Render Cube planuje dodać nową zawartość do gry „Medieval Dynasty” do końca roku, poinformował ISBtech prezes Damian Szymański.

„Do końca roku planujemy dodać nowy, darmowy pakiet kontentu 'armors, crests, shields and more’. W tym pakiecie pojawią się nie tylko miecze i tarcze, ale także inne elementy uzbrojenia, które wzbogacą doświadczenia graczy. Dodatkowo, kontynuujemy rozwijanie gry, aby dostarczyć kolejną porcję treści, która zadowoli naszych fanów i przyciągnie nowych graczy. Staramy się, aby każdy dodatek nie tylko rozszerzał możliwości gry, ale także wprowadzał nowe, ekscytujące elementy, które uczynią świat 'Medieval Dynasty’ jeszcze bardziej wciągającym” – powiedział Szymański w rozmowie z ISBtech.

Dodał, że Render Cube jest „bardzo zadowolony” ze wzrostu zainteresowania produkcją po premierze i dodaniu trybu co-op na konsole.

„Odnotowaliśmy znaczący wzrost aktywności graczy na konsolach, co przerosło nasze oczekiwania. Choć nasza gra była już wcześniej dostępna w usłudze Game Pass, dodanie trybu co-op dla graczy konsolowych okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko przyciągnęło to z powrotem naszych starych graczy, ale także pozwoliło nam dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców. To niezwykle budujące widzieć, jak nasza gra zyskuje na popularności i przyciąga różnorodną grupę graczy” – ocenił prezes.

W kwestii prac nad nowymi IP dodał, że spółka jest obecnie „na bardzo wczesnym etapie prac”.

„Skupiamy się teraz na dokładnej analizie rynku oraz intensywnych burzach myśli z naszym zespołem, aby wypracować wstępną wizję gry. Nie chcemy podejmować pochopnych decyzji, dlatego dajemy sobie czas na gruntowne przeanalizowanie każdego aspektu nowego tytułu. Wierzymy, że takie podejście pozwoli nam zmaksymalizować sukces kolejnej gry, dostarczając graczom produkt najwyższej jakości. Szczegóły dotyczące nowego IP planujemy ujawnić, gdy będziemy pewni, że nasza wizja jest w pełni dojrzała i gotowa do przedstawienia światu” – zaznaczył Szymański.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r., a w 2024 r. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews