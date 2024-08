Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 12-16 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 16,4% r/r w lipcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 11,5%, a średnią wartość koszyka o 4,4% r/r do 202,3 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Krypto: Projekt ustawy o kryptoaktywach, regulujący funkcjonowanie rynku i jego rozwój w perspektywie wieloletniej oraz ustanawiający nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad tym rynkiem trafił do ponownych konsultacji i uzgodnień, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

E-commerce: Popularność zakupów online towarów z drugiej ręki stale rośnie – w 2023 roku skorzystało z nich 75% Polaków, wynika z badania PMR przeprowadzonego w kwietniu br. na zlecenie Allegro Lokalnie. W ub.r. 74% użytkowników Allegro Lokalnie wybierało automaty paczkowe.

AI: Przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt aktu o sztucznej inteligencji (AI) znajduje się obecnie w procesie prekonsultacji, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

IT: Rynek IT w Polsce (sprzęt, oprogramowanie i usługi) warty był ponad 80 mld zł w 2023 r., co oznacza 14-proc. wzrost w porównaniu z 70,2 mld zł rok wcześniej, wynika z danych ITwiz.

Legislacja: Prezydent podpisał ustawę prawo komunikacji elektronicznej wraz z ustawa wprowadzającą, które mają na celu uregulowanie rynku komunikacji elektronicznej, warunków gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także określenie praw i obowiązków użytkowników urządzeń radiowych oraz przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Cyberbezpieczeństwo: W obliczu rosnących zagrożeń cyberbezpieczeństwa, branża motoryzacyjna w Polsce staje przed wyzwaniami związanymi między innymi z brakiem interdyscyplinarnego projektowania oraz ustandaryzowanych miar do oceny dojrzałości cyberbezpieczeństwa, wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna. Podsumowanie danych za H1 2024”.

Cyberbezpieczeństwo: Nowe oprogramowanie – CrimsonRAT, rozprzestrzeniane za pomocą spamu, próbuje infekować ponad 6% polskich przedsiębiorstw, stając się najczęściej spotykanym złośliwym oprogramowaniem w Polsce w ostatnich tygodniach, ostrzegają analitycy Check Point Research. W skali globalnej wciąż dominuje FakeUpdates, wpływając na 7% organizacji na całym świecie. „CrimsonRAT to narzędzie zdalnego dostępu (RAT), używające języka programowania Java i ukrywające się za legalnymi plikami. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem kampanii spamowych e-mail, które zawierają złośliwe dokumenty Microsoft Office” – wyjaśnia Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point w Polsce.

AI: Według badania Imker: Ekonomia twórców po polsku 2024, polscy twórcy internetowi chętnie korzystają z narzędzi AI w codziennej pracy. Szczególną popularnością wśród nich cieszą się ChatGPT i Midjourney, internetowy generator obrazów. „Sięganie po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji jest niewątpliwie przejawem probiznesowego podejścia do publikowania treści, co często przekłada się na wyższe zarobki z działalności online. AI nie stanowi jednak bezpośredniego zagrożenia dla twórców internetowych, a już na pewno nie jest w stanie całkowicie ich zastąpić. W przyszłości praca twórców z pewnością zmieni się pod wpływem dynamicznego rozwoju technologii, więcej zadań będzie zautomatyzowanych, powstanie więcej narzędzi generatywnej AI. Jednak sztuczna inteligencja nie posiada ważnych cech, które nadają wartość i unikalność twórczości. Mianowicie, nie jest ona w stanie formułować własnych opinii, uczuć i przekazywać prawdziwych emocji, nie cechuje jej kreatywność i krytyczne myślenie. Wszystkie te cechy znacząco wpływają na jakość twórczości. 'Ludzki’ pierwiastek czyni treści online bardziej autentycznymi, sprawia, że odbiorcy mogą się z nimi utożsamić” – mówi Krzysztof Bartnik, CEO Imker.

Legislacja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, podała Kancelaria Prezydenta. W ustawie uregulowano kwestie związane m.in. z ujednoliceniem zasad licencjowania usług, reemitowania utworów oraz rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych udostępnionych w drodze wprowadzenia bezpośredniego.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Action: Miał 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 530,32 mln zł w II kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 48,06 mln zł.

Creotech Instruments: Start misji EagleEye, w której zostanie wystrzelony największy polski satelita nastąpi dziś około godz. 20:19 polskiego czasu, podała spółka. Termin ten został wyznaczony przez firmę SpaceX, dostawcę usługi wystrzelenia. EagleEye zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską na rakiecie Falcon- 9 z bazy Vandenberg w Kalifornii, w ramach misji Transporter-11. Separacja polskiego satelity planowana jest na godz. 21:38 naszego czasu.

Oponeo: Odnotowało 24,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 8,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 28,37 mln zł wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Amazon: Mali i średni przedsiębiorcy z Polski sprzedali globalnie za pośrednictwem serwisu Amazon ponad 30 mln produktów w 2023 r., o 5 mln więcej niż rok wcześniej, podał Amazon.

Poczta Polska: Zarząd ogłosił Plan Transformacji, zgodnie z którym spółka będzie stopniowo przekształcana w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową, podała Poczta. Zmiany obejmą kluczowe obszary działalności Poczty, takie jak usługi kurierskie czy finansowe. Nowy plan zakłada także modernizację systemów IT, procesów logistycznych oraz sieci sprzedaży. Powodem zmian profilu działalności jest wciąż pogarszająca się sytuacja finansowa.

Agora: Jest na ścieżce do osiągnięcia 200 mln zł zysku EBITDA w 2026 roku, poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora oczekuje, że wzrost wydatków na reklamę w Polsce w br. będzie na poziomie 6-8%, podała spółka w prezentacji wynikowej. W maju br. oczekiwała wzrostu rynku w tym roku na poziomie ok. 5-7%. Agora odnotowała 12,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 6,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w II kw. br. 8,11 mln zł wobec 12,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora, Interia.pl, Ringier Axel Springer Polska (RASP), TVN, Wirtualna Polska Media (WP) oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe (ZPR): Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych z siedzibą w Warszawie (JV), który będzie prowadzić działalność w zakresie zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do publikacji prasowych, ochrony praw pokrewnych do publikacji prasowych oraz wspierania i reprezentowania interesów podmiotów, którym przysługują prawa pokrewne do publikacji prasowych, podał Urząd.

Orange Polska: Ma niemal 1,6 mln gospodarstw domowych w 9 miastach w zasięgu Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s, podał operator.

DataWalk: Oczekuje osiągnięcia ponad 10 mln USD przychodów w 2024, przy jednoczesnym celu ponad 70% ich wzrostu r/r, wynika z wypowiedzi prezesa Paweł Wieczyński. DataWalk miał 41,44 mln zł straty EBITDA w I poł. 2024 r. wobec 7,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Strata EBITDA skorygowana o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła 11,86 mln zł wobec 17,99 mln zł straty rok wcześniej.

Legimi: Odnotowało 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Signius: Kończy prace przygotowawcze do wejścia na NewConnect i podtrzymuje, że chce zadebiutować do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech prezes Bartosz Witkowski.

Advanced Medical Equipment (AME): Planuje zadebiutować na New Connect we wrześniu, podała spółka.

Scanway: Backlog, czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach, wzrósł z 9,8 mln zł na 15 maja br. do 19,3 mln zł na 12 sierpnia, podała spółka. Scanway odnotował 1,18 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ekipa Holding: W pierwszym półroczu 2024 roku miała 40,95 mln zł przychodów, co daje ok. 100% wzrostu r/r. Zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 5,38 mln zł, co dało ok. 74% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

LUG: W II kwartale Grupa odnotowała przychody na poziomie 55,54 mln zł, zamykając półrocze sprzedażą na poziomie 102,36 mln zł roku (-19,9% r/r). W okresie od kwietnia do czerwca, wynik operacyjny był ujemny i wyniósł -1,08 mln zł. Grupa obroniła marżę powyżej strategicznego poziomu 40%, osiągając wzrost odpowiednio o 2,5 pkt proc. r/r oraz 2,8 pkt proc. kw/kw do poziomu 43,1%. Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju spółki i oczekuje stopniowej poprawy dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach i na przełomie 2024/2025.

One2tribe: W II kwartale br. wypracował 3,5 mln zł jednostkowych przychodów. EBITDA wyniosła ponad 0,4 mln zł. Zysk brutto wyniósł 65,2 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. oznacza wzrost o blisko 300%. One2tribe stale inwestuje w rozwój platformy Tribeware oraz prowadzi działania pilotażowe oraz negocjacyjne z potencjalnymi klientami. Spółka prowadzi kolejne pilotaże dla firm z kilku branż m.in. paliwowej czy FMCG. W sierpniu One2tribe przygotował podsumowanie działań zrealizowanych we współpracy z siecią sklepów Bliski.

E-Shopping Group: W I półroczu 2024 roku zwiększył przychody netto ze sprzedaży do 1,5 mln zł (vs 0,2 mln zł w analogicznym okresie 2023 r.). Spółka planuje kontynuować szybkie tempo rozwoju sklepów internetowych oraz marki własnej przy której uzyskuje średnią marżę na poziomie 70%. Jest także w trakcie negocjacji kluczowych umów, które umożliwią jej jeszcze dynamiczniejszy wzrost przychodów w drugiej połowie bieżącego roku. Dodatkowo, prowadzone są rozmowy z inwestorem, który wspiera realizację celów spółki. Na horyzoncie znajdują się również plany dotyczące ekspansji w nowe obszary działalności, podano w komunikacie.

IMS/JRH ASI: Closer Music, spółka zależna IMS i z portfela JRH ASI, pozyska 4 mln zł od nowego inwestora – Krzysztofa Bajołka.

Passus: Grupa podjęła decyzję o sprzedaży swojej spółki zależnej – Sycope, kończąc tym samym inwestycję związaną z rozwojem i komercjalizacją Systemu Sycope, podał Passus. Oznacza to również rezygnację ze stanowiska prezesa Passusa Tadeusza Dudka i powołanie Bartosza Dzirby, obecnego wiceprezesa. Ponadto Passus kończy prace nad nową strategią, która powinna być gotowa jeszcze w III kwartale.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Ogłosiła rozpoczęcie naboru dla startupów z branży EdTech w ramach projektu START-UPS ARE US, podała PARP. Celem działania jest wspieranie innowacyjnych startupów w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia oraz nawiązywaniu cennych kontaktów biznesowych. Nabór jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Budżet naboru to 4 mln zł, a szacowana wartość wsparcia na jednego uczestnika wynosi 200 tys. zł.

Comarch: Chamonix Investments S.á r.l., Chamonix Investments Poland sp. z o.o. (dawniej Aspa), Elżbieta Filipiak, Anna Pruska, Michał Pruski, Maria Filipiak, Janusz Jeremiasz Filipiak oraz Anna Prokop ogłosili wezwanie do sprzedaży 5 266 072 akcji Comarchu, stanowiących 64,75% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 34,81% ogólnej liczby głosów w spółce po cenie 315,4 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Comarchu w celu wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Digitree Group: Polinvest przedłużył budowę księgi popytu na maks. 1,5 mln akcji spółki do 19 września.

Revolut: Globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 45 mln klientów na świecie i europejski bank, gdzie swoje konto ma ponad 3,5 mln polskich klientów, podpisał umowy z grupą wiodących inwestorów technologicznych w celu umożliwienia pracownikom sprzedaży ich akcji, w drodze wtórnej sprzedaży, przy wycenie spółki na poziomie 45 mld USD.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Grupa InPost: Została nowym oficjalnym partnerem Atlético Madryt – czołowego klubu hiszpańskiej LaLiga, podała spółka. InPost jest także oficjalnym partnerem klubu angielskiej Premier League Newcastle United, najliczniejszego wyścigu Tour de France oraz sponsorem strategicznym reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ponadto InPost w ramach projektu InPost Sport Team sponsoruje polskich olimpijczyków na czele z Natalią Kaczmarek i Wojciechem Nowickim.

MobileFabric: Spółka zależna SimFabric zawarła z amerykańskim z NVIDIA Corporation umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia rozwiązań developerskich w grach i aplikacjach mobilnych w oparciu o technologię sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, podał SimFabric. MobileFabric planuje debiut na NewConnect w 2024 r., podano także.

Intel: Dystrybuuje do swoich partnerów OEM/ODM nową poprawkę mikrokodu (0x129) dla swoich procesorów Intel Core 13/14 generacji do komputerów stacjonarnych, która rozwiązuje problem nieprawidłowych żądań napięcia do procesora, które powodują podwyższone napięcie robocze.

eService: Wprowadza nową – rozszerzoną wersję rozwiązania umożliwiającego przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą telefonów, tabletów oraz innych urządzeń z systemem Android. Rozwiązanie korzysta z innowacyjnej aplikacji – eService terminal on mobile (eService tom), przygotowanej we współpracy z jednym z największych na świecie dostawców zaawansowanych technologii płatniczych – Global Payments. Aplikacja eService tom zastąpi oferowane dotąd rozwiązanie – LikePOS. Jego użytkownicy skorzystają ze wszystkich możliwości nowej aplikacji na niezmienionych warunkach. Wystarczy, że pobiorą nową aplikację i uruchomią zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez eService.

Sygnity: Zawarł umowę z ARiMR za ok. 16,9 mln zł brutto na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego kadrowo-płacowego. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji maksymalne całkowite łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 29,8 mln zł brutto.

Spyrosoft: Oferta spółki wybrana przez „wiodącą instytucję finansową w Polsce” do obługi HR. Spółka szacuje roczne przychody z tej współpracy na poziomie powyżej 10 mln zł.

Stuart: Ogłosił plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2035 r. Do celu firmę przybliża strategia zrównoważonego rozwoju, która już dziś przynosi wymierne efekty – w I półroczu 2023 r. Stuart zredukował swoją emisję dwutlenku węgla o 15% na kilometr.

Zortrax: Złożył do sądu sprawozdanie nadzorcy układu, z którego wynika, że doszło do przyjęcia układu częściowego. Spółka złożyła także spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Grupa WP: Aplikacja Pilot WP została udostępniona na urządzeniach Apple TV.

QNA Technology: Podpisała umowę z TCL Technology Group Co. – jednym z globalnych liderów branży wyświetlaczy z siedzibą w Chinach. Zawarta pomiędzy stronami umowa o transferze materiału, MTA (ang. Material Transfer Agreement) uruchamia ewaluację niebieskich kropek kwantowych QNA Technology – przez TCL. Proces ma na celu potwierdzenie parametrów produktu oraz ocenę możliwości zaimplementowania go do procesu wytwarzania nowej generacji wyświetlaczy w technologii elektroluminescencyjnej (QDEL).

Bolt: Firma oferująca usługi współdzielonej mobilności oraz Eleport, jeden z czołowych operatorów sieci ładowania pojazdów elektrycznych w krajach bałtyckich i Polsce, ogłosili rozszerzenie swojego partnerstwa. Celem współpracy jest uruchomienie programu lojalnościowego dla kierowców, którzy przy wykorzystaniu samochodów elektrycznych świadczą usługi za pośrednictwem aplikacji Bolt. Program lojalnościowy działa już w Estonii. Partnerstwo Bolt i Eleport ma na celu wspierać kierowców świadczących usługi na platformie Bolt w przechodzeniu z samochodów benzynowych na samochody elektryczne. W ramach programu lojalnościowego wszyscy kierowcy, którzy przy wykorzystaniu samochodów elektrycznych świadczą usługi za pośrednictwem platformy Bolt, mają możliwość skorzystania ze specjalnego rabatu po zainstalowaniu aplikacji Eleport Polska.

iTaxi: Klienci mogą już płacić przy pomocy aplikacji PepPay, czyli terminala w telefonie kierowcy. Wszystko za sprawą udostępnienia kierowcom rozwiązania PepPay od Polskich ePłatności, jednego z liderów rynku płatności bezgotówkowych w Polsce.

Worldline: W ramach dotychczasowej współpracy z Blik udostępni klientom funkcjonalność płatności kodem Blik w aplikacji Tap on Mobile. W ramach partnerstwa, przedsiębiorcy korzystający z aplikacji Tap on Mobile – terminala w telefonie, będą mogli od tej pory przyjmować płatności kodem Blik.

Orange: W ofercie na nowy rok szkolny operator zaoferował ultraszybki światłowód do 8 Gb/s już w 9 miastach. „Nawet 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych – za światłowód w różnych opcjach prędkości. Dla klientów indywidualnych internet 5G bez limitów, CyberOchrona i smartfony 5G z superniską ratą. Dla przedsiębiorców telefony 5G z internetem bez limitu w atrakcyjnych cenach, zwrot środków przy zakupie usług firmowych. Dla wszystkich CyberTarcza Orange” – czytamy w komunikacie.

mBank: Od ponad dwóch miesięcy wybrana grupa 50 tys. klientów korzysta z nowej funkcji aplikacji mobilnej mOkazje zakupy. Teraz kolejne 450 tys. osób ma sprawdzić jak działają mOkazje. Poszerzona została też lista produktów oferowanych przez markę Morele.

Warner Bros Discovery: Eurosport 1 był w okresie olimpiady czwartym najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce i numerem jeden wśród kanałów płatnych. Eurosport 1 i Eurosport 2 przyciągnęły ponad 1/3 całej widowni igrzysk olimpijskich w Polsce. Największą widownię osiągnął sobotni finał olimpijskiego turnieju siatkówki mężczyzn, który w Eurosporcie 1 oglądało blisko 1,7 mln widzów. Wszystkie transmisje z igrzysk w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 zgromadziły w sumie ponad 13 mln fanów.

VeloBank: VeloFotka to nowa usługa zakupowa w aplikacji mobilnej, gdzie można wybrać kredyt ratalny, zrobić zdjęcie etykiety z ceną i zaakceptować wniosek, który pomoże wypełnić algorytm wspierany sztuczną inteligencją, Po weryfikacji zdolności kredytowej bank oferuje do 6 500 zł, także bez konta w VeloBanku.

Play: Będzie jedynym operatorem posiadającym smartofny Google – Pixel 9 i Pixel 9 Pro w swojej ofercie.

Comarch: Zawarł umowę z ZUS na usługi serwisowe za kwotę 43,5 mln zł w okresie 24 miesięcy oraz opcjonalnie świadczenie usług w okresie kolejnych 12 miesięcy na 21,5 mln zł.

