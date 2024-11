Agora z optymizmem patrzy na rynek reklamowy i kinowy w 2025 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Oczekuje utrzymania się na ścieżce do realizacji celu strategicznego 200 mln zł EBITDA w 2026 r.

„Z optymizmem patrzymy na przyszły rok, zarówno jeżeli chodzi o rynek reklamowy, jak i o kinowy. Prognozy PKB na przyszły rok są bardzo optymistyczne, zwłaszcza na tle wielu krajów zachodniej Europy. Z doświadczenia i z historii wiemy, że wysokie PKB przekłada się z reguły na bardzo dobrą, wysoką dynamikę rynku reklamowego, więc spodziewamy się, że kondycja tego rynku będzie co najmniej nie gorsza niż w tym roku” – powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

Podobnie z optymizmem Agora patrzy na rynek kinowy w 2025 roku. „To jest rok, w którym nie powinny nas już dotykać żadne problemy repertuarowe wynikające ze strajków w Hollywood, więc należałoby oczekiwać, że ten rynek będzie się odbudowywał, będzie się powoli zwiększał” – dodał prezes.

Jeśli chodzi o najważniejsze, wewnętrzne zadania na 2025 rok, prezes wymienił maksymalne, optymalne wykorzystanie synergii w grupie, zwłaszcza w tych biznesach, które działają na rynku cyfrowym.

„Podniesienie efektywności naszej sprzedaży, którego szukamy przede wszystkim w lepszej koordynacji, organizacji wspólnej sprzedaży reklamy wszystkich naszych biznesów. Potencjał reklamowy istotnie się zwiększył po przyłączeniu Eurozet i tu widzimy ciągle jeszcze pewną przestrzeń do poprawy i do wzrostu przychodów. Jeżeli oczywiście nie wydarzy się nic takiego, co by nas miało zaskoczyć, a czego jeszcze dzisiaj na horyzoncie nie widzimy, to 2025 rok powinien być rokiem, w którym utrzymamy się na ścieżce do osiągnięcia celu strategicznego, a więc do wyniku na poziomie 200 mln zł EBITDA w 2026” – powiedział Hojka.

Odpowiadając na pytanie o potencjał o poprawy w wyników segmentu internetowego członek zarządu Agnieszka Siuzdak-Zyga wskazała, że grupa w celu dalszej poprawy sytuacji portalu, zakłada przede wszystkim działania, które ogłoszono w strategii grupy i są to działania dostosowane przede wszystkim wokół synergii wewnętrznych.

„Mam szczere poczucie, że mając tak silne media, zarówno digitalowe, jak i tradycyjne radio, outdoor, mając też tak silną pozycję czy dobrą pozycję w subskrypcjach treści informacyjnych, jesteśmy w stanie poprawiać nasze wyniki i też wzmacniać pozycję również w kontekście wyzwań rynkowych, z którymi się mierzymy. W pierwszej kolejności tutaj będziemy rozpatrywać i planować działania, zresztą, już to robimy w zakresie sprzedażowym, w zakresie uwspólniania oferty sprzedażowej, chociaż nie tylko. Planujemy też szersze współprace, również redakcyjne” – powiedziała Siuzdak-Zyga.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews