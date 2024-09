Aldi planuje przyrost o 96 nowych lokalizacji instalacji fotowoltaicznych do końca bieżącego roku, by zwiększyć ich liczbę do 207, podała firma. Ponadto planuje wyposażenie 45 obiektów w instalacje odzysku ciepła do końca roku.

„Na koniec 2023 roku Aldi posiadało 111 obiektów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 5 550 kWp. W 2024 roku firma planuje znaczące inwestycje w tym obszarze – warto podkreślić, że do końca roku liczba obiektów z instalacjami PV wzrośnie do 207, co oznacza przyrost aż o 96 nowych lokalizacji” – czytamy w komunikacie.

Kolejną istotną zmianą w zakresie zielonej energii dla Aldi było uruchomienie w lipcu farmy fotowoltaiczną o mocy 500 kWp w centrum dystrybucyjnym w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy, dodano.

„Stałe inwestycje w fotowoltaikę to dla nas nie tylko krok w kierunku redukcji kosztów energii, ale przede wszystkim wyraz naszego zaangażowania w ochronę środowiska. […] Naszym celem jest systematyczne zwiększanie udziału energii odnawialnej” – powiedział dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.

Dyskonter wprowadza również innowacyjne rozwiązania w zakresie odzysku ciepła. 17 lipca br. w Ełku przy ul. Parkowej uruchomiono pierwszy pilotażowy obiekt z instalacją odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Natomiast do końca tego roku planowane jest wyposażenie 45 obiektów Aldi w instalacje odzysku ciepła, zapowiedziała też firma.

„System odzysku ciepła to nowoczesne i perspektywiczne rozwiązanie, które pozwala nam wykorzystywać energię, która wcześniej była tracona. To nie tylko oszczędność, ale także konkretne działanie na rzecz efektywności energetycznej” – dodał Gawlik.

Aldi w Polsce posiada ponad 300 sklepów i zatrudnia ponad 4 400 pracowników. Aldi Polska jest częścią jednego z międzynarodowych detalistów – Grupy Przedsiębiorstw Aldi Nord.

Źródło: ISBnews