Alior Bank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki której mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zabezpieczyć finansowanie gwarancją Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu InvestEU, podał bank.

„Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym krokiem do wdrożenia gwarancji Investmax do oferty Alior Banku. Po zakończeniu prac systemowych udostępnimy przedsiębiorcom nową, korzystną formę zabezpieczeń. W ten sposób ułatwimy firmom dostęp do finansowania i po raz kolejny przyczynimy się do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki i innych celów polityki Unii Europejskiej” – powiedziała dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku Ewa Małecka, cytowana w komunikacie.

Na podstawie umowy podpisanej z BGK Alior rozszerzy ofertę dla firm o nową formę zabezpieczenia kredytów – gwarancję Investmax z regwarancją Programu InvestEU. Prowizja za udzielenie gwarancji Investmax małej lub średniej firmie wyniesie 0,3% kwoty gwarancji. Mikrofirma nie poniesie natomiast żadnych opłat za gwarancję, wynika z komunikatu.

Unijne wsparcie skierowane jest do podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały limity pomocy de minimis. Gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty kapitału kredytu inwestycyjnego lub finansowania obrotowego.

Gwarancja z Programu InvestEU będzie udzielana w formie pomocy publicznej. Okres trwania gwarancji zależy od rodzaju zobowiązania. Jest to 51 miesięcy dla kredytu obrotowego i 123 miesiące dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 6 906 400 zł. W przypadku mikrofirm jest to 172 660 zł. Łączna maksymalna kwota kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorcę z zabezpieczeniem Investmax nie może przekroczyć 32 373 750 zł, podano także.

Rozwiązanie będzie dostępne w ofercie Alior Banku od sierpnia 2024 roku.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 90,13 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews