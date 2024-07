Archicom odnotował 72,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2024 r. wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując skorygowane dane. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (z uwzględnieniem działalności zaniechanej) wyniósł 71,48 mln zł vs 17,24 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 87,75 mln zł wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 89,48 mln zł wobec 300,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,64 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 83,15 mln zł rok wcześniej.

„Zarząd […] w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lipca 2024 r. […] przekazuje do publicznej wiadomości informacje o przedmiocie i charakterze korekty danych zawartych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 r., będącym częścią skonsolidowanego raportu okresowego za pierwszy kwartał 2024 r., oraz przekazuje do publicznej wiadomości ww. raport okresowy, zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 r., którego dotyczyła korekta. Korekta dotyczyła braku aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Opieńskiego w Poznaniu do wartości godziwej na koniec pierwszego kwartału 2024 r.

Korekta wpływa na wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej spółki za okres pierwszego kwartału 2024 r., w tym w szczególności:

– zysk netto razem za okres zakończony 31 marca 2024 r. ulega powiększeniu o kwotę 10 648 tys. zł;

– zysk z działalności operacyjnej za okres zakończony 31 marca 2024 r. ulega powiększeniu o kwotę 13 146 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 15,38 mln zł wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej.

W maju spółka podała, że odnotowała 60,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 17,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 74,6 mln zł wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 76,34 mln zł wobec 300,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews