Rząd zdecydował o powołaniu międzyresortowego zespołu, który ma opracować założenia nowych zasad finansowania świadczeń emerytalno-rentowych dla duchownych, które mają wejść w życie od 2025 r. i zastąpić działający w obecnej formie Fundusz Kościelny, poinformował premier Donald Tusk.

„Dzisiaj podjęliśmy decyzję – po uzyskaniu informacji na temat Funduszu Kościelnego i źródeł finansowania – o powołaniu zespołu międzyresortowego. […] Ten międzyresortowy zespół przystępuje od dzisiaj do pracy nad zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego oraz innych źródeł finansowania kościołów z pieniędzy publicznych, w tym także zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

W skład zespołu wejdą m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister finansów, szef Kancelarii Premiera i Rządowe Centrum Legislacji, wymienił premier.

„Założenia będą skonsultowane z zainteresowanymi i zespół ministrów przyjął na siebie zobowiązanie zakończenia pracy i wprowadzenia nowego systemu na rok 2025” – wskazał Tusk.

Jak wyjaśnił, Fundusz Kościelny to są pieniądze, jakie co roku rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne głównie sióstr zakonnych i zakonników oraz tych księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. Ok. 99% środków z tego Funduszu Kościelnego idzie na te składki.

„Chcę od razu podkreślić: chcemy ucywilizować te relacje. […] Nikt nie powinien ulec pokusie konfrontacji wokół religii czy wokół kościoła. Uporządkujemy te sprawy bez zbędnych emocji, kulturalnie. Prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały – i to jest ustalenie – będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły, a więc mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa – tak, aby wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości: jedni więzi w kościołem, a drudzy – poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy” – podsumował premier.

Źródło: ISBnews