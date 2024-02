Twój startup jest na etapie seed lub early-stage? Tworzysz rozwiązania, które mogą zmienić świat na lepsze? Zgłoś swój startup do kolejnej edycji konkursu Infoshare Startup Contest. Najlepsi wygrają łącznie 30 tysięcy euro w gotówce i rozwiną skrzydła pod okiem InCredibles Sebastiana Kulczyka. Rejestracja trwa do 1 marca 2024 roku.

Trwa nabór do Infoshare Startup Contest – konkursu, w którym udział wzięło dotąd ponad 4 tysiące startupów. Tegoroczna edycja, wzorem ubiegłego roku, skierowana jest do startupów realizujących jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jury będzie oceniać kandydatów przede wszystkim ze względu na ich innowacyjność, ale również przez pryzmat ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca.

Najlepsi na scenie w Gdańsku

Półfinaliści zostaną ogłoszeni do 10 kwietnia. Każdy z nich otrzyma po dwa Startup Passy (każdy o wartości 859,77 zł), umożliwiające nieodpłatny udział w konferencji oraz dostęp do wszystkich scen i matchmakingu z inwestorami i klientami.

Najlepsze startupy zaprezentują się międzynarodowym funduszom VC i inwestorom związanym m.in. z Simpact Ventures czy Smart Impact Capital, a także przedstawicielom globalnych korporacji podczas największej konferencji technologicznej w Gdańsku. Co roku na Infoshare przyjeżdża ich około 200. To unikalna szansa dla przedsiębiorców, aby wyróżnić się w tłumie i zdobyć wsparcie niezbędne do dalszego rozwoju.

Łączna pula nagród w konkursie to 30 tysięcy euro w gotówce, ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska. Zwycięzców poznamy podczas konferencji Infoshare w maju.

Nagroda specjalna dla wybranego startupu od InCredibles

Spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Startup Contest, zostanie wybrany jeden, który zostanie zaproszony do uczestnictwa w VIII edycji InCredibles — programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców z wizją stworzonego przez Sebastiana Kulczyka.

Do prestiżowego grona InCredibles należy już ponad 50 spółek, w tym m.in. SunRoof Technology, Infermedica, Therapify, a także FibriTech – uczestnicy Startup Contest z 2021. W zeszłym roku dołączył do nich startup AI4SKIN – uczestnik Startup Contest z 2023. Program InCredibles to kilka miesięcy zindywidualizowanego, bezpłatnego wsparcia przez polskich i zagranicznych mentorów – uznanych founderów, inwestorów, doradców i specjalistów z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży i marketingu, strategii, komunikacji, finansowania oraz HR.

Tradycyjnie już zapraszamy do współpracy młodych przedsiębiorców, którym nie jest wszystko jedno jak, z kim i dlaczego robią biznes. Odpowiedzialnych podkreśla Sebastian Kulczyk, twórca InCredibles

Startup Contest to coś więcej niż szansa na finansowanie

W tym roku udział w konferencji potwierdzili m.in inwestorzy związani z Pitchdrive, ZakaVC czy YouNickMint. Gotowi są przeznaczyć kolejne miliony na inwestycje w startupy na konferencji Infoshare, jeśli tylko te ich do siebie przekonają.

Spotkania z inwestorami i partnerami odbywać się będą za pośrednictwem dedykowanej aplikacji do matchmakingu. W 2022 roku odbyło się 1505 takich spotkań, a ponad 80% startupów obecnych na wydarzeniu deklaruje, że to właśnie na Infoshare spotkało potencjalnego inwestora i rozpoczęło rozmowy.

Startupy będą także mogły zaprezentować swój projekt podczas wydarzenia w strefie Startup Expo oraz w specjalnej bazie, dostępnej dla inwestorów uczestniczących w konferencji.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej organizatora: https://infoshare.pl/conference/startup-contest/

Startup Contest organizowany jest w ramach Infoshare – największej w CEE konferencji łączącej biznes z nowymi technologiami. Tegoroczna edycja konferencji to aż 7 scen tematycznych, kilkuset czołowych prelegentów z całego świata, blisko 250 wystąpień, strefa Expo i 6 imprez towarzyszących, będących okazją do biznesowego networkingu.

Konferencja Infoshare

Infoshare to największa konferencja technologiczna w regionie CEE, łącząca najnowsze rozwiązania technologiczne z biznesem. Co roku do Gdańska przyjeżdżają tysiące uczestników. Wśród nich są startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. W 2024 roku Infoshare odbędzie się w dniach 22-23 maja w gdańskim Amber Expo. Dwa dni konferencji to 7 tematycznych scen, kilkuset czołowych prelegentów, ponad 250 wystąpień, 6 imprez towarzyszących, które są okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń oraz Startup Contest każdego roku gromadzący setki startupów walczących o nagrody o łącznej kwocie 30 000 EUR.

Źródło: Infoshare