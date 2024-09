Z przyjętych niedawno przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) „Założeń polityki pieniężnej na 2025 rok” wynika, że potrzebna jest pewna elastyczność w określaniu tempa powrotu inflacji do celu, poinformował członek RPP Cezary Kochalski.

„Realizujemy w Narodowym Banku Polskim politykę pieniężną zgodnie z przyjmowanym corocznie dokumentem pt. „Założenia polityki pieniężnej”. Przyjęliśmy takowe założenia niedawno na rok 2025. Cóż wynika z tych założeń? Wynika z tych założeń, że cel inflacyjny ma charakter średniookresowy – czyli w średnim okresie musimy dojść do celu inflacyjnego. Ale ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe inflacja może kształtować się poniżej lub powyżej celu. Ponadto z założeń polityki pieniężnej wyraźnie wynika, że potrzebna jest pewna elastyczność w określaniu tempa powrotu inflacji do celu”- powiedział Kochalski podczas Krynica Forum 2024 nt. „Polska polityka pieniężna w latach 2020-2024. Uwarunkowania-Założenia-Realizacja”.

Dodał, że z podejściem elastycznym „mieliśmy do czynienia w rozpatrywanym okresie 2020-2024 wiele razy: chociażby wtedy, kiedy nastąpił bardzo skokowy wzrost inflacji i gdy stanęliśmy przed wyzwaniem sprowadzenia inflacji do celu, ale jednocześnie aby nie zdusić, zakłócić gospodarki. To wymagało od nas zdecydowanie elastycznego, wyważonego, spójnego podejścia”.

W ubiegłym roku RPP podtrzymała w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2024” średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., z podstawowym instrumentem polityki pieniężnej jakim są stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

Źródło: ISBnews