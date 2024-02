O założeniu własnej działalności gospodarczej myśli 67% polskich studentów, przy czym 22,4% z nich uważa, że w ramach edukacji szkolnej czy akademickiej dowiedziało się, jak przebiega ten proces, wynika z raportu dotyczącego kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości Polaków, przygotowanego przez fundację edukacyjną Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Odpowiedzią na raport jest ogólnopolska kampania edukacyjna #Otwarci Na Biznes. Program organizowany przez Our Future Foundation ma na celu promocję przedsiębiorczości i wiedzy dotyczącej zakładania oraz prowadzenia własnej firmy, podkreśliła fundacja. Projekt otrzymał patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Do trzech największych obaw przed założeniem firmy należą: obowiązki formalne i księgowe, brak wiedzy na temat pozyskania finansowania oraz nieznajomość prawa. Pomimo uczęszczania na lekcje przedsiębiorczości 34% studentów deklaruje, że potrafi przeprowadzić rozeznanie rynku lub stworzyć biznesplan swojej potencjalnej działalności. Raport pokazał, że podobne luki kompetencyjne występują w grupie wiekowej 50+, podano.

„Innym obszarem, który został zbadany i przeanalizowany w raporcie, jest współpraca międzypokoleniowa i potencjalne korzyści płynące z jej zaistnienia. Raport wskazuje na zalety wynikające z zatrudnienia osób po 50. roku życia, m.in. aktywizację zawodową osób starszych, potencjał większej stabilności rozwoju przedsiębiorstwa czy też uatrakcyjnienie życia gospodarczego w małych miejscowościach. 71,1% badanych osób 50+ zamieszkujących małe miasta widzi swoją karierę w międzypokoleniowych zespołach. Z kolei 85,7% przebadanych studentów nie widzi przeciwwskazań do zatrudnienia osoby 50+ w swojej firmie” – czytamy w komunikacie.

Program edukacyjny #Otwarci Na Biznes, który ma odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoją zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i osoby 50+, szczególny nacisk stawia na rozwój umiejętności cyfrowych i skuteczne wykorzystanie ich przy prowadzeniu biznesu. W ramach kampanii uczestnicy wezmą udział w serii ogólnodostępnych webinarów poruszających kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa, począwszy od prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez formy finansowania firmy, aż po promocję w mediach cyfrowych, podkreślono.

„Nasze badania pokazują, jak wielka jest dzisiaj potrzeba walki z wykluczeniem cyfrowym. W Polsce dotyczy ono nie tylko ludzi starszych, ale również młodych, którzy nie potrafią przekuć biernej umiejętności korzystania z technologii w aktywne użycie jej do rozwoju lub chociażby stworzenia biznesu. Nasz program ma pokazać uczestnikom, że przedsiębiorczym można i trzeba być w każdym wieku, a umiejętne wykorzystanie nowych technologii stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu” – powiedział członek zarządu Our Future Foundation Kamil Maksymilian Tomkowicz, cytowany w materiale.

W ramach drugiego etapu programu uczestnicy wezmą udział w konkursie na najlepszy pomysł na biznes. Każdy z nich będzie mógł nagrać wideo przedstawiające plan stworzenia własnej firmy. W konkursie startować będą mogli zarówno pojedynczy przedstawiciele dwóch docelowych grup wiekowych, jak i 2-osobowe zespoły łączące starszych i młodszych. Finalistów wyłoni głosowanie internautów, a z najlepszej dziesiątki zwycięzców wybierze kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, dziennikarzy i naukowców. Wygrani otrzymają nagrody z puli 70 tys. zł, podzielonej na 3 kategorie – studentów, uczestników 50+ i zespoły łączone. Dodatkowo najlepsze projekty będą mogły liczyć na wsparcie reklamowe TikToka – głównego partnera projektu, podano także.

