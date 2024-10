Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 30 września-4 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) uruchomił konsultacje aukcji na siedem rezerwacji częstotliwości z zakresu poniżej 1 GHz, czyli pasma 700 MHz i 800 MHz. Tym samym wkrótce ruszy proces rozdysponowania tych zasobów, poinformował prezes UKE Jacek Oko. Cenę wywoławczą dla każdego bloku z pasma 700 MHz ustalono na poziomie 580 mln zł, a dla bloku z pasma 800 MHz – 635 mln zł, zaś start aukcji planowany jest na 8 listopada, poinformował prezes.

Finansowanie inwestycji: Dostępność finansowania jako główną barierę dla inwestycji w nowe technologie wskazuje 63% przedsiębiorstw w Polsce, wynika z raportu VeloBanku. Jest to, obok Rumunii, najwyższy odsetek spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

AI: Sześciu na 10 specjalistów IT traktuje rozwój sztucznej inteligencji jako niepokojący dla pracowników branży pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia czy też możliwości uzyskania zatrudnienia w nowym miejscu w przyszłości, wynika z raportu theprotocol.it. Ponad 2/3 badanych osób z branży IT (67%) oczekuje od pracodawców jasnego komunikowania planów rozwoju kompetencji AI w obszarach nowych technologii.

Budownictwo: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) złoży wnioski o dofinansowanie dwóch kluczowych projektów, które mają usprawnić funkcjonowanie administracji budowlanej oraz poprawić jakość usług publicznych dostępnych elektronicznie, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Nabór obejmuje dwa projekty, których łączna wartość wynosi ponad 142 mln zł. Projekty te zakładają rozbudowę Systemu Obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB 2.0) oraz Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) wraz z Portalem e-Budownictwo.

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przystąpił do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 874,4-880 MHz i 919,4-925 MHz, podał Urząd. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu planu są proszone o składanie stanowisk w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, podano.

Cyberbezpieczeństwo: Zdaniem 38% ankietowanych bankowców, największym zagrożeniem dla sektora bankowego jest cyberprzestępczość, wynika z badania Mind&Roses, przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

E-banking: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 43,5 mln w II kw. 2024 r. Liczba aktywnych klientów wyniosła 23,2 mln, podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Rynek TV: Wyniki oglądalności we wrześniu: Grupa Polsat 22,3% (-0,2p.p. r/r), w tym kanał główny 7,1% (-0,2p.p. r/r) – Grupa Discovery 23,6% (+0,3p.p.) – Grupa TVP 16,6% (-4,5p.p.) – WP TV 0,88% (+0,29p.p.).

Cyberbezpieczeństwo: Dwie na trzy europejskie firmy nie zdążą wdrożyć NIS2 w terminie, choć 80% planuje zastosować się do przepisów dyrektywy, wynika z badania zleconego przez Veeam. Wśród kluczowych przeszkód firmy wymieniają dług technologiczny, brak zrozumienia ze strony kierownictwa oraz zbyt mały budżet na inwestycje. Inne wnioski z badania NIS2 EMEA Survey wskazują, że: 90% badanych firm doświadczyło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jednego incydentu bezpieczeństwa, któremu wdrożenie NIS2 mogło zapobiec; 65% z tych incydentów uznano za „wysoce krytyczne”; ponad połowa repondentów (57%) wątpi, że dyrektywa poprawi poziom cyberbezpieczeństwa UE. „NIS2 rozszerza odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo poza zespoły IT, obejmując nią także zarządy firm. Podczas gdy wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę ze znaczenia dyrektywy, stwierdzone w badaniu trudności z dostosowaniem się do jej wymogów, wskazują na istotne kwestie systemowe. Presja pozostałych priorytetów biznesowych w połączeniu z wyzwaniami IT może tłumaczyć opóźnienia, ale nie sprawia, że z działaniem można zwlekać. W obliczu rosnącej częstotliwości i dotkliwości cyberzagrożeń, nie da się przecenić potencjalnych korzyści płynących z NIS2 w zapobieganiu krytycznym incydentom i wzmacnianiu odporności danych. Zespoły kierownicze muszą działać szybko, aby wypełnić luki i zapewnić zgodność z przepisami, nie tylko pod kątem regulacyjnym, ale również po to, by faktycznie zwiększyć wytrzymałość organizacyjną oraz ochronę kluczowych danych” – powiedział Andre Troskie, Field CISO EMEA w Veeam,

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci Palo Alto Networks opracowali raport dotyczący cyberbezpieczeństwa w polskim sektorze finansowym. Skala zagrożeń rośnie – CERT w 2023 roku odnotował 18 943 ataków w sektorze finansowym, co stanowi prawie 1/4 wszystkich cyberincydentów. „Przypadki naruszeń wymierzone w podmioty finansowe zdarzają się w Polsce niemal codziennie. Dane z różnych raportów wskazują, że już ponad połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej. Oznacza to, że systematycznie rośnie liczba konsumentów narażonych na skutki cyberataków. Opracowaliśmy ten raport, aby zwrócić uwagę sektora i konsumentów na to, że choć branża finansowa jest dobrze zabezpieczona przed cyberatakami, to cyberprzestępcy wciąż rozwijają nowe metody prowadzenia ataków. Przykładem może być stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji do przeprowadzania ataków phishingowych” – powiedział Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający w Europie Wschodniej, Palo Alto Networks.

Cyberbezpieczeństwo: W 2023 roku obsłużono w Polsce łącznie 80 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa, co oznacza wzrost o ponad 100% r/r. CERT odnotował i przeprocesował 18 943 (23,61%) przypadków ataków w samym sektorze finansowym. Najczęściej ataki tego rodzaju polegają na wysyłce maili phishingowych lub fałszywych komunikatów telefonicznych. Na początku sierpnia 2024 roku Państwowy Instytut Badawczy NASK poinformował, że na celowniku cyberprzestępców znaleźli się klienci banku Santander Polska. CERT obsłużył 1 599 zgłoszeń oszustwa polegającego na informowaniu klientów o konieczności zaktualizowania numeru telefonu w aplikacji mobilnej banku, co było zaplanowaną akcją cyberprzestępców mającą na celu przeniesienie użytkownika na fałszywą stronę i wyłudzenie danych logowania do konta. „Jednym ze szczególnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem sektora finansowego jest sztuczna inteligencja. Chociaż AI ma ogromny potencjał do usprawnienia procesów, wiele firm wciąż stoi przed wyzwaniem związanym z jej bezpiecznym wdrożeniem. Obecnie nie ma jeszcze jednego, uniwersalnego podejścia do tego, jak skutecznie i bezpiecznie wprowadzić sztuczną inteligencję w tak skomplikowane środowiska jak np. bankowość. Jako Palo Alto Networks jesteśmy w trakcie wdrażania strategii zarządzania AI dla jednej z wiodących instytucji finansowych w Polsce, koncentrując się na bezpieczeństwie i zgodności z regulacjami. Organizacje muszą ostrożnie podchodzić do nowych rozwiązań, dbając o to, aby narzędzia, które mają na celu ułatwić pracę, nie stwarzały nowych zagrożeń, zwłaszcza w kontekście ochrony krytycznych danych” – skomentował Marcin Łukaszewski, Enterprise Director w Polsce, Palo Alto Networks.

AI: Może zrewolucjonizować sektor ubezpieczeń, ale kluczowe są tu zaufane praktyki i spójne regulacje. SAS podkreśla, że ubezpieczyciele mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu globalnych zasad dotyczących etycznego użycia AI. Z badań SAS wynika, że 60% ubezpieczycieli korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji, a 90% planuje zainwestować w nią w przyszłym roku. Raport SAS i Triple-I wskazuje na cztery obszary, w których branża może liderować: Współpraca z regulatorami w tworzeniu elastycznych, inkluzyjnych przepisów; Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem dla innych branż; Promowanie etycznych zastosowań AI, które stawiają człowieka na pierwszym miejscu; Wprowadzenie ubezpieczeń chroniących przed ryzykami AI.

Logistyka: Badanie „Postawy Polaków wobec automatów paczkowych” – przygotowane przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR – wskazuje, że większość ankietowanych (65,1%) jest za tym, aby w Polsce było więcej automatów paczkowych. 17,3% osób z wykształceniem wyższym nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Internet: Ponad 83 tys. zł zarobił najbardziej dochodowy polski webinar zorganizowany w tym roku, jak wynika z danych polskiego ClickMeeting. Była to konferencja z branży medycznej.W sumie w okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. za pośrednictwem ClickMeeting zorganizowano w Polsce 797 płatnych wydarzeń, na które bilety o łącznej wartości 2,7 mln zł kupiło ponad 24,5 tys. osób. Największą popularnością cieszył się webinar poświęcony kulturze pisania maili – sprzedano na niego 1008 biletów. Oprócz organizacji biletowanych wydarzeń onlinepopularny jest też model zarabiania oparty o dobrowolne wpłaty, tzw. donejty, od uczestników darmowych spotkań i webinarów. To dobra opcja dla osób, które chcą zarabiać na swoich wydarzeniach online, ale nie są jeszcze pewne, czy potencjalni uczestnicy zechcą wykupić bilet na cały webinar, a także dla tych, którzy prowadzą bezpłatne wydarzenia online i chcieliby uczynić je dodatkowym źródłem dochodu.

Elektronika: Tablety są w Polsce nadal popularne – 2/3 z nas ma w domu to urządzenie, a 49% z niego korzysta. Jedna czwarta użytkowników deklaruje, że korzysta z niego w celach zawodowych, a jedna piąta do nauki, wynika z badania Huawei CBG Polska. Kolejne 18% ankietowanych ma tablet, ale go nie używa. Odstawienie do szuflady może mieć związek z wiekiem tych urządzeń, ponieważ średnio posiadamy tablet od prawie 3 lat. A to ma wpływ na ich niższą wydajność – sprzęt często się zawiesza i wolno reaguje, a także ograniczoną funkcjonalność. Użytkownikom w ich tabletach najczęściej brakuje miejsca na dane, klawiatury, wysokiej jakości wyświetlacza i rysika. Wszystko to oferują nowsze modele. 10% Polaków to osoby, które chociaż nie posiadają tabletu, to zamierzają go kupić.

VC: Startupy z branży krypto i Web3 nadal przyciągają uwagę funduszy Venture Capital (VC). Według danych Binance Research, od stycznia do sierpnia 2024 roku zainwestowały one 5,7 mld USD w młode firmy rozwijające rozwiązania oparte o technologię blockchain. To wzrost o 26,6% r/r. Analitycy Binance Research zwracają jednak uwagę na wydłużanie się przerw pomiędzy poszczególnymi rundami finansowania ze względu na wysokie wyceny, a także podkreślają potrzebę większej przejrzystości w wydawaniu pozyskanych środków.

Cyberbezpieczeństwo: Spam to jedna z najczęściej spotykanych form cyberzagrożeń, z którą codziennie zmagają się miliony użytkowników na całym świecie, a spamerzy nieustannie poszukują metod, które pomogą im ominąć filtry antyspamowe. Jednym z problemów, które cyberprzestępcy napotykają przy tworzeniu własnej infrastruktury do wysyłania wiadomości jest to, że gdy spam zaczyna być rozsyłany, jego źródła (adresy IP/domeny) mogą zostać zablokowane. Z tego powodu wielu spamerów decyduje się atakować strony internetowe i serwery pocztowe, aby móc wykorzystać ich infrastrukturę do wysyłania spamu, ponieważ ma ona większe szanse dotrzeć do skrzynki odbiorczej, jeśli zostanie dostarczona z legalnego źródła, podała Grupa Cisco Talos.

Cyberbezpieczeństwo: Raport Fortinet Cybersecurity Skills Gap 2024 pokazuje, że 81% firm doświadczyło incydentów, takich jak phishing i ataki na hasła, co często wynika z luki kompetencyjnej w zespołach IT. 87% firm zgłosiło przynajmniej jeden incydent wynikający z braku wykwalifikowanych specjalistów; 51% respondentów wyjawiło, że dyrektorzy i kierownicy w ich firmach byli narażeni na grzywnę, utratę stanowiska lub karę pozbawienia wolności po udanym cyberataku; w 72% firm bezpieczeństwo cyfrowe ma wyższy priorytet niż rok wcześniej.

Cyberbezpieczeństwo: Bloatware to aplikacje preinstalowane przez producentów laptopów czy telefonów, które nie zawsze są pożądane przez użytkowników i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Eksperci z Fortinet zwracają uwagę na najważniejsze ryzyka związane z bloatware: adware – czyli aplikacje wyświetlające reklamy, które mogą śledzić aktywność użytkowników i prowadzić do złośliwych stron; luki w zabezpieczeniach – nieprofesjonalnie wykonane aplikacje mogą zwiększać ryzyko infekcji złośliwym oprogramowaniem; wpływ na wydajność – aplikacje bloatware zajmują zasoby systemu, spowalniając urządzenie i skracając czas pracy na baterii. „Kliknięcie w atrakcyjną dla danego użytkownika reklamę – przygotowaną i zaprezentowaną mu dzięki znajomości jego preferencji – może spowodować przejście do fałszywej witryny, która wygląda na legalną. Tam zaś zostanie on poproszony o wprowadzenie poufnych danych, które mogą być następnie przechwycone i wykorzystane lub odsprzedane” – skomentował Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.

Internet: 65% Polaków obawia się o swoje bezpieczeństwo w internecie, a 56% osobiście doświadczyło scamu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wskazuje raport Fundacji Digital Poland „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”.

AI: W Polsce powstanie Instytut Badawczy IDEAS, który zajmie się szerokim zakresem tematów związanych ze sztuczną inteligencją (AI), podało Ministerstwo Cyfryzacji. Na czele projektu stanie profesor Piotr Sankowski z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

PTWP: Odnotowało 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska: Zakłada, że w nowej perspektywie strategicznej na pewno będzie kontynuować budowę sieci 5G na paśmie C oraz liczy, że również w paśmie 700 MHz, poinformował ISBtech CFO grupy Jacek Kunicki. Do 2026 roku będzie też budować sieć światłowodową w ramach programów KPO.

Orange Polska: Podjął decyzję o rozbudowie Warsaw Data Hub o kolejne 400 m2, poinformował ISBtech CFO operatora Jacek Kunicki.

Orange Polska: Zakłada, że powinien osiągnąć całoroczny wynik e-capex w przedziale 1,7-1,9 mld zł w tym roku, poinformował ISBtech CFO grupy Jacek Kunicki.

Orange Polska: Zakłada, że Światłowód Inwestycje zwiększy zasięg do 2,4 mln gospodarstw domowych do 2025 r. wobec niemal 1,9 mln obecnie, poinformował ISBtech CFO grupy Jacek Kunicki.

AliExpress: Marketplace należący do chińskiej Grupy Alibaba – wprowadził możliwość sprzedaży dla polskich firm, podała platforma. Nowa inicjatywa ma na celu wsparcie rodzimych przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im dotarcia do zróżnicowanej bazy klientów w Polsce i na świecie za pośrednictwem AliExpress.

Brand24: Odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut: Odnotował 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 7,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

ATM Grupa: Odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Amazon: Planuje zatrudnić w swoich centrach logistyki e-commerce w Polsce ponad 10 tys. pracowników sezonowych na okres przedświąteczny oraz zwiększy wynagrodzenie początkowe o 13,5% od 1 października. Oznacza to nakłady na wzrost wynagrodzeń wynoszące 59,7 mln USD (236,4 mln zł), podała spółka.

Conotoxia: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała jednogłośnie decyzję cofającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, podała Komisja.

Answear.com: Odnotował 343,6 mln zł mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w III kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 25,8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W III kw. sprzedaż online wzrosła o 26,7% r/r do 350 mln zł.

BLIK Romania: Uzyskała autoryzację Banku Narodowego Rumunii (BNR) na prowadzenie działalności operacyjnej w tym kraju, podał Polski Standard Płatności.

Text: Liczy, że od października wróci do wzrostowej tendencji w liczbie klientów. Przewiduje wyjście z ofertą do dużych firm po zakończeniu swojej transformacji do „suite company”, poinformował head of IR firmy Marcin Droba. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy Text ze wszystkich produktów wyniosła 7,04 mln USD na koniec września 2024 r. Oznacza to wzrost o 8,8% r/r i o spadek o 0,4% w stosunku do stanu na 30 czerwca 2024 r., podała spółka.

BrainScan: Zakłada w strategii na lata 2024-2026 działania, których zasadniczym celem będzie wzrost liczby klientów i wdrożeń podstawowego produktu spółki – systemu Brainscan CT, podała firma. Szacuje, że całkowite koszty działalności do końca 2026 r. wyniosą do ok. 21,4 mln zł, bez uwzględnienia nakładów na nowe projekty. W celu realizacji strategii emisję nowych akcji.

Dadelo: Miało 77,03 mln zł przychodów w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 33,3% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco, od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 234,1 mln zł, co oznacza wzrost o 49,1% r/r. Głównymi czynnikami wzrostu są rosnąca oferta sklepu internetowego oraz ciągle rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl, wskazała spółka.

AVM: Jan Oetjen, były dyrektor ds. technologii, został nowym CEO zastępując Johannesa Nilla. Nowy zespół zarządzający to także współzałożyciel Peter Faxel oraz Jan-Christian Werner jako dyrektor finansowy.

Komputronik: Łączy działy związane ze sprzedażą internetową i stacjonarną oraz centrum obsługi klienta, a także struktury marketingu z obszarem digital development. Decyzja jest wynikiem wieloletniego dążenia firmy do realizacji wielokanałowej strategii sprzedaży w nowoczesnym modelu omnichannel. Kadra zarządzająca pionem Omnichannel to obecnie 3-osobowy team managerów. Marcin Mordak, odpowiedzialny dotychczas za sieć sprzedaży, objął pieczę jako Dyrektor Sprzedaży Omnichannel nad całym obszarem sprzedaży i usług pionu Omnichannel. Ponadto, zakres obowiązków dyrektora zakupów i handlu Radosława Olejniczaka został rozszerzony o nadzór nad obsługą i sprzedażą na marketplace’ach. Zespoły e-commerce i marketingu zostały z kolei połączone we wspólny obszar, na czele którego stanęła Karolina Pietz-Drapińska, obejmując nowo utworzone stanowisko dyrektora marketingu & digital development. „Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany na rynku, a badania pokazują, że aż 91% klientów oczekuje wielokanałowej relacji ze sprzedawcą. Pracowaliśmy w ten sposób od kilkunastu lat, a teraz zdecydowaliśmy się na wzmocnienie naszej strategii biznesowej, koncentrując się jeszcze mocniej na omnichannelowym dotarciu do klienta. Wprowadzone zmiany w strukturze firmy są naturalnym krokiem w tym kierunku. Reorganizacja pozwoli nam jeszcze lepiej ujednolicić naszą ofertę we wszystkich kanałach sprzedaży, co jest kluczowe dla budowania zaufania i trwałych relacji zarówno z nowymi, jak i stałymi klientami” – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes Grupy Komputronik.

IT Solution Factor: Do firmy dołączył Daniel Sławniak, który pełnił tę rolę poprzednio w T-Mobile Polska Business Solutions (dawniej T-Systems). W IT Solution Factor, Daniel Sławniak będzie zarządzał zespołem handlowym w dziale Enterprise Sales Department, odpowiedzialnym za sprzedaż wszystkich rozwiązań IT, usług integratorskich, serwisowych oraz outsourcingu, na rynku Polskim i rynkach zagranicznych.

EIT: Realizuje program Deep Tech Talent Initiative, którego celem jest przeszkolenie do końca 2025 roku miliona Europejczyków w dziedzinie deep tech. Zainteresowani mają do dyspozycji ponad 130 szkoleń, oferowanych przez 3 200 partnerów EIT – firmy, uczelnie, władze publiczne oraz partnerów finansowych, spośród których 12 ma polskie korzenie. Dotychczas z oferty szkoleń skorzystało ponad pół miliona mieszkańców Europy. Rozwijali oni swoje kompetencje między innymi w obszarze: informatyki kwantowej, biotechnologii, cyberbezpieczeństwa, czy robotyce.

VEHIS: Platforma leasingowo-samochodowa oferująca samochody dealerskie wraz z szybkim finansowaniem odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w I półroczu 2024 r. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2024 osiągnęły poziom 115,5 mln zł (wzrost o 243% r/r). Wartość umów leasingu zawartych przez VEHIS w okresie pierwszych 6 miesięcy 2024 r. wyniosła 447,7 mln zł, co oznacza wzrost o 145% r/r.

Palo Alto Networks, Deloitte: Ogłosiły rozszerzenie strategicznego partnerstwa na regiony EMEA i JAPAC. Tym samym rozwiązania cyberbezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji Palo Alto Networks będą dostępne dla klientów Deloitte na całym świecie. „Nowa umowa opiera się na wieloletniej współpracy między obiema organizacjami, przyspieszając wdrażanie wiodących funkcji cyberbezpieczeństwa i pomagając klientom w osiągnięciu korzyści z platformizacji. Prawdziwe transformacje wymagają rozwiązania, które łączy platformy oparte na sztucznej inteligencji z dogłębną wiedzą branżową i usługami zarządzanymi – co Palo Alto Networks i Deloitte zapewniają klientom w ramach naszej współpracy. Rozszerzając dostępność naszych wspólnych ofert, pomagamy klientom przejść na ujednolicone platformy. Tym samym odpowiadamy na zmieniające się potrzeby i wspieramy w osiąganiu coraz lepszych efektów w zakresie cyberbezpieczeństwa” – skomentował Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Wschodniej.

Eaton, Atende: Nawiązały współpracę, w ramach której Atende uzyskało status autoryzowanego partnera serwisowego dla zasilaczy gwarantowanych (UPS) Eaton. Dzięki tej kooperacji klienci biznesowi firmy Eaton mogą liczyć na pełne wsparcie techniczne Atende, obejmujące instalację, wdrażanie oraz serwisowanie trójfazowych systemów UPS. To pierwszy krok w kierunku rozszerzenia partnerstwa na inne produkty Eaton, takich jak rozdzielnice niskiego napięcia czy magazyny energii.

FS Group: Europejski dostawca cyberbezpieczeństwa ogłasza strategiczną ekspansję na polski rynek. Firma zatrudnia w Polsce lokalnych menedżerów krajowych. Dzięki ekspansji FS Group zaprezentuje swoje zaawansowane możliwości w zakresie analizy zagrożeń i reagowania na incydenty, w tym flagowe produkty: Platform Blue, opartą na przeglądarce internetowej, oferującą organom ścigania, wojsku, rządowi i specjalistom wywiadu dostęp do najbardziej kompletnego na świecie zestawu danych o zagrożeniach; Steal Inside, zaprojektowana do proaktywnej walki z rosnącym zagrożeniem ze strony złodziei informacji, chroniąca najcenniejsze zasoby organizacji. Dzięki ciągłemu monitorowaniu ciemnej sieci i analizowaniu skradzionych danych, Steal Inside zapewnia wgląd w stan bezpieczeństwa, pomagając wyprzedzić cyberzagrożenia.

Platige Image: Otworzyło Platige Service Hub, studio serwisowe zlokalizowane w Forcie Mokotów. Oferta studia serwisowego została zaktualizowana, ale to wciąż te same sprawdzone usługi, które Platige Image oferuje od lat. W zakres działalności studia wchodzą usługi postprodukcyjne m.in. online i offline oraz kolorkorekcja, digital intermediate, media traffic, i sound design (Soundly by Platige), które mogą być realizowane kompleksowo lub oddzielnie. „Naszą misją jest wsparcie twórców w realizacji ich wizji, dostarczając im narzędzi i wiedzy, które pozwolą na osiągnięcie najwyższej jakości. Dzięki sprawdzonemu zespołowi, jesteśmy gotowi realizować zróżnicowane projekty” – mówi Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Motorola: Mianowała Sylwię Machnik-Kochan na nową dyrektor generalną (general manager) w Polsce. Nowa dyrektor generalna zastąpiła w Polsce Alexandra Zawadzkiego, który awansował i przejął odpowiedzialność za działalność operacyjną marki Motorola w Meksyku.

FREENOW: Europejska aplikacja taxi i multimobilności, globalnie osiągnęła próg rentowności. Aktualna strategia firmy, polegająca na skupieniu się na rozwijaniu usług taxi, poskutkowała 13% wzrostem dochodu generowanego z przejazdów taksówkami za pośrednictwem platformy, w porównaniu z tym samym okresem rok temu. O tym osiągnięciu FREENOW na rynku globalnym, poinformował CEO platformy, Thomas Zimmermann, podczas swojego wystąpienia na wydarzeniu Bits & Pretzels w Monachium.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WP: Szallas Group Zrt. – spółka zależna Wirtualnej Polski Holding – sfinalizowała nabycie 80% udziałów w kapitale zakładowym rumuńskiej spółki Creative Eye, podała WP. Wartość transakcji to 16,686 mln euro.

Jet Investment: Fundusz uruchomił nowy fundusz dedykowany spółkom na wczesnym etapie rozwoju. Jet Ventures i planuje zebrać od inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych 50 mln euro na inwestycje w startupy oferujące innowacyjne rozwiązania dla przemysłu w regionie Europy Środkowej, podał fundusz.

REWE digital: Wraz z polską firmą informatyczną amb software powołały do życia wspólną spółkę: REWE digital Poland, która uruchomi w Zielonej Górze centrum usług IT, podały spółki. Nowa jednostka będzie odpowiedzialna za dostarczanie wiedzy technologicznej dla niemieckiego koncernu REWE na rynkach europejskich. REWE digital Poland rozpocznie działalność operacyjną w IV kwartale tego roku.

FIDO AI: Spółka z portfela RKKVC – pozyskała finansowanie serii B w wysokości blisko 80 mln zł, podała spółka. Inwestorem jest CRH Ventures, jednostka venture capital CRH – amerykańskiego dostawcy rozwiązań w zakresie infrastruktury.

Comarch: Natales Fundacja Rodzinna w organizacji, podmiot związany z wiceprezesem zarządu, złożył zapis na sprzedaż łącznie 34,7 tys. akcji po 332,20 zł.

Check Point Software Technologies: Ogłosił przejęcie firmy Cyberint Technologies. To kolejna konsolidacja na rynku bezpieczeństwa cybernetycznego. Celem transakcji jest wzmocnienie możliwości Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) Check Point oraz rozszerzenie oferty w zakresie zarządzania wywiadem zagrożeń. Cyberint zatrudnia ponad 170 pracowników na całym świecie i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w dziedzinie zarządzania ryzykiem zewnętrznym na rynku.

Alsendo: Wspierane przez fundusz Abris Capital Partners dokonuje kolejnej, zagranicznej akwizycji. Do portfolio marki dołączają platformy Siusk 24 oraz Cargobooking należące do litewskiej spółki Visas transportas UAB.

Proteine Resources: Dostawca gotowych, autonomicznych i w pełni skalowalnych rozwiązań do chowu i hodowli owadów w dowolnym miejscu na świecie, pozyskał w nowej rundzie 6 mln zł. Jej liderem jest fundusz SMOK Ventures, a wśród inwestorów jest także Bitspiration Booster. W sumie spółka zebrała od inwestorów 8 mln zł i realizując wizję zrównoważonej produkcji owadów w systemie rozproszonym celuje w 270 mln zł rocznego przychodu ze sprzedaży białka z owadów w perspektywie 2030 r.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO BP: Z voicebotami 10 mln klientów przeprowadziło do tej pory ponad 50 mln rozmów, podał bank. Wszystkie te rozmowy, na bankowych infoliniach i z Asystentem głosowym IKO, trwały 700 tys. godzin.

InPost: Wprowadzi szereg nowych rozwiązań dla swoich merchantów i odbiorców końcowych w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Rafał Brzoska.

Grupa InPost: Otworzyła nowe, największe w Polsce centrum logistyczne w Woli Bykowskiej, niedaleko Warszawy i Łodzi. InPost jest obecnie drugim największym operatorem pod względem powierzchni magazynowo logistycznej w Polsce, poinformował prezes Rafał Brzoska.

Creotech Instruments: Zakończył negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w sprawie realizacji projektu „Space Based Observation Mission (SBOM) Feasibility Study”, w którym Creotech jest głównym wykonawcą, podała spółka. Podpisanie umowy na realizację ww. kontraktu planowane jest na IV kwartał br.

Allegro: Wystartowało 1 października na Węgrzech z domeną allegro.hu, dołączając Węgrów do grona polskich, czeskich oraz słowackich klientów, podała spółka. Start węgierskiej domeny otwiera nowe możliwości eksportowe dla sprzedających, podkreślono.

XTB: Wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty, zapowiadane na początku roku. Pierwszym z nich jest indywidualne konto emerytalne (IKE), dostępne dla polskich inwestorów. Drugi to wirtualny portfel z kartą wielowalutową, który zadebiutował na rynku portugalskim i czeskim, a w Polsce pojawi się w ciągu kilku tygodni, podał fintech.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji wynosiła 1,647 mln na 30 września 2024 r., co oznacza wzrost o 19% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 20 tys.

ATM Grupa: Szacuje, że produkcja serialu o roboczym tytule „Breslau” dla Disney+ jest ukończona w ok. 70%, w tym w całości zakończone są zdjęcia. Przedsięwzięcie zostanie rozpoznane w wyniku w momencie przekazania licencji, tj. w II kw. przyszłego roku, poinformował prezes Andrzej Muszyński. Ponadto spółka negocjuje umowę na serial premium dla TVP.

Play: Uruchomił 485 stacji bazowych od początku br. i posiadał ich 12 106 na koniec września, podał operator.

Action: Wciąż szuka oszczędności ze względu na trudne warunki na rynku i liczy na optymalny efekt tych oszczędności w połowie II kw. 2025 r., poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa jest otwarta na akwizycje i rozmawia z chętnymi firmami.

Grupa InPost: Wprowadziła nową, wygodniejszą dla użytkownika wersję aplikacji InPost Mobile, podała spółka. Nowa odsłona aplikacji wprowadza program lojalnościowy, w którym przez zbieranie InCoinów – punktów przyznawanych za odebrane paczki i inne aktywności związane z usługami marki – będzie można zdobyć nagrody i niespodzianki oraz brać udział w loteriach i spersonalizowanych wyzwaniach.

Allegro: We współpracy z Visa, rozszerzy swoje portfolio o kartę płatniczą, podała spółka. Od października usługa będzie dostępna dla wybranych użytkowników Allegro Pay, a później udostępniana kolejnym klientom.

OVHcloud: Globalny gracz na rynku chmury obliczeniowej i europejski lider w tej dziedzinie, znalazł się w gronie „Major Players” (głównych uczestników) w badaniu IDC: European Public Cloud Infrastructure as a Service 2024 Vendor Assessment. Raport IDC MarketScape obejmuje ocenę strategii i możliwości 19 europejskich firm. W badaniu IDC MarketScape odnotowano, że „suwerenność cyfrowa jest jedną z głównych przewag OVHcloud i może się odnosić do wszystkich poziomów suwerenności, obejmujących dane, zagadnienia techniczne i operacyjne”. W dokumencie zwrócono również uwagę na starania OVHcloud na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że „firma zasługuje na uwagę ze względu na podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2003 roku OVHcloud stosuje opatentowaną technologię chłodzenia cieczą, która zrewolucjonizowała zarządzanie temperaturą w centrach danych. Dzięki niej wyeliminowano konieczność stosowania tradycyjnych systemów klimatyzacji. Dodatkowo OVHcloud stosuje własne procesy produkcji, demontażu i ponownego wykorzystania części serwerów”.

Booksy: Największy na świecie marketplace branży beauty wprowadził do swojej oferty karty podarunkowe, które są zarówno wyjątkowym prezentem dla bliskiej osoby, jak i unikalnym benefitem dla pracowników. Karty można nabyć bezpośrednio w aplikacji Booksy, a odbiorcy biznesowi chcący obdarować nimi swój zespół mogą dokonywać zamówień poprzez dedykowaną stronę. Tym samym nowe rozwiązanie otwiera drzwi do tysięcy salonów beauty.

Fresh Inset: Toruńska spółka oraz Janssen PMP, spółka z koncernu Janssen Pharmaceutica NV of Johnson and Johnson, nawiązały partnerstwo. Jego celem jest komercjalizacja innowacyjnej technologii przedłużania świeżości zerwanych owoców, warzyw i kwiatów Vidre+. Oznacza to, że od teraz autorska technologia Fresh Inset znajdzie się w ofercie Janssen w Europie.

realme: Wprowadza na polski rynek swój najnowszy produkt: smartfon Note 60. Telefon wyznacza nowe standardy trwałości i wydajności w segmencie urządzeń budżetowych. Nowa technologia ArmorShell Protection zapewnia niespotykany poziom ochrony wśród urządzeń w swojej półce cenowej.

Carrefour Polska: Kontynuuje rozwój współpracy z MoneyGram, umożliwiając swoim klientom realizację łatwych i bezpiecznych przekazów pieniężnych w kraju oraz za granicą. Usługa ta została uruchomiona w 90 hipermarketach Carrefour, a w najbliższym czasie obejmie wszystkie duże sklepy tej sieci w naszym kraju.

Getac: Ogłosił wprowadzenie na rynek Essentials Suite, zestawu zaawansowanych rozwiązań programowych zaprojektowanych z myślą o wspieraniu organizacji w radzeniu sobie z wyzwaniami operacyjnymi oraz zwiększaniu wydajność pracowników terenowych w różnych branżach.

HP: Zaprezentował komputery ze sztuczną inteligencją, systemy do wideokonferencji z obsługą AI oraz skalowalne rozwiązanie do udostępniania wydajności GPU dla programistów AI – wszystkie zaprojektowane z myślą o przekształceniu przyszłości pracy; HP OmniBook Ultra Flip, nowej generacji komputer 2 w 1 z AI, który zapewnia elastyczność freelancerom i twórcom. HP EliteBook X, notebook biznesowy z AI i NPU wynoszącym 55 TOPS. HP redefiniuje pojęcie przestrzeni roboczej dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań do wideokonferencji z obsługą wielu kamer i sztucznej inteligencji; Innowacyjne rozwiązanie do obliczeń Z by HP Boost (GPU na żądanie) w stacjach roboczych przeznaczone dla naukowców, analityków danych i programistów.

Polski Światłowód Otwarty: We wrześniu br. w zasięgu sieci optycznej znalazło się ponad 9 tys. nowych gospodarstw domowych z 25 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2897), Krakowie (1211) i Wrocławiu (978). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 18 383 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 27 tys. gospodarstw domowych.

Sonos: Ogłosił siedem zobowiązań, które mają na celu poprawę jakości obsługi klienta oraz rozwiązanie problemów wynikających z majowej aktualizacji aplikacji. Wśród najważniejszych kroków Sonos znajdują się: Bardziej rygorystyczne testy nowych produktów i oprogramowania. Przedłużenie gwarancji o rok dla wszystkich urządzeń kina domowego oraz głośników przewodowych. Utworzenie Rady Doradczej Klientów, która będzie dostarczać opinie użytkowników, wspierając rozwój produktów oraz optymalizację oprogramowania przed ich wprowadzeniem na rynek. Powołanie Rzecznika Jakości, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie procesów rozwoju produktów.

Onde: Zwycięskie projekty III edycji programu grantowego SOFIA – inicjatywy organizowanej przez spółkę – to: „Bezzałogowy samolot solarny” Róży Łopusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; projekt stworzenia nowej technologii recyklingu i regeneracji grafitu z zużytych baterii i akumulatorów Gabrieli Hodackiej z Politechniki Krakowskiej; projekt upowszechniania zastosowania wodorowych ogniw paliwowych w przemyśle i gospodarstwach domowych Mai Grodzkiej z Politechniki Bydgoskiej.

AMD: Przedstawił procesory AMD EPYC Embedded serii 8004, które oferują przełomową efektywność energetyczną dla wymagających obliczeniowo systemów wbudowanych. Te następnej generacji procesory zapewniają też znakomitą wydajność, łączność oraz funkcjonalność, co czyni z nich wiodące produkty w branży dla klientów oczekujących jak najlepszych parametrów surowej mocy i możliwości w przeliczeniu na Wat. Są to też rozwiązania przeznaczone dla systemów pracujących w trudnych warunkach, tak jak sprzęt przemysłowy, sieciowy i służący do przechowywania danych.

Veeam: Wprowadził do platformy Veeam Data Platform narzędzie Recon Scanner. Nowa technologia umożliwia proaktywną analizę cyberzagrożeń przy wykorzystaniu największej na świecie bazy danych dotyczącej cyberincydentów. Recon Scanner łączy funkcje zautomatyzowanego skanowania, alertów w czasie rzeczywistym oraz analizy danych; pozwala identyfikować niespodziewane połączenia sieciowe, nietypowe zachowania użytkowników, podejrzaną aktywność w obrębie plików, próby wykradania danych oraz potencjalne ataki typu brute force; zostało opracowane przez Coveware by Veeam w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy w reagowaniu na incydenty związane z cyberwyłudzeniami.

Vertiv: Wprowadziła do oferty nowe modele agregatów z rodziny Liebert AFC. Nowe jednostki przyczyniają się do redukcji śladu węglowego dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego o niskim wpływie na globalne ocieplenie (GWP). Najważniejsze cechy nowego rozwiązania to: 22 MW mocy chłodniczej w jednej obudowie, co obniża koszty i czas instalacji, zgodność z najnowszymi wymogami UE dotyczącymi F-gazów; 20% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, optymalna wydajność w systemach chłodzenia cieczą, idealnych dla rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Huawei: 14 października na polskim rynku zadebiutują nowe tablety Huawei MatePad Pro 12.2″ oraz Huawei MatePad 12 X, których matowe ekrany zapewniają świetną widoczność obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

KP Labs: Uczestniczy w międzynarodowym projekcie FAST-EO (Foundation Models for Earth Observation), finansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W ramach tej współpracy, realizowanej wspólnie z Niemieckim Centrum Aeronautyki i Astronautyki (DLR), Forschungszentrum Jülich oraz IBM Research, firma wykorzysta potencjał sztucznej inteligencji (AI) do integracji z danymi satelitarnymi, by skuteczniej reagować na wyzwania środowiskowe i zrównoważony rozwój.

Zalando: Rozwija swoje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – asystenta Zalando i Trend Spottera. Podczas gdy Trend Spotter prezentuje najnowsze trendy z czterech nowych miast, w tym Warszawy, wersja beta asystenta Zalando jest teraz dostępna dla zalogowanych klientów w Polsce i na wszystkich 25 rynkach w lokalnych językach. Obie inicjatywy są zgodne z celem Zalando, jakim jest oferowanie klientom jeszcze bardziej atrakcyjnych i inspirujących doświadczeń zakupowych na stronie internetowej i w aplikacji.

IS-Wireless: Podpisał list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie stworzenia w Polsce poligonu FRMCS. Stronami porozumienia są: PKP Polskie Linie Kolejowe, Pomorska Kolej Metropolitalna, Politechnika Warszawska-Wydział Transportu i IS-Wireless.

AliExpress: Międzynarodowy marketplace należący do Alibaba International Digital Commerce Group, wprowadza nową możliwość sprzedaży dla polskich firm. Nowa inicjatywa ma na celu wsparcie rodzimych przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im dotarcia do zróżnicowanej bazy klientów w Polsce i na świecie za pośrednictwem AliExpress.

Creatio, Deloitte Digital: Współpraca między firmami stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie firm na innowacyjne platformy z zakresu no-code. Jej głównym celem jest dostarczenie klientom Deloitte Digital w Europie Środkowej rozwiązań, które usprawnią i zautomatyzują procesy w ich organizacjach, pomogą w szybszej transformacji cyfrowej oraz zwiększą efektywność operacyjną. Dodatkowo, Deloitte Digital zbuduje Creatio Center of Excellence w Europie Środkowej (m.in. w Polsce, Rumunii, Albanii i Ukrainie).

Motorola: Odświeżyła swoją ofertę smartfonów dla użytkowników biznesowych o kolejną generację ThinkPhone oraz dedykowany dla firm niedrogi model z rodziny moto g.

Źródło: ISBnews