Polski startup Genotic wygrał 20 tysięcy EURO w konkursie, którego finał odbył się podczas konferencji Infoshare 2023. Drugie miejsce zajął startup z Wielkiej Brytanii upLYFT, a trzecie estoński – Beholder. Nagrody zostaną przeznaczone na dalszy rozwój innowacyjnych pomysłów.

Tegoroczna edycja konkursu wyłoniła najlepsze projekty Tech4Good. W finale Infoshare Startup Contest walczyło 5 startupów – SAY IT Labs, Beholder, Green Sequest, upLYFT i Genotic. Międzynarodowe jury oceniło potencjał biznesowy startupów, zespół oraz innowacyjność prezentowanych rozwiązań. Wśród jurorów znaleźli się m.in. Angel investor Sarah Drinkwater, Nico Schoenenberger z 10x Founders, Andreea Constantinescu z Planet First Partners i Valeri Petrov z Eleven Ventures.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 30 tysięcy EURO w gotówce. Nagrody ufundowała Prezydent Miasta Gdańska.

Jaki problem rozwiązuje zwycięski startup?

Polski startup Genotic za pomocą sztucznej inteligencji projektuje, testuje i produkuje przeciwciała, które stanowią uniwersalne narzędzie wykorzystywane w pracach badawczo rozwojowych. Dodatkowo ma potencjał być użyte w diagnostyce chorób zakaźnych takich jak: Wąglik, Dżuma czy COVID-19.

Rewolucyjność ich rozwiązania polega na nowoczesnej metodzie przewidywania struktur białek na podstawie sekwencji. Wykorzystanie wyłącznie kultur komórkowych w produkcji białek pozwala usprawnić cały proces i osiągnąć wysoki poziom spójności partii białek przy jednoczesnym zmniejszeniu zarówno czasu, kosztów oraz eliminacji wykorzystania zwierząt. Produktem końcowym są przeciwciała celujące w określony antygen.

Na podium również startupy z Estonii i Wielkiej Brytanii

Drugie miejsce w konkursie zajął upLYFT – startup z siedzibą w Londynie, który powstał z pasji do fitnessu i sportów amatorskich. Sam produkt nagrodzonej firmy spełnia jednak o wiele poważniejszą funkcję. upLYFT wyprodukował bowiem inteligentną bieliznę medyczną do walki z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.

Trzecie miejsce zajął Beholder, estoński startup, który skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i komputerowe przetwarzanie obrazu, do rozwiązania problemów z monitorowaniem środowiska naturalnego. To platforma SaaS, wspomagana przez AI do odkrywania zasobów mineralnych.

AI4SKIN wygrywa udział w VII edycji InCredibles

Spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Startup Contest, został wybrany jeden – polski startup AI4SKIN, który weźmie udział w VII edycji InCredibles – programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców z wizją, stworzonego przez Sebastiana Kulczyka. Produkt AI4SKIN pozwala na wczesną diagnozę raka skóry za pomocą sztucznej inteligencji.

— Do kolejnej edycji programu mentoringowego InCredibles postanowiliśmy zaprosić spółkę AI4SKIN. Zgodnie z motto Sebastiana Kulczyka wspieramy młodych przedsiębiorców, którym nie jest wszystko jedno z kim, jak i dlaczego robią biznes – mówi Jarosław Sroka, Członek Zarządu Kulczyk Investments.

Program InCredibles to kilka miesięcy zindywidualizowanego, bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców przez polskich i zagranicznych mentorów – uznanych founderów, inwestorów, doradców i specjalistów z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży i marketingu, strategii, komunikacji, finansowania oraz HR.

Konferencja Infoshare 2023: Łącznie ponad 500 startupów i ponad 100 VC z całego świata

Poza konkursem Startup Contest, startupy mogły zaprezentować swoje pomysły w strefie Startup Expo oraz w internetowej bazie dostępnej dla inwestorów. Startupy, największe firmy i korporacje, międzynarodowi inwestorzy i aniołowie biznesu mieli też dostęp do dedykowanego narzędzia do networkingu – Matchmaking. Dzięki temu narzędziu odbyło się niemal 2000 spotkań.

W tegorocznej 17. edycji konferencji Infoshare udział wzięło ponad 6 tysięcy uczestników.

Źródło: Infoshare