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS, wskazano w materiale.

„Cieszymy się, że nowoczesne hybrydowe pojazdy wyprodukowane przez Newag będą użytkowane przez PKP Intercity. Dzięki zaawansowanym technologiom zastosowanym w tych pojazdach, pasażerowie doświadczą znaczącego wzrostu komfortu podróży, a silnik spalinowy spełniający najnowsze normy emisji spalin umożliwi ich eksploatację na trasach niezelektryfikowanych” – dodał prezes Newag Zbigniew Konieczek.

„Pierwsze dwie jednostki zostaną przekazane do PKP Intercity po 30 miesiącach od popisania umowy z producentem. Zgodnie z zamówieniem wykonawca gwarantuje utrzymanie pojazdów przez 10 lat użytkowania, które będzie świadczone przy udziale pracowników przewoźnika” – podsumowano w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,23 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews