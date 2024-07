Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 24-28 czerwca.

RYNEK BUDOWLANY

Budownictwo mieszkaniowe: W aktywności deweloperów mieszkaniowych w I kw. br. zaszły korzystne zmiany – m.in. zwiększenie nowej produkcji w toku – które będą skutkować zwiększoną liczbą budowanych mieszkań, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Budownictwo mieszkaniowe: Liczba mieszkań, których budowa się rozpoczyna, może być wyższa w kolejnych miesiącach tego roku niż w I kw., gdy było ich ok. 60,1 tys., dzięki zmianom legislacyjnym, wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Dostępność w budynkach: Sejm przyjął nowelizację ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zakłada przedłużenie obecnych przepisów dotyczących usytuowania budynków i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych do 84 miesięcy z proponowanych wcześniej 60 miesięcy.

CPK: Ministerstwo Infrastruktury analizuje projekt budowy nowego połączenia kolejowego z Warszawy do Gdańska, tzw. Centralnej Magistrali Kolejowej – Północ (CMK-Północ), jednak realizacja tej inwestycji to horyzont 2040 r., poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podczas konferencji poświęconej m.in. komponentowi kolejowemu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

CPK: Zaktualizowany harmonogram budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zakłada rozpoczęcie realizacji części terminalowej w 2026 r., poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

CPK: Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) powinny objąć w Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) co najmniej 50% slotów, a najlepiej 60%, by mieć w nim dominującą pozycję, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Baranowie przejmie z Lotniska Chopina w Warszawie cały ruch komercyjny, jednak warszawski port może mieć w przyszłości „nowe funkcje lotnicze”, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

CPK: Koszt realizacji projektu Centralnego Portu Lotniczego (CPK) razem z komponentem kolejowym to 131 mld zł do 2032 r., kiedy lotnisko ma zostać otwarte, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

CPK: W ramach projektu Centralnego Portu Lotniczego (CPK) powstanie lotnisko w Baranowie pod Warszawą (zostanie otwarte w 2032 r.) oraz sieć kolejowa łącząca wszystkie ośrodki regionalne, a nie tylko Warszawę, wynika ze słów premiera Donalda Tuska. Trzecim elementem projektu jest budowa silnego krajowego przewoźnika lotniczego.

GDDKiA: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaplanowała w najbliższych latach 41 mld zł wydatków na mniejsze inwestycje, dotyczące bezpieczeństwa, komfortu i jakości istniejącej sieci dróg krajowych. W tym roku ogłosiła przetargi na 83 zadania, na 110 podpisała już umowy, a przetargi na kolejne 107 zadań planuje ogłosić jeszcze w tym roku.

Budownictwo mieszkaniowe: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w maju br. spadła o 18,1% r/r do 14 513, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 8,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budownictwo mieszkaniowe: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju br., wzrosła o 21,1% r/r i wyniosła 19 826, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 6,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budownictwo mieszkaniowe: Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w maju br. o 31,6% r/r do 24 460, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,5% r/r w maju br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7%.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: Natężenie ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych według Narodowego Banku Polskiego (NBP) zmniejszyło się, poinformowała wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley. Wskazała, że polski sektor bankowy pozostawał w 2023 r. stabilny i odporny na szoki.

Centra handlowe: Ruch w galeriach i centrach handlowych wzrósł o 9,5% r/r w okresie styczeń-maj 2024 r., wynika z raportu firmy Proxi.cloud. Z analizy zachowań konsumentów wynika, że liczba klientów ogólnie zwiększyła się w tym okresie o 17% r/r.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 54,1% r/r do 6,208 mld zł w maju 2024 r. (ale spadła o 9,6% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 36,1% r/r do 15 tys. (i spadła o 9,5% m/m).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Dekpol: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 19,99 mln zł z zysku netto za 2023 r. oraz 7,61 mln zł z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,39 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 1 sierpnia oraz termin wypłaty dywidendy na 31 października br.

Compremum: Rada nadzorcza delegowała przewodniczącego rady nadzorczej – Łukasza Fojta – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki (wiceprezesa zarządu) na okres 3 miesięcy, podało Compremum. Decyzja rady podyktowana jest zapewnieniem prawidłowości działania operacyjnego spółki.

Trakcja: Spełniła wszystkie warunki zawarte w umowach finansowania, które zapewniły spółce kontynuację finansowania do 31 grudnia 2024 roku, podała spółka.

Echo Investment: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, że dywidenda będzie odpowiadała wysokości wypłaconej przez spółkę 10 listopada 2023 r. zaliczki dywidendowej, w związku z czym spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok 2023, podała spółka.

Lokum Deweloper: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 43,2 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,4 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 sierpnia oraz termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia br.

GTC: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 45,5 mln zł zysku netto za 2023 r. oraz 80,84 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 30 sierpnia oraz termin wypłaty dywidendy na 27 września br.

Wikana: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 7,9 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,4 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 26 września oraz termin wypłaty dywidendy na 15 października br.

Elektrotim: Dołączy od 1 lipca do zarządu dwóch nowych członków: Macieja Posadzy – byłego przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz dotychczasowego dyrektora finansowego Marka Piotrowskiego, podała spółka. Celem tych zmian jest wzmocnienie struktury zarządzania oraz przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i możliwości rynkowe.

Elektrotim: Zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 24,96 mln zł, tj. 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 12 sierpnia, zaś dzień wypłaty 4 września br.

Onde: Rada nadzorcza powołała z dniem 1 lipca br. Pawła Przybylskiego w skład zarządu spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 czerwca 2022 r. i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu, a także zmieniła z dniem 1 lipca 2024 r. funkcję Pawła Średniawy w zarządzie spółki ze stanowiska prezesa zarządu na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Torpol: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło o przeznaczeniu zysku netto za 2023 r. w kwocie 96,65 mln zł na: wypłatę dywidendy w wysokości 48,47 mln zł (2,11 zł na akcję), zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 0,8 mln zł i zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 47,38 mln zł, podała spółka. Jednocześnie ZWZ ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 1 sierpnia 2024 r., a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na 30 sierpnia 2024 roku.

Grupa TAG Immobilien: Grupa – do której należy Robyg i Vantage – zainwestowała 390 mln zł w bank ziemi w Polsce w czerwcu br., podała spółka. Bank ziemi obejmuje potencjał budowy ponad 25 tys. lokali w całym kraju.

Mirbud: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 19,27 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,21 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 27 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 7 sierpnia br. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 91 744 200.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 1 284,24 mln zł netto, została oceniona najwyżej w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na prace na liniach kolejowych 201 i 214 w ramach modernizacji alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto, podał Budimex.

GH Development: Wprowadził na warszawski rynek nieruchomości swoją czwartą inwestycję mieszkaniową – „Vista Wawer” – w której powstanie budynek przy ul. Tytoniowej obejmujący 80 mieszkań o powierzchniach od 27 do 78 m2, podała spółka.

Develia: Zawarła umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,26 ha w Gdańsku, za 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto), podała spółka. Spółka zamierza na powyższej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 128 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2025 r.

Port w Elblągu: Ministerstwo Infrastruktury spodziewa się, że decyzja środowiskowa dla realizacji ostatniego kilometra toru podejściowego do portu w Elblągu będzie gotowa pod koniec tego roku, w przyszłym roku prowadzone będą prace mające na celu jego pogłębienie; z kolei na początku 2026 roku do portu w Elblągu będą mogły zawijać większe statki, zapowiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Lastadia Office: Francuski fundusz SCPI Transitions Europe – zarządzany przez Arkéa Real Estate Investment Management – kupił od Greenstone Asset Managment w pełni wynajęty biurowiec Lastadia Office położony na wyspie przy zachodnim brzegu Odry w Szczecinie, podał Cushman & Wakefield, wspierający sprzedającego w tej transakcji. To kolejna w ostatnich tygodniach transakcja na biurowych rynkach regionalnych z udziałem Greenstone, funduszu specjalizującego się w inwestycjach private equity. Na początku czerwca firma poinformowała z kolei o zakupie budynku biurowego Format w Gdańsku.

Develia: Wprowadziła do oferty II etap inwestycji Ogrody Wojszyce we Wrocławiu. W ramach tej fazy osiedla powstaną wille miejskie w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, w których znajdzie się 40 mieszkań o metrażach od 117 do 158 m2, podała spółka. Termin zakończenia budowy II etapu zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 234 mieszkania w projekcie Moderna Helenów w Łodzi, podała spółka. Zakres cenowy mieszkań w stanie deweloperskim wynosi od 9 900 do 12 800 zł za m2.

Unibep: Coopera Idea, spółka zależna Unidevelopment z Grupy Unibep, zawarła umowę sprzedaży gruntu w Warszawie w dzielnicy Bemowo o obszarze ok. 0,83 ha za 25,4 mln zł netto, podał Unibep. W wyniku transakcji sprzedający odnotuje wynik na poziomie zysku operacyjnego w wysokości ponad 3 mln zł, który zostanie wykazany w sprawozdaniu Grupy za II kwartał 2024 r. i który stanowi dodatkowy benefit operacyjny wobec wyniku wykazanego za I kwartał 2024 r.

Spravia: Wprowadziła do sprzedaży 88 mieszkań i 40 apartamentów w części willowej w ramach VIII etapu os. Wiślany Mokotów w Warszawie, podała spółka. W tym etapie powstaną 3 niewysokie budynki, w części willowej zaplanowano zaś 2 trzypiętrowe budynki. Termin przekazania mieszkań przewidziano na sierpień 2026 roku.

Atal: Rozpoczął sprzedaż 387 mieszkań w inwestycji Heyki City Atal – swoim pierwszym projekcie w Szczecinie, podała spółka. W ramach inwestycji powstaną mieszkania o zróżnicowanym układzie (1-5 pokoi, z przewagą 1- i 3-pok.) i metrażu (od 26,5 do ok. 126 m2), w tym apartamenty z prywatnymi tarasami. Ceny apartamentów mieszczą się w zakresie 12 200 – 20 330 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Onde: Zawarło ze spółkami celowymi należącymi do grupy Luneos Green Energy trzy kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych (bez dostaw modułów) dla farm fotowoltaicznych o mocy 10,43 MW, 18,82 MW i 22 MW, o łącznej wartości ok. 56,3 mln zł netto, podało Onde. Terminy realizacji prac przypadają w lutym i marcu 2025 r.

Aldesa: Oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones, na ok. 810 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik o długości niespełna 17 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Lublin.

Develia: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Develię oraz Grupo Lar Holding Polonia – spółkę należącą do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar – w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego na około 550-600 mieszkań, zlokalizowanego w Warszawie, podała Develia.

Eco5tech: Wygrała przetarg publiczny i zawarła umowy z Miastem Bydgoszcz – Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury rowerowej w dwóch odcinkach na terenie Bydgoszczy. Łączna wartość umów to prawie 550 tys. zł brutto. Eco5tech ma 10 miesięcy na wykonanie prac projektowych inwestycji. Wcześniej spółka realizowała podobny projekt również w Warszawie i Krakowie.

Panattoni: Zakończył budowę nowego obiektu produkcyjno-magazynowego dla Air Spiralo w Szamotułach pod Poznaniem. Nowa inwestycja o powierzchni 9 200 m2 zwiększy możliwości produkcyjne i logistyczne firmy.

Mirbud: Zakończył pierwszy etap budowy Apartamentów Widok w Skierniewicach dla swojej spółki deweloperskiej JHM Development. W zakończonym etapie do dyspozycji kupujących było w sumie 144 lokali, aktualnie w sprzedaży pozostają 43 lokale. W dalszej kolejności powstaną jeszcze trzy budynki w ramach drugiego etapu inwestycji.

Nowy Styl: Kusch+Co – należąca do Nowego Stylu marka, której ławki lotniskowe, siedziska i meble wypoczynkowe znajdują się na ponad 260 lotniskach na całym świecie wyposażyła 27 lotnisk, a w Europie pasażerowie mogą korzystać z produktów tej marki na ponad 100 lotniskach, w tym we wrocławskim Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika w Polsce.

Panattoni: Uzyskał finansowanie w wysokości 16,5 mln euro od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację projektu Panattoni Park Ruda Śląska IV. Inwestycja, której budowa ruszyła w marcu, obejmuje 34 000 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni magazynowej. Zyskała też najemcę – firmę midocean, która wynajęła 21 000 m2.

