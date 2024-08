Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 19-23 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 1,4% r/r w lipcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9%.

Farmy PV: Farmy i instalacje fotowoltaiczne w świetle projektowanych rozwiązań nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie – jak obecnie – od ich elementów budowlanych (konstrukcji wsporczych), podało Ministerstwo Finansów. Resort powtórzył, że nie pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku od fotowoltaiki.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) apeluje o wstrzymanie prac nad rządowym projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart do czasu uzyskania informacji o wpływie tego kredytu m.in. na rynek najmu oraz wzrost cen mieszkań, wynika ze stanowiska resortu do projektu tej ustawy.

Rynek magazynowy: Podaż na polskim rynku magazynowym wkrótce przekroczy próg 35 mln m2 zasobów, prognozuje agencja doradcza Cushman & Wakefield. W czerwcu 2024 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły 33,52 mln m2, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu rocznym.

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lipcu br. wzrosła o 24,8% r/r do 18 629, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 10,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lipcu br., wzrosła o 23,3% r/r i wyniosła 19 974, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 5,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w lipcu br. o 38,6% r/r do 26 650, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 10,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek logistyczny: W I połowie br. w Polsce oddano do użytkowania ok. 1,64 mln m2 nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej, w efekcie czego wielkość zasobów magazynowych w całej Polsce osiągnęła 33,5 mln m2, wynika z danych Savills. Wg firmy II kwartał przyniósł wyraźne ożywienie na rynku magazynowym, czego potwierdzeniem jest rosnące zainteresowanie ze strony najemców; w rezultacie, od stycznia do czerwca popyt brutto wyniósł 2,64 mln m2, co oznacza wzrost o 19% r/r. Popyt netto, obejmujący nowe umowy najmu i ekspansje, osiągnął poziom 1,61 mln m2 i wzrósł o 18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Rynek mieszkaniowy: Zdecydowana większość najemców (94%) zgadza się ze stwierdzeniem, że czynsz za najem należy zawsze płacić, jednak aż 45% najemców przyznaje, że zdarzyło im się nie zapłacić na czas, wynika z badania przeprowadzonego przez Politykę Insight i simpl.rent.

Rynek handlowy: W Polsce powstało 15 nowych obiektów handlowych powyżej 5 000 m2 GLA, a kolejne 5 zostało rozbudowanych lub zmodernizowanych w I poł. 2024 r. Ich łączna powierzchnia handlowa wyniosła blisko 190 tys. m2 GLA, wynika z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). Całkowita powierzchnia polskich obiektów handlowych powyżej 5 000 m2 GLA na koniec czerwca br. przekroczyła 13,5 mln m2.

Elektrownie jądrowe: Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, który zakłada zwiększenie możliwości etapowania inwestycji w obiekty jądrowe, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Rafako: Rafako Engineering – spółka w ok. 51% zależna Rafako – złożyła wniosek o uchylenie układu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, podało Rafako. Wnioski zostały złożone do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy.

OKAM Capital: Zadebiutował na rynku Catalyst. Spółka zapowiedziała ogłoszenie wkrótce m.in. I etapu inwestycji F.S.O. Park w Warszawie i „topowego” projektu w Łodzi.

StudentSpace: Platforma prywatnych akademików – uruchomiona przez Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment – zabezpieczyła działki w Krakowie pod dwa akademiki dla ponad 1 200 studentów, podała spółka. Deweloperem obu krakowskich projektów będzie Echo Investment, które uzyskało już pozwolenia na budowę i rozpoczęło prace przygotowawcze. Budynki mają zostać ukończone przed rozpoczęciem roku akademickiego 2025/2026.

MLP Group: Odnotowało 265,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 108,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Budimex: Odnotował 157,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 168,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GTC: Odnotowało 21,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 23,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Atal: Rozpoczął sprzedaż apartamentów inwestycyjnych w centrum Wrocławia, podała spółka. Przygotowany z myślą o inwestorach projekt Krakowska 35 obejmuje 113 jednostek hotelowych w wielofunkcyjnym obiekcie usługowym. Do wyboru są apartamenty jedno-, dwu- oraz trzypokojowe, a także dwulokalowe, o pow. od 24 do 87 m2. Ponadto deweloper przygotował sześć pakietów wykończeniowych w zróżnicowanych stylach, uwzględnionych w cenie.

ZUE: Ocenia, że marżowość spółki w kolejnych okresach i ewentualne dojście do pożądanej marży brutto 6% będzie zależało od zachowania zamawiających i konkurencji w kwestii ogłaszanych przetargów, poinformował prezes Wiesław Nowak. Z jego słów wynika, że jeśli przetargów będzie mało, ZUE i inne spółki będą startować we wszystkich.

ZUE: W portfelu Grupy ZUE o wartości ok. 1,5 mld zł znajdują się aktualnie kontrakty kolejowe i miejskie na rynku polskim oraz zlecenia kolejowe w Rumunii, podała spółka. Od 2023 r. poprzez nową spółkę zależną – Energopol – Grupa realizuje również kontrakty drogowe. Grupa aktywnie uczestniczy w kolejnych przetargach, zadeklarowano także.

Torpol: Miał 25,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2024 r., wobec 38,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 558,5 mln zł (rok wcześniej: 426,8 mln zł), podała spółka, prezentując wstępne dane.

ZUE: Odnotowało 7,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Develia: Develia Invest, spółka zależna Develii, zawarła ze spółką zależną od AFI Europe – AFI Project 10 -przedwstępną warunkową umowę sprzedaży niezabudowanej działki o pow. 0,54 ha we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, podała spółka. Cena sprzedaży została ustalona na 50,5 mln zł netto.

Mirbud: Miał 54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu br. przy 1 462 mln zł przychodów, podała spółka, powołując się na wstępne. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 144 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 44 mln zł.

Cavatina Holding: Zdezydował o emisji do 200 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, z zastrzeżeniem, że spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu emisji do nie więcej niż 400 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40mln zł, podała spółka. Cena emisyjna będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu i będzie wynosić w okresie od 22 do 26 sierpnia – 99,7 zł, od 27 do 28 sierpnia – 99,8 zł od 29 sierpnia do 1 września – 99,9 zł, a w w okresie od 2 do 5 września – 100 zł.

Pekabex: Przemysław Borek złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podała spółka. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

CTP: W 2024 roku CTP planuje dostarczyć na europejski rynek łącznie 1-1,5 mln m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Aktualnie w budowie są 2 mln m2 nowej przestrzeni najmu, z czego 78% to przedsięwzięcia mające na celu rozbudowę istniejących CTParks. W samej Polsce w realizacji (na różnym etapie zaawansowania) jest obecnie 16 parków biznesowych, które obejmują swoim zasięgiem osiem województw. Powołany w I kwartale tego roku polski zarząd spółki mocno stawia także na rozwój lokalnego banku ziemi.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Aquanet: Ponad 203 mln zł otrzyma spółka Aquanet z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 na realizację projektów dotyczących gospodarki wodnej w Poznaniu, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 41 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe w kolejnych trzech miastach – będą to: Aleksandrów Łódzki, Działdowo i Rawicz (woj. łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), podał Fundusz. NFOŚiGW podpisał już łącznie 10 umów na 418 mln zł z beneficjentami z 10 miast na projekty wodno-ściekowe w ramach działania 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa programu FEnIKS.

PKP PLK: Po zmianie sposobu zagospodarowania części środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przygotowały listę projektów możliwych do zrealizowania dzięki oszczędnościom, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Develia: Rozpoczęła budowę kolejnych czterech dwupiętrowych budynków wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w ramach II etapu osiedla Orawska Vita we Wrocławiu. Znajdzie się w nich 205 mieszkań o powierzchni od 28 do 96 m2. Zgodnie z planem budowa zakończy się w I kwartale 2026 r. Przekazania mieszkań odbędą się do końca lipca 2026 r.

Strabag: Nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) od umowy na modernizację linii nr 104 na odcinku Rabka Zaryte – Mszana Dolna i analizuje je, podała spółka.

Trakcja: Zawarła umowę z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich na rozbudowę dróg i torowisk tramwajowych za 62,14 mln zł netto w terminie 17 miesięcy, podała spółka. Zadanie nosi nazwę „Rozbudowa al. Śmigłego-Rydza na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego i ul. Niższej na odcinku od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Śląską wraz z budową pętli tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Niższej i ul. Śląskiej”.

Dom Development: Euro Styl z Grupy Dom Development uruchomił sprzedaż w projekcie Jaskółcza, realizowanym na Dolnym Mieście w Gdańsku, podała spółka. Do oferty trafiły 62 mieszkania w pięciokondygnacyjnym budynku; termin odbioru lokali zaplanowano na IV kw. 2026 r.

Atrem: Oferta Atrem, o wartości 44,02 mln zł brutto, została wybrana w przetargu ogłoszonym przez Energę Operator, podała spółka. Przedmiotem postępowania jest rozbudowa wraz z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Białogard w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją OZE, z budżetem 494 mln zł, podał fundusz.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) rozwiązały umowę z firmą Strabag sp. z o.o., odpowiedzialną za modernizację linii kolejowej nr 104 na odcinku Rabka Zaryte – Mszana Dolna, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

GAP Insaat: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z konsorcjum firm GAP Insaat (lider), Fabe Polska oraz Side Midas Stroy umowę na zaprojektowanie i budowę ok. 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec za ok. 504 mln zł, podała GDDKiA. Jest to pierwszy fragment S17, prowadzącej z Piasków do Zamościa, który przechodzi do realizacji.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożył w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego, który powstanie po wschodniej stronie projektowanego lotniska, podała spółka. Węzeł skomunikuje lotnisko m.in. w relacjach do Krakowa, Katowic i Gdańska.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 36,4 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na „odbetonowanie” terenów w sześciu polskich miejscowościach, podał Fundusz.

Heimstaden Poland: Podpisał rekordowe 650 umów najmu w II kw. br., podała spółka. Do końca III kwartału jego oferta przekroczy poziom 2 tys. mieszkań w Warszawie i Krakowie.

Grupa RWS: Otworzyła kolejny Park Handlowy, drugi w ciągu dwóch miesięcy. Nowy obiekt o powierzchni zabudowy blisko 8 tys. m2 powstał w Niemodlinie, w województwie opolskim. W ramach inwestycji powstało 14 lokali użytkowych o zróżnicowanych metrażach od 40 do 974 m², oraz dodatkowy budynek o pow. blisko 2 000 m2, w którym funkcjonuje sklep sieci Lidl.

J.W. Construction: Wprowadził w ramach pilotażowego projektu rozwiązanie dla klientów, którzy liczyli na szybkie wprowadzenie rządowego programu mieszkaniowego. Osoby, które zwlekały z decyzją zakupową do czasu wdrożenia „Kredytu #naStart”, będą mogły „zabezpieczyć” interesujące ich mieszkania i wynająć je na okres do 1 roku, tak by następnie móc wykupić je po wprowadzeniu zapowiadanego rządowego programu kredytowania.

Aldi: 21 sierpnia otwarto trzy nowe sklepy Aldi: w Malborku, Olsztynie i Łodzi. Łącznie sieć będzie dzięki temu posiada 324 placówki w skali kraju. Z okazji otwarcia na klientów czekają degustacje i specjalne promocje.

Jula: Szwedzka sieć multimarketów 22 sierpnia otworzyła pierwszy sklep w woj. lubuskim, a 21. w Polsce i 140. globalnie – w BIG Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim. Jula w Gorzowie Wlkp. ma powierzchnię 2400 m2, w tym powierzchnię sprzedaży 1840 m2.

Popeyes: Sieć, która ma swoje restauracje w czterech miastach Polski (Wrocław, Szczecin, Poznań i Warszawa), otworzy restaurację w Gdyni w Centrum Handlowym Gdynia Riviera.

7R: Deweloper rozpoczyna realizację projektu przy węźle autostradowym A1 i A4 Gliwice-Sośnica. Obiekt zaoferuje przyszłym najemcom łącznie 40 tys. m2 powierzchni logistycznej. 7R Park Gliwice powstanie przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4, która jest częścią europejskiej trasy E40. Gliwice – oddalone 25 km od Katowic, 37 km od lotniska Katowice – Pyrzowice.

