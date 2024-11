Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 listopada.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI:W Warszawie podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Funduszu Sztucznej Inteligencji. W inicjatywie uczestniczą Ministerstwo Cyfryzacji, Obrony Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Rada Funduszu ma koordynować wydatki i działania w obszarze inwestycji w sztuczną inteligencję w Polsce.

Kina: Frekwencja w kinach ma szansę w całym roku powtórzyć ubiegłoroczny wynik na poziomie 50 mln, poinformował prezes Heliosa z Grupy Agora Tomasz Jagiełło.

Rynek reklamy: Agora oczekuje, że wzrost wydatków na reklamę w Polsce w br. będzie na poziomie 6-8%, podała spółka w prezentacji wynikowej. Oznacza to podtrzymanie prognozy przedstawionej w sierpniu.

E-commerce: Jedną z najbardziej obiecujących lokalizacji do prowadzenia operacji e-commerce jest region CEE, wynika z raportu Cushman & Wakefield. Według danych firmy, za ponad połowę obrotu generowanego w regionie odpowiada Polska. Perspektywy dla rozwoju rodzimego rynku handlu elektronicznego są tym większe, że koszty prowadzenia strategicznych dla e-commerce operacji logistycznych są u nas o 18% niższe niż w Czechach i 50% niższe niż w Niemczech.

Transformacja cyfrowa: Wielu właścicieli firm przyznaje, że ich firma dalej korzysta z papierowych dokumentów (38%) czy ręcznie zbiera dane produkcyjne (robi tak 58% badanych firm), wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Comarch. Jednocześnie organizacje chcą inwestować w AI, ale nie wiedzą, jak – prawie 75% ankietowanych odczuwa silną presję wdrażania sztucznej inteligencji, ale 49% wie, w jaki sposób ją wykorzystać i w których procesach.

E-administracja: Komisja Europejska zaproponowała utworzenie jednolitego portalu deklaracji cyfrowych dla firm świadczących usługi i tymczasowo wysyłających pracowników do innego państwa członkowskiego, podała Komisja. Jednolity rynek UE liczy 5 mln pracowników delegowanych.

E-commerce: Firmy kurierskie w Polsce dostarczą łącznie 456 mln przesyłek w okresie od października do grudnia 2024 roku, co oznacza wzrost o 14,2% r/r, znacznie przewyższając średnią europejską, która wynosi 9%, wynika z badania Effigy Consulting opublikowanego przez Federal Express Corporation (FedEx).

E-banking: Poczucie bezpieczeństwa Polaków dotyczące bankowości internetowej spadło do 74% z 81%, wynika z drugiej fali badań przeprowadzonych przez SW Research zleconych przez Bank Pocztowy. Pomimo spadku poczucia bezpieczeństwa, bankowość internetowa wciąż pozostaje obszarem, w którym respondenci czują się najbardziej bezpieczni.

E-commerce: Ostatni piątek listopada, nazywany Black Friday, zaczyna sezon świątecznych wyprzedaży, a 52% respondentów deklaruje, że w tym roku zrobi specjalne „czarnopiątkowe” zakupy, zaś kolejne 38% uzależnia swoją decyzję od tego, jakie pojawią się w oferty, wynika z badania SMSAPI.

B+R: Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii wyniosły 1 719,9 mln zł w 2023 r. i wzrosły o 20,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 380,3 mln zł i były o 4,9% niższe r/r.

E-administracja: W ciągu pierwszego roku od wprowadzenia możliwości składania deklaracji PCC-3 w e-US (15 listopada 2023 r.) tą drogą wpłynęło 347 tys. deklaracji. Deklaracje dotyczące podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) to jedne z najczęściej składanych deklaracji podatkowych. Obowiązek złożenia tych deklaracji pojawia się na przykład przy zakupie samochodu, nieruchomości czy otrzymaniu pożyczki.

Kompetencje cyfrowe: Polscy uczniowie niezbyt dobrze radzą sobie z obsługą komputerowych narzędzi biurowych, a także mediów społecznościowych. Znacznie lepiej idzie im rozwiązywanie złożonych zadań, które wymagają logicznego myślenia, wynika z ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych IT Fitness Test, który po raz trzeci został przeprowadzony w szkołach. Średnie rezultaty są gorsze niż te sprzed roku i stawiają nasz kraj na końcu stawki z państw regionu biorących udział w projekcie. Uczniowie z liceów i techników w Polsce znali odpowiedź na co trzecie pytanie, podczas gdy uczniowie podstawówek dobrze poradzili sobie z połową zadań.

Cyberbezpieczeństwo: Prawdziwość treści dostępnych online sprawdza 40% Polaków, wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Test z cyberbezpieczeństwa”. Wśród Polaków, którzy sprawdzają wiarygodność treści w internecie, najwyższy odsetek stanowią osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat. W tej grupie 71%. respondentów deklaruje, że regularnie sprawdza dane znalezione w mediach społecznościowych oraz na stronach informacyjnych. 56% mężczyzn sprawdza wiarygodność źródeł, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 46%.

Chmura i bankowość: Mniej niż 40% osób zarządzających w sektorze finansowym jest w pełni zadowolonych z efektów korzystania z chmury, wynika z raportu „Capgemini World Cloud Report for Financial Services 2025”. 84% banków i ubezpieczycieli wdraża rozwiązania chmurowe głównie w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.

Praca w IT: 40% pracodawców w Europie postrzega zatrzymanie talentów technologicznych jako istotne wyzwanie, wynika z raportu Talent Trends 2024 Technology, opracowanego przez firmę rekrutacyjną PageGroup. Wśród trzech kluczowych powodów poszukiwania nowej pracy wśród pracowników branży IT wymienić można chęć otrzymania wyższego wynagrodzenia, awansu i lepsze możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia.

Elektroniczny arbitraż gospodarczy: Elektroniczny arbitraż gospodarczy mógłby zdecydowanie przyczynić się do spadku liczby spraw gospodarczych w sądach państwowych, ocenia Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Pomógłby też odciążyć państwowy wymiar sprawiedliwości od spraw, które nie muszą do niego wpływać, zapewniając jednocześnie przedsiębiorcom szybkość, wygodę i poufność w dochodzeniu roszczeń. Niestety, barierą rozwoju arbitrażu gospodarczego online są zmienione w 2015 roku przepisy o nadawaniu klauzul wykonalności wyrokom sądów polubownych (art. 1212 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowania takie zostały wtedy przeniesione do sądów apelacyjnych. Postępowanie online w arbitrażu trwa kilka tygodni. Oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności w sądzie apelacyjnym kilka miesięcy. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wniosło w tej sprawie petycję do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów.

Aplikacje do HR: Niemal 7 na 10 Polaków zależy na tym, by proces aplikacji na ofertę pracy był na tyle prosty, by można było wysłać CV od razu po zobaczeniu oferty i z dowolnego miejsca. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że coraz więcej kandydatów zwraca się ku aplikacjom mobilnym w procesie poszukiwania pracy. Jak jednak pokazują wyniki badania, mimo entuzjazmu wobec cyfrowych narzędzi, polscy pracownicy stawiają przed aplikacjami wysokie wymagania.

Social media & e-commerce: Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań konsumenckich jest coraz istotniejsza i aby sprostać oczekiwaniom coraz bardziej zaangażowanych użytkowników social mediów potrzebne są innowacyjne i przemyślanie strategie marketingowe, wynika z raportu Publicis Groupe Central & Eastern Europe (CEE) oraz GWI. Według raportu na temat zwyczajów korzystania z mediów społecznościowych w regionie CEE, coraz więcej konsumentów sięga po media społecznościowe, aby być na bieżąco z newsami i wydarzeniami. W CEE największy odsetek użytkowników mediów społecznościowych to pokolenie X, następnie Millenialsi, podano. Raport pokazuje, że wśród pokolenia Gen Z (wiek 16-26 lat) najpopularniejszą platformą jest Snapchat oraz Reddit, wśród Millennialsów (27-40 lat) – Reddit i LinkedIn, a wśród pokolenia Gen X (41-59 lat) oraz Baby Boomers (60-64 lata) – Facebook i LinkedIn.

Cyberbezpieczeństwo: 5 mln Polaków zastrzegło swój numer PESEL. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki temu mają większe poczucie bezpieczeństwa. Nikt nie wykorzysta bowiem ich numeru PESEL bez ich wiedzy. Liczba zastrzeżonych numerów PESEL szybko rośnie – od 20 sierpnia br. przybyło ich 500 tys., podano także.

Praca w IT: 49% pracowników na świecie każdego dnia doświadcza stresu związanego z pracą, a 59% talentów twierdzi, że w ostatnim czasie nie wzięło udziału w żadnym szkoleniu zawodowym. W Polsce aż 88% przedstawicieli branży finansów & nieruchomości podziela wartości swojego pracodawcy, 9 na 10 wszystkich przedstawicieli generacji X uważa, że ich praca ma sen i cel, a talenty sektora IT czują się najpewniej szukając nowego miejsca zawodowego. W naszym kraju więcej kobiet niż mężczyzn z pokolenia baby boomers twierdzi, że posiada wystarczające możliwości, aby zdobyć nowe umiejętności, natomiast osoby pracujące w obsłudze deklarują najmniejszy dostęp do technologii i narzędzi niezbędnych w pracy, to dane płynące z opublikowanego raportu ManpowerGroup „Global Talent Barometer 2024″.

Fintech: Badanie opinii z udziałem blisko 3 tys. firm z 7 krajów europejskich wskazuje, że „tradycyjne banki” nie nadążają za potrzebami firm (63,6%), podał Revolut Business Report. Trzy na pięć (64%) dużych firm w Europie wskazało, że boi się zostać w tyle za konkurencją jeśli nie skorzysta z usług fintechów, blisko dwukrotnie więcej niż wśród małych firm (37.6%).

Cyberbezpieczeństwo: Polska znajduje się w ścisłej czołówce 5 najbardziej atakowanych krajów przez cyberprzestępców w Europie Środkowej. Jeśli pod uwagę weźmiemy najbardziej wrażliwy sektor gospodarki, który stał się celem hakerów – wojskowo-rządowy, to zaliczamy się do grona 3 najbardziej nękanych państw, zaraz po Czechach i Węgrach. Polskie instytucje atakowane są niemal 2100 razy tygodniowo, wynika z analiz firmy Check Point.

Cyberbezpieczeństwo: Rośnie liczba ataków z wykorzystaniem infostealerów, czyli narzędzi kradnących dane z komputerów. Wśród nich znajdziemy m.in. rosyjskie oprogramowanie coraz częściej atakujące polskie przedsiębiorstwa, podało Check Point Software. Eksperci podkreślają również coraz bardziej zaawansowane metody ataków cybernetycznych. Z danych zebranych przez analityków bezpieczeństwa cybernetycznego wynika, że w październiku 2024 r. najczęściej wykrywanym złośliwym oprogramowaniem był FakeUpdates (znany także jako SocGholish), wpływający na 6% organizacji na całym świecie. FakeUpdates to downloader napisany w JavaScript, który zapisuje złośliwe ładunki na dysku przed ich uruchomieniem. To oprogramowanie otwiera drzwi dla innych zagrożeń, takich jak GootLoader, Dridex czy AZORult, co czyni je niezwykle niebezpiecznym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Wykorzystywali także multiplatformowe złośliwe oprogramowanie Androxgh0st, które wykorzystuje luki w zabezpieczeniach popularnych frameworków, takich jak PHPUnit i Laravel. Malware ten kradnie poufne dane, w tym informacje uwierzytelniające do różnych usług, takich jak Twilio czy AWS. Androxgh0st jest szczególnie groźny dla firm, ponieważ infekuje serwery i komputery poprzez znane podatności. Zagrożenie wykryte zestało w niemal 5,5% polskich sieci firmowych. Na drugiej pozycji ulokował się Lumma Stealer, infostealer pochodzący z Rosji, oferowany jako Malware-as-a-Service (MaaS). Program ten kradnie dane logowania z przeglądarek internetowych oraz portfeli kryptowalutowych. Jego innowacyjne metody rozprzestrzeniania, takie jak fałszywe strony CAPTCHA, sprawiają, że jest on skuteczny i trudny do wykrycia. 3,5% polskich sieci mierzyło się z jego złośliwym potencjałem. Polskie podium z 3% wpływem zagrożeń zamknął CrimsonRAT, trojan zdalnego dostępu wykorzystującym język Java. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem kampanii spamowych, które zawierają złośliwe dokumenty Microsoft Office. Po zainfekowaniu CrimsonRat może kontrolować zaatakowane komputery i wykonywać różne złośliwe działania.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy coraz częściej stosują ataki typu Man-in-the-Middle (MITM): przechwytują komunikację pomiędzy stronami w celu kradzieży lub modyfikacji przesyłanych danych. Jak wskazują eksperci Fortinet, to poważne zagrożenie dla sektora finansowego, opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Metoda Man-in-the-Middle została użyta w największych incydentach masowego naruszenia danych, jak atak na Cognyte i platformę Twitch. W obu przypadkach skradziono po 5 mld rekordów. Aplikacje bankowe oraz publiczne sieci Wi-Fi to najczęstsze cele MITM. Straty wywołane naruszeniem danych mogą w przypadku małych i średnich firm wynosić nawet 55 tys. USD. „Atak MITM może być wymierzony w dowolną firmę, organizację lub osobę, jeśli cyberprzestepcy uznają, że istnieje tam szansa na osiągnięcie korzyści finansowych. Skradzione informacje lub wrażliwe dane sprzedawane są w darknecie za kilka dolarów za rekord. Na pierwszy rzut oka może to nie wydawać się dużo, dopóki nie zdamy sobie sprawy, że podczas pojedynczego przypadku naruszenia danych mogą zostać skradzione miliony rekordów” – powiedział Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

cyber_Folks: Zakłada, że perspektywa dalszego wzrostu wyników opiera się, obok wzrostu organicznego, także na akwizycjach, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Robert Stasik. Obok gotowości do M&A spółka podtrzymuje potencjał do rosnącej dywidendy.

E-Shopping Group: Wypracowała ponad 1,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży za 3 kwartały br., co stanowi niemal 160-proc. wzrost względem analogicznego okresu w ub.r., w którym uzyskano 0,69 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, podała spółka.

Agora: Z optymizmem patrzy na rynek reklamowy i kinowy w 2025 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Oczekuje utrzymania się na ścieżce do realizacji celu strategicznego 200 mln zł EBITDA w 2026 r.

Agora: Skłania się do użycia AI w mechanizmach wspierających czy usprawniające pracę na zapleczu niż do zastępowania prezenterów, poinformował członek zarządu Maciej Strzelecki.

Pointpack: Odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2024 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Legimi: Odnotowało 3,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sygnity: Odnotowało 28,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2024 r. wobec 19,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie, w nocie dotyczącej porównywalnych okresów kalendarzowych.

Agora: Odnotowała 11,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 14,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital: Odnotowało 19,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 81,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Spodziewa się, że przekroczenie poziomu 100 tys. płacących klientów to kwestia najbliższych miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Szyszka. Spółka jest coraz bliżej tego, aby cel podwojenia EBITDA z 2022 roku „uczynić bardzo realnym”.

mPay: Uzgodnił warunki i zawarł z ukraińskim Universal Bankiem JSC umowę współpracy, w ramach której mPay zobowiązuje się do świadczenia usług płatniczych obejmujących: otwieranie i obsługę rachunku płatniczego oraz rachunków technicznych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wydanie instrumentu płatniczego dla Universal Banku oraz realizację przelewów – szybkich przekazów do Ukrainy, podała spółka.

Allegro: Dąży do osiągnięcia wzrostu GMV (czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na platformie) z działalności w Polsce w IV kw. br. w górnej granicy przewidywanego zakresu (11-13%) oraz marży EBITDA w wysokości ok. 5,3-5,5% (wobec oczekiwanego zakresu 4-7%), poinformował CFO Allegro i executive director Jonathan Eastick.

DataWalk: Opiera swój optymizm na przyszłość na wskaźnikach wyprzedzających swojego biznesu, w szczególności takich, jak: dojrzały lejek sprzedażowy, czy realizowane 9 projektów (przekraczających 1 mln USD każdy) z łącznym potencjałem na 28 mln USD, poinformował CFO spółki Łukasz Socha.

Emitel: Funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego z dniem 1 stycznia 2025 roku obejmie Maciej Pilipczuk, podała spółka.

T-Mobile Polska: Odnotował 493 mln zł skorygowanej EBITDA AL w III kw. 2024 r. wobec 465 mln zł na tym poziomie rok wcześniej, podał operator. Skonsolidowane przychody w tym czasie wzrosły o 3,8% r/r do 1 845 mln zł.

Vercom: Odnotował 19,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 13,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Play: Odnotował 1 015 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w III kw. 2024 r. (wzrost o 10,3% r/r), przy 2 573 mln zł całkowitych przychodów (wzrost o 3,6% r/r), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec września br. wzrosła do 13 318 tys. z 13 029 tys. rok wcześniej.

DataWalk: Spodziewa się wciąż niższych przychodów w IV kw. 2024 r., natomiast powrotu do „agresywnego” wzrostu przychodów (np. na poziomie 70%+) oczekuje od 2025 r., poinformował prezes Paweł Wieczyński.

DataWalk: Odnotowało 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 8,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Wartość pożyczek udzielonych za sprawą Allegro Pay – fintechowej gałęzi Allegro – wzrosła o 33% r/r do 2,7 mld zł w III kwartale br., finansując 14,2% GMV platformy, podała spółka.

Allegro: Planuje uruchomić platformy w Słowenii i Chorwacji w nadchodzących kwartałach, poinformował prezes Roy Perticucci.

Allegro: Oczekuje wzrostu GMV (czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro) z działalności w Polsce w przedziale 11-13% r/r w IV kw. 2024 r., przy wzroście przychodów o 13-16% i skorygowanego zysku EBITDA o 4-7% r/r, podała spółka.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 734,8 mln zł w III kw. 2024 r. (wzrost o 8,6% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 882,8 mln zł (wzrost o 13,5% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 15,46 mld zł (wzrost o 9,9% r/r), zaś w Polsce – 14,71 mld zł (+10,8% r/r).

Digitree Group: Rada nadzorcza powołała Tobiasza Wybrańca na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Wcześniej rada nadzorcza odwołała Konrada Żaczka ze sprawowania funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie z dniem 13 listopada br. bez podania przyczyny.

InPost: Uruchomił usługę dostaw bezpośrednich międzynarodowych pomiędzy Polską a Francją, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Belgią, Holandią oraz Luksemburgiem, podała spółka. W dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie usługi o Wielką Brytanię.

Legimi: Liczba abonentów zmniejszyła się o 5% według stanu na 11 listopada br. w stosunku do maksymalnej liczby aktywnych abonentów 14 października br. – tj. dnia poprzedzającego dzień, w którym podjęto decyzję o wprowadzenia Katalogu Klubowego, podało Legimi. Tempo spadku liczby abonentów wyraźnie spowalnia w stosunku do pierwszych dni, które nastąpiły bezpośrednio po ogłoszeniu wprowadzenia Katalogi Klubowego, podkreślono.

Creotech Instruments: Zakłada przejście do fazy wykonawczej projektów w 2025 roku, a w 2026 roku – osiągnięcia stabilności finansowej i sprzedaży kluczowych produktów, poinformował wiceprezes Jacek Kosiec.

Creotech Instruments: Planuje uruchomić halę produkcji systemów satelitarnych do końca I kwartału 2025 r., poinformował prezes Grzegorz Brona.

Creotech Instruments: Nadal liczy na powrót do pełnej funkcjonalności satelity EagleEye, poinformował wiceprezes Jacek Kosiec.

Scanway: Widzi perspektywę silnej końcówki roku i dalszego wzrostu backlogu z 16,5 mln zł obecnie, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

ElevenLabs: Zainwestuje 11 mln USD (ok. 44 mln zł) w rozwój technologii AI w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat. Firma otwiera też w Warszawie centrum R&D, w którym planuje zatrudnić 30 specjalistów w ciągu najbliższego roku, z perspektywą wzrostu do 100 osób w kolejnych latach. Polskie biuro będzie też główną siedzibą ElevenLabs w Unii Europejskiej, podała spółka.

Scanway: Backlog Scanway – czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach – wzrósł do 16,45 mln zł wg stanu na 12 listopada br. względem 2,9 mln zł z 31 grudnia 2023 r., podała spółka.

Scanway: Odnotował 0,49 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2024 r. wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Kino Polska TV: Odnotowało 15,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 75% r/r) w III kw. 2024 r. oraz 19,48 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 58% r/r) przy 73,88 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

CDA: Sprzedaż miesięcznych abonamentów CDA Premium oraz CDA TV wyniosła blisko 22,3 mln zł, a sprzedaż e-commerce prawie 2,9 mln zł. Na koniec września 2024 roku liczba aktywnych subskrypcji CDA Premium oraz pakietów Start oraz Podstawowy w ramach oferty CDA TV wyniosła 636 863.

Tender Hut: Osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł w październiku br., co oznacza spadek o 17% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco, w okresie od stycznia do października 2024 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 41,07 mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r.

OLX: We wrześniu średnia wartość jednego przedmiotu kupionego z Przesyłką OLX wzrosła o 19% (w ujęciu rocznym). W najpopularniejszej od strony podażowej kategorii Moda średniomiesięcznie pojawiają się ponad 3 mln ofert sprzedaży damskich ubrań, w każdej z kategorii rośnie liczba zainteresowanych zakupami online. Najpopularniejszą kategorią, odpowiedzialną za 24% wszystkich odpowiedzi w ramach rzeczy na sprzedaż na OLX, jest Dom i Ogród.

NTT Data: Firma specjalizująca się w dziedzinie cyfryzacji i usług IT, ogłosiła rozszerzone partnerstwo z Palo Alto Networks, spółką działającą w zakresie cybersecurity. Celem jest pomoc przedsiębiorstwom w 50 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, w ochronie ich infrastruktury cyfrowej przed pojawiającymi się zagrożeniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nowe rozwiązanie NTT DATA – Managed Extended Detection & Response (MXDR) – wspierane przez Palo Alto Networks Cortex XSIAM, łączy uproszczoną analitykę bezpieczeństwa i analizę zagrożeń. Jest skierowane przede wszystkim do firm z sektorów produkcyjnego, chemicznego i farmaceutycznego. „Wyzwaniem staje się coraz bardziej powszechne wykorzystywanie przez cyberprzestępców sztucznej inteligencji do generowania kodu, co pozwala im na szybsze przeprowadzanie cyberataków. Kwestią czasu staje się zagrożenie dla firm, które w przypadku ataku nie będą mogły liczyć na wsparcie zewnętrznego dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa (Managed Security Service Provider). Sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Naturalna jest natomiast ewolucja sposobu, w jaki cyberbezpieczeństwo jest osiągane i utrzymywane” – skomentował Stefaan Hinderyckx, senior vice president, Cybersecurity na Europę w NTT DATA Inc.

Binance: Wpływy netto na Binance, czyli największej giełdy kryptowalutowej na świecie, w listopadzie br. przekroczyła 5 mld USD, odnotowując dwa tygodnie z rzędu z wpływami przekraczającymi 1 mld USD. Jednocześnie jest to pięć razy więcej niż wpływy netto następnej największej giełdy w tym samym okresie, według danych DeFiLlama. Dodatkowo całkowita wartość aktywów użytkowników Binance osiągnęła 130 mld USD. Stanowi to najwyższy poziom aktywów użytkowników na Binance od rozpoczęcia publikacji Proof of Reserves dwa lata temu. Te rekordy to efekt euforii na rynku krypto, jaka zapanowała po wygraniu wyborów przez Donalda Trumpa oraz dalszych obniżkach stóp procentowych przez FED w zeszłym tygodniu. Aktualna cena Bitcoina to blisko 87 tys. USD, co oznacza niewielki spadek z wczorajszego rekordowego poziomu niemal 90 tys. dolarów. Ogółem w ciągu ostatniego tygodnia cena Bitcoina wzrosła o blisko 30%. Bardzo duże wzrosty odnotowały także inne kryptowaluty, jak np. Ethereum, czyli druga największa z kryptowalut, której wartość w ostatnim tygodniu wzrosła o ponad 35%. Dodatkowo, CryptoQuant poinformował niedawno, że procent rezerw Binance, który pokazuje proporcję rezerw utrzymywanych na Binance w porównaniu do wszystkich rezerw giełdowych, wzrósł w listopadzie do 25%, co stanowi wzrost o 4% z 21% w listopadzie 2023 roku. Jak podkreśla Binance, te kamienie milowe wzmacniają trwałe zaufanie użytkowników do Binance jako ich preferowanej platformy do bezpiecznego zarządzania i zabezpieczania aktywów cyfrowych. „Ten okres kolejnych rekordów wszech czasów, miliardowych wpływów na Binance i wzrost naszego procentu rezerw podkreśla siłę i odporność Binance, wybranego przez prawie 240 mln użytkowników. Odzwierciedla to również rosnącą akceptację i rozwój aktywów cyfrowych w globalnym krajobrazie finansowym” – skomentował Richard Teng, CEO Binance. Przedstawiciel Binance dodał także, że zwiększona dyskusja na temat kryptowalut podczas ważnych wydarzeń politycznych, takich jak wybory prezydenckie w USA, podkreśla również coraz bardziej kluczową rolę kryptowalut w kształtowaniu przyszłości finansów i polityki. „Naprawdę jesteśmy świadkami złotej ery kryptowalut, gdzie ich potencjał jest realizowany i przyjmowany globalnie. Podczas gdy branża kryptowalut wkracza do głównego nurtu, Binance pozostaje oddany zapewnianiu bezpiecznego, przejrzystego i kompleksowego ekosystemu dla swoich użytkowników na całym świecie” – dodał CEO.

Zenith: Aleksandra Pająk po ponad 4 latach wraca do agencji mediowej. Obejmuje zarządzanie Growth Team – kluczowej jednostki Zenith, odpowiedzialnej m.in. za strategiczne wsparcie klientów Agencji w najbardziej newralgicznych obszarach, takich jak: analityka i badania, transformacja cyfrowa, zarządzanie danymi, rozwój innowacyjności, strategia budowy treści.

DPD Pickup: Rozwój sieci osiągnął właśnie kamień milowy 30 tys. punktów i automatów paczkowych w całej Polsce i ponad 110 000 w Europie.

OVHcloud: Operator chmury obliczeniowej wraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) ogłosiły współpracę w zakresie wsparcia dla innowacyjnych startupów kosmicznych. Inicjatywa przyczynia się do rozwoju nowych technologii oraz przedsiębiorców działających w jednym z najszybciej rosnących obszarów gospodarki. Kosmiczne startupy i scaleupy mogą ubiegać się o udział w programie AI Accelerator, który zapewnia dodatkowe wsparcie techniczne i rynkowe dla wybranych firm. Obejmuje on konsultacje 1:1 z inżynierami OVHcloud z obszaru AI, dodatkowe możliwości wykorzystania infrastruktury chmurowej, a także łączenie startupów z inwestorami venture capital oraz partnerami korporacyjnymi. Pierwsza odsłona programu będzie trwała od stycznia do kwietnia 2025 r., a termin zgłoszeń upływa 24 listopada 2024 roku.

Grupa One2tribe: Firma technologiczna w obszarze zaawansowanych rozwiązań wspierających zaangażowanie pracowników, wypracowała 3,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, zwiększając skonsolidowaną EBITDA o ponad 150% do 670 tys. zł. Spółka osiągnęła również dodatni wynik netto na poziomie 80 tys. zł. One2tribe zakończył kolejne strategiczne projekty pilotażowe oraz wszedł na nowy rynek (mikro-influencerów). W III kwartale br. One2tribe zakończył proces połączenia ze spółką zależną – One2tribe Labs, dzięki czemu uporządkował zarządzanie prawami do swojej kluczowej technologii. „To przełomowy kwartał w historii One2tribe na rynku NewConnect. Uporządkowanie procesów wewnętrznych i przejęcie One2tribe Labs pozwoliło nam po raz pierwszy zaprezentować dodatni skonsolidowany wynik finansowy. Dla spółki technologicznej kluczowy jest 150% wzrost EBITDA, który potwierdza słuszność naszej strategii rozwoju. Te czynniki leżały u podstawy decyzji o połączeniu spółek. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem naszego biznesu. Coraz więcej dużych organizacji interesuje się naszymi usługami, a wiele procesów negocjacyjnych jest na zaawansowanym etapie, co w kolejnych kwartałach powinno przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych – komentuje Radosław Sosnowski, prezes One2tribe.

Lenovo Group Limited: Ogłosiło wyniki za II kwartał roku obrotowego 2024/25, odnotowując znaczny wzrost i zwiększenie dochodu netto, roczny wzrost przychodów w czwartym kwartale z rzędu oraz wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów rok do roku we wszystkich swoich obszarach działalności. Przychody Grupy wzrosły o 24% r/r do 17,9 mld USD. Dochód netto wzrósł o 48% r/r do 404 mln USD w oparciu o standardy sprawozdawczości finansowej spoza Hongkongu (non-HKFRS), a udział przychodów spoza PC wzrósł o pięć punktów r/r do 46%. Wyniki Grupy odzwierciedlają jej jasną strategię, doskonałość operacyjną, inwestycje w badania i rozwój, innowacje w zakresie hybrydowej sztucznej inteligencji oraz globalny zasięg. „W ubiegłym kwartale osiągnęliśmy silny, zrównoważony i dynamiczny wzrost, wyznaczając kolejny okres wzrostu przychodów we wszystkich grupach biznesowych. Ta znacząca dynamika jest napędzana przez naszą jasną strategię, inwestycje w innowacje, doskonałość operacyjną i globalną obecność, a także nasze zaangażowanie w hybrydową sztuczną inteligencję, gdzie dalej wzmacniamy nasze zróżnicowanie rynkowe i pozycję lidera w branży. Patrząc w przyszłość, jesteśmy przekonani, że nasze ciągłe postępy w zakresie innowacji w hybrydowej sztucznej inteligencji będą nadal przyspieszać wzrost i rentowność, napędzając nas do działań do końca roku podatkowego” – powiedział prezes i dyrektor generalny Yuanqing Yang.

Bolt: Założyciel i CEO Markus Villig ogłosił, że globalna platforma współdzielonej mobilności osiągnęła 2 mld euro rocznego przychodu. Estońska firma jest obecna w ponad 50 krajach, a w ponad 20 jest pierwszym operatorem na rynku.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

DataWalk: Nie planuje emisji akcji, liczy na finansowanie działalności z umów, których pozyskania spodziewa się w IV kw. 2024 i I kw. 2025 r., poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Cogito: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wesprze rozwój rynku venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestując 15 mln euro w fundusz Cogito Fund II, zarządzany przez firmę venture capital Cogito Capital Partners, podał bank.

CBRTP: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) planuje złożyć wniosek do GPW ws. debiutu na NewConnect do końca roku, poinformował prezes Grzegorz Putynkowski.

Cogito: International Finance Corporation (IFC) zainwestuje do 15 mln euro w fundusz Cogito Fund II – zarządzany przez Cogito Capital Partners – aby wspierać firmy technologiczne na wczesnym etapie rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, podało IFC. Fundusz ma docelowo zebrać 125 mln euro i skupić się na innowacjach w sektorach takich jak fintech i climate-tech.

Scanway: Celuje w przejście na rynek główny GPW z NewConnect na jesieni przyszłego roku, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

OEX: KNF zdecydował w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego z dniem 25 listopada.

Ligence: Litewski startup specjalizujący się w automatyzacji echokardiografii, pozyskał 3 miliony euro finansowania seed. Liderem rundy jest Simpact Ventures, polski fundusz venture capital oparty o ideę impact investing. W inwestycji uczestniczyli również Coinvest Capital, fundusz EIC, Lemonade Stand, syndykat aniołów biznesu NGL oraz Rita Sakus. To wsparcie pozwoli Ligence m.in. na dalszą ekspansję, co zwiększy dostępność wysokiej jakości diagnostyki kardiologicznej na świecie. „Inwestowanie w projekty o pozytywnym wpływie to strategia, która przynosi nie tylko zysk finansowy, ale też mierzalne korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Ligence chce poprawić dostępność i precyzję diagnostyki chorób serca, zmniejszając obciążenie pracą kliniczną lekarzy i pozwalając im poświęcać więcej czasu pacjentom” – powiedział Wojciech Majewski, partner w Simpact Ventures.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Drony: Ministerstwo Obrony Narodowej ma kolejną umowę wykonawczą na 13 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (52 dronów) o wartości 100 mln zł, które mają zostać dostarczone do końca tego roku, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wsparcie startupów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór do programu „Startup Booster Poland – Startups Exchange” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, którego celem jest wspieranie polskich startupów w ekspansji na rynki zagraniczne, podała Agencja.

GNSS: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczęły projekt pn. „System Monitorowania Sygnałów GNSS w Polsce w Czasie Rzeczywistym (RTGMS)”, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), podało Ministerstwo Cyfryzacji. Liderem projektu jest Instytut Łączności, a realizacja odbędzie się w Zakładzie Systemów i Sieci Bezprzewodowych Instytutu Łączności w Gdańsku.

BrainScan: Podpisał umowę partnerską z izraelską firmą technologiczną Aidoc Medical Ltd., co stanowi istotny krok naprzód w procesie komercjalizacji systemu Brainscan CT, wykorzystującego AI do wspomagania decyzji klinicznych, podała spółka. Integracja z platformą aiOS otwiera przed Brainscan nowe możliwości rynkowe, zwiększając jej konkurencyjność oraz potencjał przychodowy, podkreślono.

Ścieżka SMART: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło drugi konkurs Ścieżka SMART dla projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podał Fundusz. Budżet konkursu wynosi 1,3 mld zł, a nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów rozpocznie się 10 stycznia 2025 r.

Amazon: Na Amazonie część produktów oferowanych jest przez samą platformę, jednak sprzedaż mogą na niej prowadzić także zewnętrzni sprzedawcy. Z możliwości tej chętnie korzystają przedsiębiorcy z Polski, oferując produkty zarówno w polskiej, jak i niemieckiej wersji tego marketplace’u. Amazon postanowił uporządkować kwestie zwrotów produktów o dużych gabarytach. Dotychczas Amazon oferował odbiór produktów własnych o długości powyżej 175 cm lub ważących powyżej 31,5 kg, ale obowiązek taki nie dotyczył zewnętrznych sprzedawców. Ci z kolei często wymagali, aby klienci sami organizowali zwroty takich towarów. Teraz jednak się to zmieniło. Od 30 października sprzedawcy detaliczni na Amazonie muszą zapewnić odbiór dużych przedmiotów bezpośrednio spod drzwi klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Pekao: Od 14 listopada 2024 r. klienci Banku Pekao podczas logowania do serwisu internetowego Pekao24 mogą korzystać z logowania dwuskładnikowego z użyciem klucza sprzętowego. To kolejna funkcja wdrożona w tym roku w bankowości elektronicznej Pekao, której zadaniem jest wzmacnianie bezpieczeństwa podczas logowania i korzystania z serwisów banku.

AliExpress: W tym roku, po raz pierwszy, w Światowym Festiwalu Zakupów udział wzięli lokalni polscy sprzedawcy. Wstępne dane od AliExpress pokazują, że odnotowali oni znaczący wzrost sprzedaży w pierwszym dniu, a 50 sprzedawców zgłosiło sprzedaż przekraczającą 10 000 USD. Światowy Festiwal Zakupów potrwa do 18 listopada, kiedy to rozpoczną się promocje z okazji Czarnego Tygodnia. Platforma oferuje konsumentom miesiąc zniżek od 1 listopada do 3 grudnia.

RTV Euro AGD: 21 listopada nastąpi otwarcie RTV Euro AGD w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Będzie to 338. punkt sieci w Polsce a 27. w województwie dolnośląskim. Sala sprzedaży tego salonu będzie mieć powierzchnię 950 m2. Klienci będą mogli wybierać spośród ponad 24 tysięcy produktów – dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie.

Pekao: Bank wystartował z nową, ogólnopolską kampanią w mediach społecznościowych „Bądźmy #CYBERczujni”, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu #cyberPekao. Jak wynika z raportu Banku Pekao „Czy czujesz się bezpiecznie w internecie”, 13 mln dorosłych internautów zostało poszkodowanych w wyniku co najmniej jednego cyberprzestępstwa. Fałszywe SMS-y, podszywanie pod pracowników banku, prośby o szybki przelew i z pozoru atrakcyjne inwestycje – to niektóre z metod, którymi każdego dnia cyberprzestępcy próbują wykraść dane lub pieniądze. Biorąc pod uwagę rosnące w przestrzeni cyfrowej niebezpieczeństwa oraz społeczne potrzeby edukacyjne, bank przygotował kampanię społeczną, mającą na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie potencjalnych zagrożeń w wirtualnym świecie.

Orange Polska: Internet Rzeczy (IoT) nie byłby możliwy bez kart M2M (machine to machine). To dzięki nim i niezawodnym technologiom, takim jak LTE-M i 5G od Orange, maszyny mogą komunikować się bez udziału człowieka. Ponad 4 mln kart M2M operatora pracuje w inteligentnych urządzeniach i czujnikach.

Alicommerce.eu: Uzyskała status kluczowego partnera Alibaba.com w Polsce oraz wyłącznego partnera w Rumunii, wspierając przedsiębiorców z obu krajów w bezpiecznym i efektywnym wchodzeniu na rynki międzynarodowe.

QNA Technology: Otrzymała na początku listopada zamówienie na dostawę niebieskich kropek kwantowych od Elematec Europe S.R.O. – spółki zależnej Elematec Corporation, japońskiej firmy specjalizującej się w handlu, przetwarzaniu, projektowaniu i produkcji materiałów elektrycznych oraz komponentów elektronicznych. Zamówienie ma wartość 30 tys. USD z terminem realizacji na okres 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

ING BSK: Bank proponuje klientom indywidualnym pożyczki gotówkowe z prowizją 0% w Moim ING i oprocentowaniem od 9,39%. Oferta jest dostępna czasowo od 11 listopada do 2 grudnia br. Oprocentowanie pożyczki na Black Weeks wynosi 9,39% dla pożyczek z ubezpieczeniem oraz 9,49%* bez ubezpieczenia. Prowizja 0% obejmuje wszystkie pożyczki udzielone w aplikacji mobilnej oraz w bankowości internetowej Moje ING, a także pożyczki w kwocie pow. 30 tys. zł udzielone poza Moim ING.

Netia: Od 10 listopada br. w Netii dostępna jest nowa promocja na Black Weeks, w ramach której np. światłowód do 1 Gb/s z TV 4K, dostępem do Disney+ (lub Max), pakietem FilmBox oraz sportem premium (Polsat Sport Premium, Eleven Sports) kosztują 110 zł miesięcznie, a przez pierwsze 3 miesiące są za 0 zł.

Shoper: Wprowadził odświeżoną wersję swojego Programu Partnerskiego, z którego korzysta ponad 4700 partnerów. Zajmują się oni m.in. tworzeniem aplikacji, budowaniem sklepów internetowych z wykorzystaniem Shoper czy tworzeniem szablonów sklepów. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie czterech poziomów statusów partnerskich: Shoper Partner, Silver Shoper Partner, Gold Shoper Partner, Platinum Shoper Partner. Statusy potwierdzają doświadczenie i wiarygodność partnerów oraz otwierają najbardziej zaangażowanym specjalistom drzwi do dodatkowych korzyści i możliwości współpracy z Shoperem. Oprócz tego, niektóre statusy pozwalają partnerom znaleźć się w Katalogu partnerów, który tworzą tylko specjaliści ze szczególnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach i ponadprzeciętną wiedzą.

Sygnity: Zawarło umowę MRPiPS o wartości do 14,2 mln zł brutto, której przedmiotem są usługi dotyczące portalu Praca.gov.pl w zakresie rozwoju, administrowania oraz usuwania awarii i błędów, a także wsparcia użytkowników oraz świadczenia usługi Helpdesk;

IBM: Podczas dorocznej konferencji IBM TechXchange, firma zaprezentowała swoją najbardziej zaawansowaną rodzinę modeli sztucznej inteligencji – Granite 3.0. Modele językowe trzeciej generacji Granite przewyższają lub dorównują modelom o podobnej liczbie parametrów od wiodących dostawców, osiągając najlepsze wyniki w kluczowych benchmarkach pod względem wydajności, przejrzystości oraz bezpieczeństwa. W ramach zobowiązania IBM do promowania otwartego oprogramowania AI, modele Granite zostały udostępnione na licencji Apache 2.0. Modele językowe Granite wykazują imponujące wyniki pod względem surowej wydajności. Model Granite 8B przewyższa porównywalne rozwiązania od Mistral i Google oraz dorównuje, a nawet przewyższa modele Llama o podobnych rozmiarach od Meta. W najnowszym benchmarku bezpieczeństwa AttaQ oraz w sektorach takich jak cyberbezpieczeństwo, Granite 8B przoduje we wszystkich mierzonych aspektach bezpieczeństwa, w porównaniu do modeli Meta, Google i Mistral. Modele te zostały wytrenowane na ponad 12 bilionach tokenów, obejmujących dane z 12 języków oraz 116 języków programowania, z zastosowaniem innowacyjnej, dwufazowej metody treningu. Opiera się ona na kilku tysiącach eksperymentów mających na celu optymalizację jakości danych, ich selekcji oraz parametrów treningowych. W ramach aktualnej premiery IBM wprowadza również nową rodzinę modeli Granite Guardian, które pozwalają programistom wdrażać zabezpieczenia, monitorując zapytania użytkowników i odpowiedzi modeli LLM pod kątem różnych zagrożeń. Oprócz wykrywania takich zagrożeń jak uprzedzenia społeczne, mowa nienawiści, toksyczność, wulgaryzmy, przemoc, próby obejścia zabezpieczeń i inne, modele te zapewniają również szereg unikalnych kontroli, specyficznych dla RAG, takich jak ocena oparcia odpowiedzi na faktach, adekwatność kontekstu i trafność odpowiedzi. Warianty instruct nowych modeli językowych Granite 8B i 2B oraz modeli Granite Guardian 8B i 2B są dostępne do użytku komercyjnego na platformie watsonx firmy IBM. Wybrane modele Granite 3.0 będą dostępne na platformach partnerskich, takich jak Nvidia NIM Stack i Google Vertex, poprzez integrację z HuggingFace.

Signify: Oparty na chmurze, bezprzewodowy system oświetleniowy Interact firmy otrzymał certyfikat bezpieczeństwa DEKRA IEC 62443-3-3. To znak pewności, że system i usługi są bezpieczne i prywatne w obliczu stale ewoluujących zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Certyfikat potwierdza odporność systemu Interact i jest kolejnym krokiem firmy w wysiłkach na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Samsung: Wprowadza na polski rynek Galaxy Ring – pierwsze w portfolio marki urządzenie z kategorii wearables w formie inteligentnego pierścienia, który pozwala zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie w dyskretny sposób z wykorzystaniem Galaxy AI

Veeam: Wprowadził ulepszenia w Veeam Data Cloud Vault, opartym na chmurze rozwiązaniu pamięci masowej. Opracowana wspólnie z Microsoft usługa Storage-as-a-Service (STaaS) zapewnia niezmienną, szyfrowaną i izolowaną architekturę pamięci masowej o trwałości na poziomie do 99,9999999999%; przewidywalne, stałe ceny za terabajt w dwóch wersjach, obejmujące koszty żądań odczytu/zapisu oraz opłaty wyjściowe; uproszczoną obsługę dzięki integracji z platformą Veeam Data Platform.

AMD: Przedstawił adptacyjny SoC AMD Versal Premium Series Gen 2, czyli pierwszy w branży układ FPGA z obsługą CXL 3.1, PCIe Gen6 i LPDDR5X. Te następnej generacji interfejsy pozwalają na uzyskiwanie lepszej efektywności i szybszych transferów pomiędzy procesorami a akceleratorami, co spełnia rosnące wymagania aplikacji w sektorach kosmicznym, obronnym, komunikacyjnym czy też oprogramowania sprzętu pomiarowego. Takie technologie umożliwiają też tworzenie konfiguracji z procesorami AMD EPYC do jeszcze bardziej wymagających zadań. Narzędzia deweloperskie dla AMD Versal Premium Series Gen 2 powinny być dostępne w 2 kwartale 2025 roku, a pierwsze próbki testowe na początku 2026 roku. Dostawy produkcyjne powinny być realizowane w drugiej połowie 2026 roku.

Goodspeed: Firma logistyki w temperaturze kontrolowanej i Foodsi, polska aplikacja do ratowania żywności i innych produktów, uratowały przed zmarnowaniem niemal 400 ton jedzenia w postaci posiłków od producentów cateringów dietetycznych w okresie ostatnich 7 miesięcy, czyli od kwietnia do października 2024. W samym październiku było to ok. 30 tys. zestawów.

Premium Mobile: Wprowadziło nowe, ekologiczne rozwiązanie – half sim, czyli zmniejszone karty SIM. Nowe karty pozwolą na zmniejszenie zużycia plastiku o połowę, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z kart SIM w formatach mini, mikro i nano.

Revolut: Udostępnił piątą wersję aplikacji Revolut Business, stworzoną z myślą o współczesnych potrzebach dużych firm.

Snowflake: Ogłosił podczas corocznej konferencji dla programistów BUILD 2024 kolejne usprawnienia swojej platformy. Mają one pomóc firmom w zapewnieniu porządku złożonych zasobów danych. W efekcie, nowe rozwiązania prowadzą do szybszego uzyskania korzyści z zastosowania AI. Snowflake Open Catalog umożliwia użytkownikom łatwe dostosowywanie się do zmieniających potrzeb ich organizacji, poprzez integrację nowych silników i stosowanie spójnych mechanizmów zarządzania nimi. Snowflake ułatwia przedsiębiorstwom uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików PDF i innych dokumentów przy użyciu języka naturalnego dzięki zastosowaniu Document AI. Firma dodaje nowe możliwości zapobiegania zagrożeniom i monitorowania bezpieczeństwa do katalogu Snowflake Horizon, aby pomóc przedsiębiorstwom w lepszej ochronie danych.

RTV euro AGD: Otwiera 8. sklep we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 3, który jest 338. punktem sieci w Polsce a 27. w województwie dolnośląskim. Sala sprzedaży tego salonu będzie mieć powierzchnię 950 m2. Klienci będą mogli wybierać spośród ponad 24 tys. produktów – dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie.

Plus: Przygotował specjalną ofertę z okazji nadchodzącego Black Week. W obniżonych cenach będzie można kupić smartfony popularnych marek, m.in. Samsung, OPPO, realme oraz smartwatche od Huawei. Z kolei w świątecznej ofercie Plusa wszyscy, którzy przeniosą numer do Plusa, mogą skorzystać z promocji, w której wybrane modele smartfonów są aż o 50% tańsze.

Hitachi Energy: Wprowadził na rynek nowe rozwiązanie do prognozowania dla energetyki oparte na sztucznej inteligencji (AI), Nostradamus AI. Rozwiązanie to, opracowane z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej Hitachi Energy na temat branży energetycznej, bazuje na 30 latach obszernych danych rynkowych firmy, zapewniając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, operatorom systemów energetycznych, wytwórcom i sprzedawcom energii wysoce precyzyjne prognozy dla scenariuszy związanych z rynkiem energii.

4cv mobile: Ogłosił polską premierę ma smartwatch przeznaczony dla starszych użytkowników – Bemi Senio. Charakteryzują go funkcje podnoszące bezpieczeństwo seniora: przycisk SOS oraz automatyczne wykrywanie upadku, przejrzysty interfejs, duże ikony i czcionka, a także czytelne menu, opcja śledzenia lokalizacji seniora przez bliską osobę, funkcje monitorowania zdrowia: temperatury, ciśnienia, tętna i saturacji, krokomierz i monitor przebytego dystansu, motywujące do aktywności fizycznej.

Cisco: Wprowadza nową linię serwerów AI, które są zaprojektowane specjalnie do obsługi zadań wykorzystujących procesory graficzne (GPU) wspierane przez technologię NVIDIA. Wśród zaprezentowanych nowości znalazły się również moduły AI POD, które mają na celu uproszczenie i zminimalizowanie ryzyka inwestycji w infrastrukturę AI. Nowe rozwiązania oferują organizacjom elastyczny i skalowalny proces wdrożenia AI, wspierany przez wiodące w branży rozwiązania sieciowe Cisco.

Infinix: Wprowadza do swojej oferty nowe produkty: dwa smartwatche w sugerowanych cenach od 249 zł, siedem modeli słuchawek bezprzewodowych w sugerowanych cenach od 99 zł, dwa powerbanki w sugerowanej cenie 99 zł. Te trzy kategorie produktów to najchętniej wybierane przez Polaków rodzaje elektronicznych akcesoriów, jak wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego na zlecenie Infinix wśród dorosłych użytkowników i użytkowniczek smartfonów. Zebrane dane wskazują, że z powerbanków na co dzień korzysta 43% badanych, ze słuchawek – 41%, a ze smartwatchy lub smartbandów – 40%.

SpiceSolutions: Polska spółka technologiczna, która digitalizuje procesy księgowe i automatyzuje procesy firmowe, podpisała kolejny kontrakt na wdrożenie swojego rozwiązania w dwóch podmiotach we Włoszech: H7 Hospital Seven oraz szpitalu Centrum Medycyny i Chirurgii w Katanii. To kolejne globalne wdrożenia spółki. Dotychczas rozwiązania SpiceSolutions dotarły m.in. do Francji, Hiszpanii, Dominikany, a nawet Singapuru. Spółka chce stać się jednym z liderów w obszarze digitalizacji usług w firmach księgowych. Z rozwiązań firmy korzysta ponad 200 klientów.

Laven: Polski insurtech połączył siły z międzynarodowym ubezpieczycielem Squarelife. Wspólnie zaoferują klientom produkt Laven, czyli komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Współpraca rozpocznie się od Polski, natomiast w planach jest wejście na rynki zagraniczne, na których już dziś obecny jest Squarelife.

Źródło: ISBnews