Bank Millennium spodziewa się utrzymania średnich kosztów ryzyka dla wszystkich kredytów na poziomie 50 pb w najbliższych kwartałach, zapowiedział prezes Joao Bras Jorge.

„Jeśli chodzi o koszt ryzyka, to trzymamy się w naszych głównych wytycznych, że koszt ryzyka powinien wynosić ok. 50 punktów bazowych w stosunku do wszystkich kredytów i to jest średnia, którą mieliśmy w I połowie tego roku” – powiedział Joao Bras Jorge podczas telekonferencji.

„To jest średnia wartość, więc w niektórych kwartałach koszty [ryzyka] mogą być wyższe, w niektórych niższe, ale średnio 50 punktów bazowych – w stosunku do całkowitej wartości kredytów – to jest to, czego oczekiwaliśmy i to, czego oczekujemy na obecny rok” – zaznaczył.

Koszty ryzyka w Banku Millennium wyniosły 50 pb w I poł. 2024 r. wobec 45 pb rok wcześniej. Koszty ryzyka dla kredytów konsumpcyjnych wyniosły 52 pb, zaś dla kredytów korporacyjnych 42 pb.

Udział kredytów ogółem z utratą wartości (NPL) wyniósł 4,5% na koniec II kw. 2024 r. wobec 4,6% rok wcześniej. Dla kredytów konsumpcyjnych ten wskaźnik wyniósł 9,3% na koniec II kw 2024 r. wobec 9,9% kwartał wcześniej i 10,1% rok wcześniej. Dla kredytów korporacyjnych NPL wyniósł 4% wobec 3,7% kwartał wcześniej i 3,6% rok wcześniej. Dla kredytów hipotecznych wskaźnik ów wyniósł 2,4% – tyle co w poprzednim kwartale i o 0,1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews