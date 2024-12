Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada rozszerzenie listy uprawnionych do preskrypcji bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i osób powyżej 65. roku życia o lekarzy, którzy nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Za nowelizacją głosowało 421 posłów, 12 było przeciwnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

Celem nowelizacji jest poszerzenie kręgu uprawnionych do wystawiania recept na niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia. Głównym założeniem ustawy jest wyeliminowanie ograniczeń – bez względu na rodzaj umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, miejsce zatrudnienia czy rodzaj praktyki każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu będzie uprawniony do wystawienia tego typu recepty.

Dotyczy to również recept powyższego typu wystawianych dla siebie i dla członków rodziny przez lekarza, który zaprzestał wykonywania zawodu medycznego, np. przez lekarza emeryta.

Nowelizacja z umożliwia też wystawiania recepty farmaceutycznej na produkty immunologiczne niezbędne do przeprowadzenia w aptece zalecanego szczepienia ochronnego, przy czym recepta wystawiona w danej aptece uprawnia do szczepienia w tejże aptece.

Skutki finansowe wejścia w życie tych przepisów szacowane są na 414,95 mln zł corocznie.

Źródło: ISBnews