Allegro zapowiada wpływ podwyżki cen na wyniki III kwartału br. w wysokości „dziesiątek punktów bazowych”, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

„Informowaliśmy już, że będziemy podawać prognozy na jeden kwartał do przodu. Ogłosiliśmy podwyżkę cen od 1 lipca i to będzie miało wpływ na wyniki III kwartału, ale nie podajemy konkretnych wytycznych, mogę tylko powiedzieć, że będą to dziesiątki punktów bazowych. Wzrost inflacji był główną motywacją do podwyższenia cen” – powiedział Eastick podczas telekonferencji z analitykami.

Prezes Roy Perticucci zaznaczył, że firma jest zadowolona z wyników I kwartału 2023 r. i zapowiedział rozwój na rynkach zagranicznych, ale nie podał szczegółów.

„Pierwszy kwartał jest solidny i jesteśmy zadowoleni z działalności w Polsce i w Czechach. Koncentracja na klientach w tych trudnych czasach zaowocowała solidnym rozwojem w Polsce. Działamy z sukcesem w Polsce i chcemy to powtórzyć na naszych innych rynkach. W Czechach rozpoczęliśmy działalność 9 maja br. i Allegro chce kontynuować ekspansję zagraniczną” – powiedział prezes.

Rastick zasygnalizował też, że nastroje konsumentów nie są najlepsze, a polski konsument jest zachowawczy i nie należy optymistycznie zakładać, że wkrótce nastąpi znaczne odbicie nastrojów.

Pytany o wprowadzenie opłat dla sprzedawców w Czechach, prezes odpowiedział: „W Czechach to wstępna usługa i bardzo początkowe działanie, więc na razie trudno powiedzieć, jakie jest nasze tam przyjęcie”, a opłaty mogą zacząć być pobierane po kilku miesiącach.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews