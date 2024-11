Apator upatruje silnika rozwoju Grupy w segmencie woda i ciepło za 5 lat, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju produktów Łukasz Zaworski.

„Jeśli chodzi o perspektywę 5 lat, to wzrostu wartości spodziewałbym się w segmencie woda i ciepło. To jest coś, w czym upatrujemy czynnika silnie oddziaływującego na całą grupę” – powiedział Zaworski podczas wideokonferencji, pytany o to, gdzie można spodziewać się wzrostu wartości grupy za 5-10 lat.

Z prezentacji Grupy wynika, że segment energii elektrycznej miał 46,1% udziału w przychodach Grupy w okresie I-III kw. 2024 r., segment woda i ciepło 30,9%, a segment gaz – 23%. W prezentacji spółka podała też, że segment woda i ciepło ma solidne podstawy do wzrostu w 2025 r. oraz duży potencjał zarówno na rynku krajowym i za granicą. Spodziewany jest też dalszy rozwój systemów odczytowych i kompleksowej obsługi (pomiar i odczyt).

Zaworski nie chciał deklarować wysokości dywidendy za 2024 r., a pytany jakich kontraktów można się spodziewać jeszcze w tym roku odpowiedział: „Nie spodziewałbym się rozstrzygnięcia żadnych dużych czy istotnych kontraktów w tym roku”.

W okresie I-III kw. 2024 r. Grupa Apator wypracowała obroty o 9% wyższe r/r na poziomie 927,1 mln zł, głównie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie energii elektrycznej (427,2 mln zł, +14% r/r) oraz stopniowej poprawie sytuacji w segmencie gazu (213,5 mln zł, +16%). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 114,8 mln zł (+27% r/r), zaś skorygowany wynik netto ukształtował się na poziomie 51,8 mln zł (+84% r/r). W I-III kw. 2024 r. spółka miała 55,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 1 137,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews