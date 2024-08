Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 12-16 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu 2024 r. wzrósł o 3,5 mld zł do 1 168,1 mld zł (tj. o +0,3% m/m), zaś w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 1,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w czerwcu 2024 r. wzrosła o 3,7 mld zł do 1 852,7 mld zł (+0,2% m/m i +7,8% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 20,12 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2024 r., co oznacza wzrost o 27,6% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec maja wynik netto sektora wyniósł 17,45 mld zł.

Kredyty mieszkaniowe: Program „Kredyt na Start” (KnS) nie doprowadzi do wzrostu cen mieszkań, ocenia założyciel Rednet Property Group oraz portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki. Według niego, nowy program nie tylko nie podniesie cen mieszkań, ale pomoże je stopniowo ustabilizować w sytuacji historycznie wysokiej oferty i wyposażenia programu w „szereg bezpieczników”.

Kredyty mieszkaniowe: Pierwszym tematem podejmowanym w ramach tworzenia nowej, wspólnej agendy koalicji rządzącej na resztę kadencji będzie kredyt mieszkaniowy #naStart i budownictwo mieszkaniowe, zapowiedział premier Donald Tusk.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty spadła o 86 mln zł m/m i wyniosła 27,37mld zł na koniec lipca 2024 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 48,38%.

Obligacje skarbowe: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 11 763 mln zł w lipcu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W czerwcu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 10 197 mln zł.

Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 361,8 mld zł na koniec czerwca 2024 r. (+1% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Regulacje: Projekt ustawy o kryptoaktywach, regulujący funkcjonowanie rynku i jego rozwój w perspektywie wieloletniej oraz ustanawiający nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad tym rynkiem trafił do ponownych konsultacji i uzgodnień, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Prognoza Quercus TFI: Najbliższe miesiące na rynku akcji mogą charakteryzować się zmiennością na rynkach akcji, uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Dodał, że Towarzystwo jest pozytywnie nastawione do rynków dłużnych.

Rynek TFI: Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych przekroczyło 3,9 mld zł, podały Analizy.pl. To najlepszy wynik od lutego, gdy wyniosło 4,2 mld zł, podkreślono.

Prognoza Quercus TFI: Za sprawą nadpłynności w sektorze bankowym sektor funduszy inwestycyjnych ma ogromny potencjał wzrostu i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach będzie w trendzie wzrostowym, uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Rynek długu: Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł przeznaczone dla Uniwersytetu Warszawskiego, podał resort.

Obligacje korporacyjne: Narodowy Bank Polski (NBP) będzie zwiększał zaangażowanie w rynku obligacji korporacyjnych i w rynku akcji do odpowiednio 5% w obligacjach korporacyjnych i w akcjach do 15% aktywów rezerwowych, w każdym przypadku poprzez ETF-y, zapowiedział wiceprezes NBP Paweł Szałamacha.

Regulacje: Prezydent podpisał nowelę ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich, wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, podała Kancelaria Prezydenta.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Nierzetelni klienci są winni agencjom marketingowym 154,2 mln zł, czyli więcej niż one same zalegają swoim wierzycielom (140,5 mln zł), wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Zdecydowała o emisji 30 tys. obligacji serii C6 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji wyznaczono na 2 września 2027 r.

Bank Handlowy: W ramach procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2024 r. dokonał testu na utratę wartości na 30 czerwca br., którego skutkiem było dokonanie odpisu pomniejszającego wartość firmy o 180 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej, podał bank. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe w II kw. 2024 r.

BOŚ: Podpisał 770 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca czerwca 2024 r., podał bank. Wcześniej podawał, że do końca marca br. podpisał 726 takich ugód.

BOŚ: Odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

XTB: Zdecydował o rozpoczęciu prac nad dwoma nowymi produktami i zamroził wdrożenie obligacji do swojej oferty, podała spółka. Podtrzymał chęć wprowadzenia produktów emerytalnych i wirtualnego portfela.

BNP Paribas BP: Partycypacja klientów BNP Paribas w wakacjach kredytowych jest niż zakładał bank, poinformował prezes Przemysław Gdański.

BNP Paribas BP: Zawarł 4 594 ugody z kredytobiorcami we frankach do końca czerwca br., podał bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 13 651 klientom.

BNP Paribas BP: Odnotował 622,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 459,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Quercus TFI: Ambicją Quercus TFI jest powrót do rekordowych poziomów wyceny akcji na poziomie ok. 9 zł, zapowiedział prezes Sebastian Buczek.

Bank Pekao: Chce dalej umacniać wzrost zarówno po stronie kredytowej, jak i po stronie depozytowej w II poł. 2024 r. i zakłada, że wzrost wyniku banku będzie na podobnym poziomie, jak w I półroczu br., poinformowała w rozmowie z ISBnews.TV wiceprezes nadzorująca pion finansowy banku Dagmara Wojnar.

Bank Pekao: Rada nadzorcza Banku Pekao podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka rady Anny Wawrzyńczak-Palynyczak do wykonywania czynności wiceprezesa zarządu banku od 10 sierpnia 2024 r. do 10 września 2024 r. z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji, podał bank.

Bank Pocztowy: Klienci banku dokonali 24 mln transakcji bezgotówkowych, w tym około 3 mln płatności mobilnych, w I poł. 2024 r., podał bank.

Beta Securities Poland: Decyzją rady nadzorczej, z dniem 9 sierpnia br. Kazimierz Szpak pełniący dotychczas funkcję członka zarządu oraz zarządzającego aktywami funduszy Beta ETF, został powołany na stanowisko prezesa zarządu Beta Securities Poland. Tym samym, Robert Sochacki – założyciel firmy Beta Securities Poland i twórca marki Beta ETF po ponad 9 latach odchodzi ze stanowiska prezesa zarządu, przechodząc jednocześnie na stanowisko wiceprezesa Banku Pekao. Dodatkowo, Roy Regev – przewodniczący RN Beta Securities Poland oraz jeden z założycieli Beta ETF wszedł do zarządu Beta Securities Poland, zastępując na tym stanowisku Boaza Nagar, który przechodzi na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Beta Securities Poland. Ponadto, w zarządzie Beta Securities Poland pozostaje Łukasz Jędrzejczyk pełniący funkcję członka zarządu.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mBank: European Energy pozyskał 143,7 mln zł finansowania od mBanku na budowę dwóch projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 70 MWp w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, podała spółka.

VeloBank: Wprowadził nową usługę VeloFotka. „Zamiast stać w kolejce po kredyt i czekać na decyzję wystarczy, że w aplikacji mobilnej użytkownik wybierze kredyt ratalny VeloFotka, zrobimy zdjęcie etykiety z ceną, zaakceptujemy wniosek, który pomoże nam wypełnić algorytm wspierany sztuczną inteligencją, przejdziemy weryfikację naszej zdolności kredytowej, by następnie w kilka chwil otrzymać środki. Do 6500 zł, nawet jeśli nie ma konta w VeloBanku. Kwotę kredytu można rozłożyć na okres od 3 do 24 miesięcy, a także wybrać karencję w spłacie pierwszej raty, nawet do 3 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

mBank: Udostępnia usługę mOkazje zakupy kolejnym 450 tys. klientów. To usługa, która realizowana jest wspólnie z Morele. Pozwala ona na zamówienie różnego rodzaju produktów wygodnie, bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku. Wdrożenie mOkazji zakupy podzielone zostało na kilka faz. Pilotaż ruszył w czerwcu – wtedy to każdego dnia 50 tys. klientów zobaczyło w swojej aplikacji bankowej ofertę zakupu jednego produktu w atrakcyjnej cenie. Teraz kolejne 450 tys. klientów dostało zaproszenie do korzystania z mOkazji zakupy. Do ponad 100 wzrosła także liczba produktów oferowanych w ramach usługi (z takich kategorii jak: elektronika, gaming, małe AGD, dom i ogród, sport, turystyka).

Alior Bank: W ramach nowej oferty firma może zyskać 4% na lokacie 182-dniowej, 3,5% na lokacie 92-dniowej i 3% na lokacie 62-dniowej – w przypadku depozytów w PLN. Dla USD oprocentowanie wynosi 1,8% dla lokaty 182-dniowej, 2% dla lokaty na 92 dni i 1% na 62 dni.

BNP Paribas: Został wybrany partnerem finansowym firmy SAIC Motor Polska – spółki odpowiedzialnej za dystrybucję i sprzedaż pojazdów marki MG w Polsce. BNP Paribas dostarczy dealerom oraz klientom MG Motor produkty i usługi w zakresie finansowania zakupu pojazdów, w formie kredytu, leasingu i najmu długoterminowego.

Mastercard: Firma zmieniła swoje standardy, eliminując konieczność drukowania potwierdzeń płatności kartą we wszystkich punktach sprzedaży w całej Europie, w których akceptowane są płatności kartami Mastercard. Dzięki tej zmianie, sprzedawca w sklepie nie będzie już musiał oferować kupującym wydruku potwierdzenia transakcji kartą. Będzie ono drukowane wyłącznie na prośbę klienta. Zgodnie z zasadami Mastercard, kopia potwierdzenia transakcji nie musi być drukowana przez sprzedawców i może być przechowywana w formie cyfrowej.

BOŚ: Podpisał z Gminnym Zakładem Komunalnym w Głusku umowę pożyczki, która sfinansuje montaż instalacji fotowoltaicznych. Jeżeli taka inwestycja będzie obejmowała magazyn energii, na jego zakup będzie można otrzymać dotację na sfinansowanie nawet do 100% kosztów tego zakupu. Inwestycja objęta pożyczką nie może jednak polegać wyłącznie na zakupie magazynu energii elektrycznej czy cieplnej. Bank udziela pożyczki na maksymalnie 12 lat i do kwoty 10 mln zł. Pożyczki są preferencyjnie oprocentowane od 1,4%. Za ich udzielanie bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Pożyczki OZE udzielane są ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 w ramach Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: ISBnews