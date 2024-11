Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 11-15 listopada.

RYNEK OZE

Czyste powietrze: Projekt zmian w programie „Czyste powietrze” zostanie poddany konsultacjom publicznym jeszcze w listopadzie br., poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Mają się w nim znaleźć propozycje uszczelnienia i bardziej efektywnego wydatkowania środków, ale także waloryzacja progów dochodowych beneficjentów.

Zmiany klimatyczne: Zmiany klimatyczne dostrzega 84% Polaków, wynika z badań Ipsos oraz Startup Academy, przeprowadzonych na zlecenie ING Banku Śląskiego. Świadomość zmian rośnie wraz z wiekiem – najniższa jest w grupie 18-34 (80%), a najwyższa w grupie 45-65 (87%).

KPEiK: Komisja Europejska wezwała Polskę do przedstawienia zaktualizowanej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), podała Komisja.

BDO: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje zwiększenie środków na finansowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w latach 2025-2027.

Offshore: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Minister Klimatu i Środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt przewiduje możliwość wydania przez Ministra rozporządzenia, które ustali odrębne ceny maksymalne wytwarzanej energii dla różnych obszarów lub grup obszarów morskich farm wiatrowych.

Offshore: Procedowanie projektu nowelizacji ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych opóźni znacznie określenie ceny maksymalnej na aukcje 2025, co jest bardzo niekorzystne dla inwestorów rozwijających projekty morskich farm wiatrowych, ocenia Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Offshore: Ministerstwo Finansów chce, by cenę maksymalną dla energii wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, określoną w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, opiniował wcześniej prócz ministra aktywów państwowych także minister finansów, wynika ze stanowiska resortu do projektu nowelizacji ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zmiany klimatyczne: Blisko połowa (45%) badanych nisko ocenia wiedzę polskiego społeczeństwa na temat zmian klimatu i wpływu gospodarki na środowisko, zaś 18% ocenia świadomość ekologiczną Polaków wysoko, wynika z badania przeprowadzonego dla Banku Millennium. Ponad 40% respondentów uważa, że sytuacja ekologiczna w Polsce i reszcie Europy jest podobna, ponad 30% ocenia, że w naszym kraju jest pod tym względem gorzej niż w Europie, a ponad 20% – że lepiej.

Atom: Projekt aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, zawierający m.in. zaktualizowane informacje na temat harmonogramów działań w sprawie budowy dwóch elektrowni jądrowych zostanie przedstawiony do końca listopada, podało Ministerstwo Przemysłu, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi.

Emisje CO2: Niektóre założenia dotyczące ograniczenia emisji CO2 „rozbrajają europejską gospodarkę”, ocenił premier Donald Tusk. Podkreślił, że podobne myślenie było prezentowane przez unijnych liderów na zakończonym w weekend szczycie w Budapeszcie.

COP29: 11 listopada 2024 r. w Baku w Azerbejdżanie rozpoczął się doroczny szczyt klimatyczny – 29 Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 29. Polskę w negocjacjach reprezentowała międzyresortowa delegacja pod przewodnictwem Ministry Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Polskiej delegacji towarzyszyła misja biznesowa złożona z laureatów projektu GreenEvo – akcelerator zielonych technologii. Celem misji jest promocja polskich zielonych technologii za granicą i budowanie rozpoznawalności dla polskich przedsiębiorców.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Rejestracje e-aut: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) spadła o 13,9% r/r i wyniosła 1 146 szt. w październiku br., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

Punkty ładowania: W Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, czyli systemie zarządzanym przez UDT, są zarejestrowane 9 752 punkty ładowania samochodów elektrycznych (stan na 13 listopada br.). Według szacunków Powerdot, ok. 87% punktów z łącznej liczby zarejestrowanych w EIPA, to wtyczki, które są publicznie dostępne. Daje to 8 480 punktów. Pozostałe albo nie przeszły jeszcze audytu UDT, umożliwiającego oddanie ich do użytkowania, albo nie są otwarte dla wszystkich użytkowników aut elektrycznych (teoretycznie stacje niepubliczne nie muszą posiadać audytu UDT, ale niektórzy operatorzy takich urządzeń występują o ich urzędowe zbadanie). Według „Licznika elektromobilności”, na koniec września w Polsce działały 7 962 publiczne punkty ładowania elektryków.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-rowery: 22 sygnatariuszy, w tym organizacje branżowe i samorządy, zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z listem otwartym apelującym o kontynuację działań nad programem „Mój Rower Elektryczny”.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Recykl: Odnotowała 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2024 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ML System: Rada nadzorcza powołała Annę Sobol na stanowisko wiceprezes zarządu, dyrektora finansowego, podała spółka. Łukasz Śnieżek, który dotychczas pełnił tę funkcję, złożył rezygnację. Pozostanie w spółce na stanowisku doradcy zarządu ds. finansowych i controllingu.

Mo-Bruk: Odnotował 24,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 20,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orlen: Planuje rozpocząć poszukiwanie partnerów dla tzw. drugiej fazy projektów morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w II połowie 2025 roku, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

Orlen: „Praktycznie” osiągnął porozumienie z Synthosem odnośnie współpracy przy budowie modułowych reaktorów jądrowych SMR w ramach spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

Energa: Sustainable Fitch podwyższył ocenę ogólną Energi do 2 z 3 (w skali 1-5) oraz punktację cząstkową do 63 pkt z 53 pkt (na 100 możliwych), podała spółka.

Elemental Group: Weszła na rynek rumuński, nabywając większościowy pakiet udziałów w tamtejszej ACC Recycling Services, podała spółka. Jednocześnie poinformowała o planowanej inwestycji zakład recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych w pobliżu Devy (okręg Hunedoara) za 19,84 mln euro.

CEZ: Podpisał umowę sprzedaży udziałów w swoich polskich aktywach konwencjonalnych z ResInvest Group po procesie aukcyjnym rozpoczętym 26 marca 2024 r., podała spółka. Sprzedaż obejmuje spółki, które są właścicielami i operatorami dwóch elektrowni opalanych węglem kamiennym – Skawina i Chorzów – z połączoną produkcją ciepła i energii elektrycznej. Zamknięcie transakcji podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Atom: Polscy dostawcy dołączają do prac nad projektem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Pierwsze zamówienia na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) zostały złożone przez Westinghouse w październiku tego roku, a w najbliższym czasie planowane jest złożenie zamówienia w Mostostalu Siedlce, należącym do Grupy Polimex Mostostal, podały PEJ i Westinghouse.

APS Energia: Podpisała umowę na dostawę przetwornic statycznych do wagonów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS), podała spółka. Umowa zakłada, że dostawy do FPS przetwornic statycznych do wagonów będą realizowane w ciągu 5 lat – pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w maju 2025 roku, a ostatnie dostawy przewidywane są we wrześniu 2029 roku. Średnioroczna wartość dostaw będzie miała wartość ok. 15,7 mln zł, tj. wynagrodzenie łączne za realizację przedmiotu umowy na dzień jej zawarcia wyniesie ok. 78,7 mln zł.

Arctic Paper: Arctic Power Sp. z o.o. – spółka zależna Arctic Paper – zawarła z Coral W. Perkowski, J. Perkowski umowę nabycia aktywów w postaci istniejącej instalacji fotowoltaicznej Garwolin o mocy do 4 MW, podał Arctic Paper. Cena całkowita transakcji nabycia instalacji Garwolin nie przekracza 10% kapitałów własnych Arctic Paper i została ustalona na warunkach rynkowych. Energia wytwarzana w instalacji Garwolin będzie sprzedawana odbiorcom spoza Grupy Arctic Paper, a wysokość rocznej produkcji energii szacowana jest na 4 000 MWh rocznie.

OX2: Przekazała do eksploatacji inwestorowi Ingka Investments Farmę Wiatrową Wysoka (FW Wysoka) o łącznej mocy 62,5 MW, podała spółka. Farma wiatrowa składa się z 11 turbin o mocy 5,5-5,7 MW została wybudowana w powiecie pilskim, w woj. wielkopolskim.

Tauron: Oddał do eksploatacji farmę wiatrową Mierzyn, osiągając tym samym 0,5 GW mocy zainstalowanej w technologii onshore, podała spółka. Elektrownia, o łącznej mocy 58,5 MW, zlokalizowana jest w gminie Karlino, w województwie zachodniopomorskim.

PEJ: Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały z amerykańską instytucją finansowania rozwoju DFC U.S. International Development Finance Corporation list intencyjny w sprawie wsparcia projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej równowartością ponad 4 mld zł, podała spółka.

PreZero: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie współpracował z PreZero, wiodącą firmą zajmującą się gospodarką odpadami. To oznacza wspólne badania, przede wszystkim w kontekście ekoenergetyki i zagospodarowania biometanu produkowanego z odpadów, ale też dwutorowe kształcenie studentów, którzy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Współpracę inauguruje podpisany 7 listopada list intencyjny. Strony zobowiązały się do publikacji wyników badań, zwłaszcza tych o charakterze wdrożeniowym, oraz wspólnego pozyskiwania funduszy na realizację innowacyjnych projektów badawczych.

Tauron: Tauron Dystrybucja podpisał pierwszą umowę na świadczenie usług elastyczności. Umowa jest jedną z odpowiedzi spółki na dynamiczny rozwój rozproszonych źródeł energii. Usługi elastyczności są jednym ze sposobów rozwiązywania technicznych problemów sieciowych, które pojawiają się w związku z rosnącą liczbą rozproszonych źródeł wytwórczych, jak również coraz częstszego wykorzystywania energii elektrycznej dla rozwoju elektromobilności czy do celów grzewczych.

Źródło: ISBnews